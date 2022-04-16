Món "cơm trộn thần thánh" này giúp nữ thần tượng xứ Hàn đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần kỳ

Sao quốc tế 16/04/2022 11:58

Cơm trộn là một trong những món ăn quen thuộc của xứ sở kim chi. Nhưng ít ai biết, đây còn là một món ăn giảm cân hiệu quả nếu biết cách biến tấu hợp lý. Cùng tham khảo món cơm trộn "thần thánh" giúp giảm mỡ siêu hiệu quả của nữ diễn viên Shin Ae Ra nhé!

Nữ diên viên Shin Ae Ra mới đây đã đăng một bức ảnh cô ấy đang ăn món cơm trộn cùng thịt hầm tương đậu nành lên trang cá nhân của mình. 

Món 'cơm trộn thần thánh' này giúp nữ thần tượng xứ Hàn đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần kỳ - Ảnh 1
Shin Ae Ra rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn lành mạnh của mình và cho biết: "Tôi đã nấu nước dùng cá cơm và làm súp tương đậu nành, thịt lợn thì tôi xay ra và tẩm gia vị, sau đó xào lên, thêm một chút nước tương, ớt đỏ và trộn lên cùng tỏi và hành tây".

Món 'cơm trộn thần thánh' này giúp nữ thần tượng xứ Hàn đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần kỳ - Ảnh 2

Cô còn cho biết thêm" "Làm thế nào để loại bỏ một số mỡ bụng á? Thật ra tôi ăn nhiều rau theo mùa để tăng cường sức khỏe của mình".

Bữa ăn ngon lành của Shin Ae Ra khiến cư dân mạng "ứa nước miếng" dù chúng cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng lành mạnh. 

Ngoài ra, cư dân mạng còn bình luận: “Cô ấy thật biết cách ăn uống và còn sống rất hạnh phúc.”, “Chị Ae Ra có chế độ ăn uống tuyệt thật đó. Thật ngưỡng mộ".

Được biết, Shin Ae Ra và diễn viên Cha In Pyo yêu nhau qua bộ phim "Love in Your Embrace" và kết hôn vào năm sau đó vào năm 1995. Sau khi sinh con trai, cặp đôi công khai nhận hai cô con gái vào năm 2005 và 2008.

Theo DongA

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