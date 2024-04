La Vân Hi đẹp kinh diễm trong buổi đóng máy Thủy Long Ngâm, được fan hâm mộ làm một điều đặc biệt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thủy Long Ngâm do La Vân Hi đóng chính đã chính thức đóng máy. Tạo hình trong buổi đóng máy của anh chàng khiến fan hâm mộ không khỏi ngẩn ngơ vì đẹp kinh diễm vói suối tóc dài, bắt mắt màu trắng bạc và có thêm nhiều phụ kiện sinh động.

Đáng chú ý, để mừng cho dịp này, fan hâm mộ của La Vân Hi đã đặc biệt đầu tư 1000 chiếc drones sẽ rực rỡ bầu trời Hoành Điếm. Đáp lại tình cảm chân thành của fan, nam thần đã bày tỏ niềm hạnh phúc bằng việc chiêu đãi fan trà sữa, trái cây và thịt nướng.

Sau thành công bùng nổ của Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi đánh dấu sự trở lại với màn ảnh cổ trang, huyền huyễn thông qua dự án Thủy Long Ngâm. Kể từ khi công bố dự án cho đến nay tạo hình của La Vân Hi luôn là chủ đề được bàn luận xôn xao trên các trang mạng xã hội.

Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đẹp 'vô thực' của La Vân Hi, ấn tượng từ ngày này sang ngày khác bởi phục trang của anh. Mỗi ngày, La Vân Hi xuất hiện với một tạo hình khác, lại có kết cấu và kiểu dáng cầu kì chưa từng thấy trên màn ảnh trước giờ. Có netizen còn khẳng định rằng La Vân Hi ở Thuỷ Long Ngâm "không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn".

La Vân vốn sở hữu thân hình mảnh mai từng gây tranh cãi trong nhiều dự án phim, đặc biệt là các dự án hiện đại. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế giúp anh tỏa sáng trong các dự án có bối cảnh cổ đại. Nhiều khán giả không ít lần bày tỏ sự trầm trồ trước khí chất cổ trang của anh chàng.

Thủy Long Ngâm là dự án trọng điểm của đài Hồ Nam, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình. Nội dung xoay quanh việc nam chính Đường Lệ Từ (La Vân Hi) bất ngờ dính đến một vụ án diệt môn, tranh chấp dù đang ở ẩn. Đây vốn dĩ là âm mưu hạ bệ Lệ Từ của sư huynh anh - Liễu Nhãn. Nhờ sự giúp sức của bạn bè, Đường Lệ Từ về sau thành công phá vỡ âm mưu của sư huynh, đồng thời lựa chọn sứ mệnh gánh vác giang sơn tương lai.