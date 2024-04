Vì Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn từng bỏ lỡ cơ hội nâng tầm sự nghiệp vào tay La Vân Hi

Đáng chú ý, với dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh, từ lúc chế tác kịch bản, nam chính được để tâm nhiều nhất chính là Cung Tuấn. Tuy nhiên, khi đó Cung Tuấn thấy hợp tác cùng đỉnh lưu Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện sẽ có lợi hơn nên khéo léo từ chối. Kế đến đoàn làm phim muốn chọn Trần Tinh Húc nhưng anh chàng cũng vì Tinh Lạc Ngưng Thành Đường mà không thể sắp xếp lịch trình. Ứng cử viên tiếp theo là Tống Uy Long và La Vân Hi, hai người này cơ hồ về ngoại hình không khác nhau nhiều. Cuối cùng sau khi bỏ phiếu nội bộ, La Vân Hi chiến thắng, giành được vai.

Nhiều khán giả cho rằng nếu thông tin này là sự thật thì Cung Tuấn đã bở qua cơ hội nâng tầm sự nghiệp vào tay la Vân Hi. Được biết, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính là một trong những tác phẩm cổ trang thành công nhất năm 2023. Sức ảnh hưởng của bộ phim có thể sánh ngang với phim hot mùa hè Trường Tương Tư của Dương Tử. Bộ phim không chỉ lập nhiều kỷ lục ấn tượng mà còn trở thành bước đệm vững chắc cho La Vân Hi và Bạch Lộc trên con đường diễn xuất.

Đối với La Vân Hi, vai diễn Đàm Đài Tẫn đã giúp nam diễn viên vượt qua cái bóng quá lớn của nhân vật Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Nam diễn viên được khán giả công nhận về diễn xuất, là nam thần cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Từ đây, La Vân Hi dễ dàng tiếp cận các dự án được đầu tư lớn trong tương lai.

Còn về phần Cung Tuấn khi tham gia An Lạc Truyện cùng Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng flop thảm khi phim lên sóng. Những tưởng khi đóng An Lạc Truyện cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn sẽ càng được khán giả công nhận. Thế nhưng, cặp đôi chính đều không có quá nhiều đất diễn, phim hầu như tập trung quá mức đến các tuyến phụ khiến bộ phim trở nên càng nhạt nhẽo.