Tưởng chừng chỉ là một vụ tai nạn trượt chân thương tâm, tuy nhiên, công chúng sau đó bất ngờ đặt ra nhiều nghi vấn khi hàng loạt thái độ khó hiểu của hội bạn trên thuyền với Tangmo được soi ra, trong nhóm bạn này có cả quản lý của Tangmo - Kratik. Sau cái chết của bạn, loạt lời nói "cạn tình cạn nghĩa" cùng nhiều hành động gian dối của Kratik cũng khiến cô chịu nhiều công kích từ phía cộng đồng mạng.

Những tin qua, những bí ẩn xung quanh cái chết của nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" - Tangmo Nida là sự kiện được quan tâm nhiều nhất tại Thái Lan và gây rúng động cả showbiz Châu Á. Theo đó, sau cuộc dạo chơi trên du thuyền tối 24/2, Tangmo được đưa tin là đã rơi xuống sông mất tích, sau 36 giờ tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra khi cảnh sát tìm được thi thể của nữ diễn viên nổi trên sông.

Không chỉ ở Thái Lan mà ngay ở Việt Nam, nhiều người cũng vô cùng bức xúc trước thái độ của người quản lý này. Trong đó, hoa hậu Đỗ Nhật Hà mới đây đã lên tiếng thể hiện sự bức xúc của mình. Đăng tải bức ảnh Tangmo cùng nữ quản lý Kratik lên mạng xã hội, nàng hậu gay gắt viết:

Nhiều ngôi sao xứ Chùa Vàng, hay thậm chí cả chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat - đều có phát ngôn thể hiện sự bức xúc và tức giận về người quản lý này của Tangmo. Cư dân mạng Thái Lan đã sử dụng từ lóng "đừng đến Kratik" để thay cho ý nghĩa "đừng nói dối, đừng xạo". Nữ diễn viên Ning Panite cũng đã đăng ảnh chiếc thùng nước đá kèm hashtag "đừng đến Kratik".

"Thiết nghĩ lại không nên buồn khi biết bạn bè xấu tính, vì với bạn thà rằng biết nó xấu để còn nghỉ chơi. Còn hơn đến cuối đời mà vẫn còn chơi vơi với cái ảo tưởng rằng mãi là bạn bè tốt". Dưới bài đăng của Đỗ Nhật Hà, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cũng như xót xa cho cái chết của nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay.

Liên quan đến vụ việc, lý do khiến người quản lý này phải nhận sự công kích từ CĐM không chỉ bởi những nghi vấn về việc liên quan đến cái chết của Tangmo, mà thái độ "khó hiểu" của người quản lý mới chính là điều khiến nhiều người không thể chấp nhận.

Theo đó, người quản lý này đã bỏ về nhà ngủ sau khi Tangmo rơi sông và chưa được tìm thấy, lý do được đưa ra là cảm thấy mệt. Tiếp đó, người này cũng không gọi điện báo cho mẹ nữ diễn viên, thậm chí là từ chối cuộc gọi của bà. Cô sau đó cũng không đến trình diện cảnh sát để kể lại vụ việc mà đi gặp luật sư.

Bà Panida - mẹ nữ diễn viên cũng liên tục lên tiếng tố quản lý Kratik của con gái là 1 kẻ nói dối trắng trợn. Bà cho biết cô này chưa một lần khóc thương cho Tangmo từ khi cô qua đời, cũng không gửi vòng hoa đến chia buồn với bà. Loạt lời nói cạn tình cạn nghĩa như "tôi không hại bạn bởi bạn chết tôi cũng mất chén cơm, không ai lại tự đạp đổ chén cơm của mình"... từ người quản lý này cũng khiến dân tình phẫn nộ.

Mới đây, nhiều người tiếp tục soi ra lời nói dối của người quản lý khi nói mình không biết bơi nên không nhảy xuống cứu Tangmo. Theo đó, nhiều người phát hiện ra một bài đăng trên instagram cô này bơi rất giỏi, người quản lý sau đó cũng vội vàng xóa bài đăng khi bị phát hiện nói dối.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.