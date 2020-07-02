Lộ bụng to lùm lùm, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 3 ở tuổi 41

Sao quốc tế 02/07/2020 16:26

Sau hơn nửa năm sinh con thứ 2, nữ diễn viên Chương Tử Di bất ngờ gây chú ý khi lộ bụng lớn bất thường trên phố.

Mới đây, paparazzi đã bắt gặp nữ diễn viên Chương Tử Di đưa con gái đi mua sắm. Qua những hình ảnh được ghi lại, cô diện áo phông rộng kết hợp cùng quần jeans năng động. Để tránh thu hút sự chú ý, nữ diễn viên “Ngọa hổ tàng long” đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

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Sau một thời gian dài vắng bóng, Chương Tử Di bất ngờ xuất hiện trên đường phố với phần bụng lớn bất thường – Ảnh: Internet

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Dù đeo khẩu trang và đội mũ che mặt nhưng nữ diễn viên vẫn dễ dàng bị nhận ra – Ảnh: Internet

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Hành động làm dấy lên nghi vấn mang thai của cô – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý là vòng eo của Chương Tử Di nhô cao thấy rõ ở nhiều góc chụp. Thậm chí ở những khoảnh khắc bước đi, cô nàng còn đưa 2 tay ra phía sau đỡ lấy lưng, dáng đi có phần khó khăn. Điều này làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai lần 3. Mặc dù trước đó nửa năm, Chương Tử Di mới hạ sinh con thứ 2.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số người lại cho rằng nữ diễn viên chỉ để lộ dấu hiệu tăng cân sau sinh vì chưa lấy lại được vóc dáng. Hiện tại, phía Chương Tử Di vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

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Người hâm mộ đang mong chờ nữ diễn viên lên tiếng - Ảnh: Internet

Năm 2015, Chương Tử Di kết hôn với Uông Phong. Trước khi đến với nhau, cả hai từng trải qua những đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi đón con đầu lòng vào năm 2016 và tới đầu năm nay, tổ ấm nhỏ của Chương Tử Di tiếp tục đón thêm thành viên mới.

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Từ khóa:   diễn viên Chương Tử Di Chương Tử Di và Uông Phong sao Hoa ngữ

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