Kim Thành Vũ - ngôi sao có đời tư bí ẩn và 'kỳ quặc' nhất showbiz xứ tỷ dân

Trong chương trình Môn phái đạo diễn, đạo diễn Trần Khả Tân tiết lộ tính cách "kỳ quặc" của Kim Thành Vũ. Theo lời ông, sao phim Trùng Khánh sâm lâm là người chuyên nghiệp, tài năng nhưng lại không quá đam mê đóng phim. Nam diễn viên thường viện "cả trăm lý do" để từ chối.

Theo lời đạo diễn Điềm mật mật, việc không thích đóng phim là lý do Kim Thành Vũ sống ẩn dật, kín tiếng. "Cậu ấy không thích đóng phim lắm. Cậu ấy thích được tự do. Kim Thành Vũ chỉ sẵn sàng đóng phim khi thấy an toàn", đạo diễn nói.