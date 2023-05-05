"Đỏ con mắt" với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en

Sao quốc tế 05/05/2023 12:54

Truyền thông vừa tiết lộ dàn khách mời 'chất như nước cất' sẽ tham dự đám cưới Lee Da Hae - Se7en.

Ngày 6/5, cặp đôi Lee Da Hae và Se7en sẽ chính thức về chung một nhà sau 8 năm yêu nhau. Tin tức về lễ cưới của cặp đôi đang là tiêu điểm nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. 

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 1

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 2

Theo tờ SportNews của Hàn Quốc, lễ cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại khách sạn Shilla (Jangchung-dong)  trong sảnh cưới mang tên Dynasty Hall. Hôn lễ sẽ diễn ra với sự tham gia của gia đình, bạn bè và một vài tiền bối, hậu bối trong giới.

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 3
Nam ca sĩ và danh hài Kim Jun Ho cực kì thân thiết do có chung sở thích thể thao (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Trang SportNews cũng tiết lộ, dàn nghệ sĩ khách mời sẽ bao gồm TAEYANG (BIGBANG), BaDa (cựu thành viên nhóm S.E.S) và Gummy (Ca sĩ Hậu duệ mặt trời) sẽ đặc biệt hát chúc mừng cho cặp đôi trong lễ cưới. Được biết, Gummy thân với hai vợ chồng tới mức đã từng tới thăm Se7en khi nam ca sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 4
 Gummy và Se7en cực thân thiết, họ thường xuyên đến nhà nhau chơi và Gummy đã thăm anh khi anh đi nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 5
Taeyang cực kì thân thiết với chú rể, từng làm việc chung rất nhiều (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Vai trò chủ hôn sẽ do hai danh hài đình đám Jo Se Ho và Kim Jun Ho đảm nhiệm. Dàn nghệ sĩ đều là những đồng nghiệp thân thiết với hai vợ chồng trong giới giải trí.

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 6
Kim Se Ho và Se7en rất thân, họ thường tương tác trên MXH của nhau. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Lee Da Hae và Se7en công khai hẹn hò hồi năm 2016, nhưng họ đã bắt đầu chính thức yêu đương từ năm 2015. Trước đó, 2 ngôi sao quen biết nhau vì có vài người bạn chung, tuy nhiên, "nữ hoàng dao kéo" thừa nhận khi ấy cô không thân thiết, thậm chí muốn giữ khoảng cách với Se7en. Phải tới lần nam ca sĩ điển trai chủ động đón Lee Da Hae đi dự tiệc cùng hội bạn, nữ diễn viên My Girl mới dần có cảm tình với anh.

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 7
Cặp đôi Lee Da Hae - Se7en ngọt ngào trong ảnh cưới 

Se7en và Lee Da-hae cũng tiết lộ cảm xúc trở thành một cặp từ những người yêu lâu năm trước khi kết hôn. Se7en nói: "Tôi đã hứa sẽ kết hôn với bạn gái Lee Da-hae, người đã ở bên tôi 8 năm qua và luôn bao bọc tôi bằng tình yêu thương". Lee Da-hae cũng nói: "Chúng tôi đã hứa sẽ trở thành một cặp đôi từ những người yêu nhau lâu năm. Tôi vẫn quen thuộc hơn với từ bạn trai, nhưng tôi rất biết ơn Se7en, người sẽ là đối tác trọn đời của tôi , người đã ở bên cạnh và cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao. Là một người vợ tốt, tôi sẽ sống như một người chu đáo hơn và tiếp thêm sức mạnh cho tôi".

'Đỏ con mắt' với dàn khách mời đầu tiên cực 'khủng' đám cưới Lee Da Hae - Se7en - Ảnh 8
Cặp đôi được Netizen chúc phúc nồng nhiệt 
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