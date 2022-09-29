Kim Thành Vũ - ngôi sao có đời tư bí ẩn và 'kỳ quặc' nhất showbiz xứ tỷ dân

Kim Thành Vũ sống kín tiếng, hiếm khi ra ngoài và vắng bóng làng giải trí 5 năm qua. Nam tài tử không quá đam mê diễn xuất, thường viện cả trăm lý do để từ chối lời mời đóng phim.

Trong chương trình Môn phái đạo diễn, đạo diễn Trần Khả Tân tiết lộ tính cách "kỳ quặc" của Kim Thành Vũ. Theo lời ông, sao phim Trùng Khánh sâm lâm là người chuyên nghiệp, tài năng nhưng lại không quá đam mê đóng phim. Nam diễn viên thường viện "cả trăm lý do" để từ chối. Theo lời đạo diễn Điềm mật mật, việc không thích đóng phim là lý do Kim Thành Vũ sống ẩn dật, kín tiếng. "Cậu ấy không thích đóng phim lắm. Cậu ấy thích được tự do. Kim Thành Vũ chỉ sẵn sàng đóng phim khi thấy an toàn", đạo diễn nói.

Kim Thành Vũ sống ẩn dật, không mặn mà với nghệ thuật. Ảnh: Internet Trần Khả Tân kể mỗi lần mời Kim Thành Vũ nhận vai, ông thường rất vất vả. Không ít lần, ông đích thân bay sang Nhật để hẹn gặp anh. Hồi quay phim cổ trang Đầu danh trạng năm 2006, tài tử ngại bối cảnh xa xôi hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt không tiện lợi và sạch sẽ, không có wifi để anh được chơi game mỗi ngày. "Kim Thành Vũ là người yêu thích tự do. Chỉ những nơi, những hoàn cảnh tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn, cậu ấy mới sẵn sàng đóng phim", Trần Khả Tân chia sẻ. Đạo diễn Trần Khả Tân không ít lần nói về tính cách thất thường của Kim Thành Vũ. Trong một talk show, ông nói việc quay Đầu danh trạng vất vả vì phải làm việc ở vùng núi cao, địa hình trắc trở, đồng thời phải thuyết phục Kim Thành Vũ. Nam diễn viên chỉ cười trừ, từ chối giải thích khi Trần Khả Tân nói "cực khổ" lúc quay phim cùng.

Tuy nhiên, Kim Thành Vũ vẫn là "chàng thơ" của Trần Khả Tân. Nam diễn viên đóng chính trong những bộ phim của đạo diễn như Đầu danh trạng, Nếu như yêu, Võ hiệp và Yêu em. Nét đẹp phong trần, lãng tử thời trẻ của Kim Thành Vũ. Ảnh: Internet Lối sống ẩn dật của Kim Thành Vũ bắt nguồn từ việc anh quy y năm 1997 tại chùa ở Ấn Độ. Trước đây, nam diễn viên bi quan, luôn nghĩ các vấn đề theo chiều hướng xấu nhất. Anh kể: "Sau khi quy y, tôi có cách nhìn khác về cuộc sống. Tôi lạc quan và biết tùy duyên hơn". Tài tử không còn bận tâm tới danh tiếng, không cảm thấy công việc áp lực. Thành công đối với anh là từ người bi quan trở thành lạc quan chứ không phải tiền bạc hay danh vọng. Kim Thành Vũ (tên tiếng Nhật: Takeshi Kaneshiro) mang hai dòng máu Trung Quốc - Nhật Bản. Thập niên 1990, anh cùng Lâm Chí Dĩnh, Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng được xưng tụng là "tiểu Thiên vương Đài Loan", bên cạnh Tứ đại Thiên vương Hong Kong. Nam diễn diễn từng là biểu tượng nam tính ở showbiz Trung Quốc và là người đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái. Song Hye Kyo, Trần Kiều Ân, Lâm Chí Linh... khẳng định Kim Thành Vũ là "hình mẫu lý tưởng" về người bạn trai trong mơ của mình. Về đời tư, Kim Thành Vũ kín tiếng. Anh chưa từng công khai chuyện tình cảm trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Có tin tức cho biết nam diễn viên đã bí mật kết hôn và có con. Nhưng cũng có tin nói rằng Kim Thành Vũ từng yêu sâu nặng một người nhưng không thành, vì vậy, anh lựa chọn sống cô đơn.

'Đệ nhất nam thần châu Á' Kim Thành Vũ và nhan sắc thời thành xuân từng là niềm khao khát của hàng triệu cô gái Những năm gần đây, Kim Thành Vũ ít xuất hiện trong làng giải trí, nhưng đã có một thời anh là nam thần trong tim của hàng triệu cô gái châu Á.

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