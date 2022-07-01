Không hổ danh là biểu tượng sắc đẹp xứ Kim Chi, mỗi lần Kim Tae Hee xuất hiện khán giả "mắt tròn mắt dẹp" với nhan sắc của vợ Bi Rain ở tuổi 42

Gia nhập làng giải trí từ năm 2000, đến nay, cái tên Kim Tae Hee vẫn chưa từng hạ nhiệt. Nhắc tới tên nữ diễn viên, người ta nhớ ngay đến những danh xưng như “tường thành nhan sắc Kbiz”, “biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn” hay “mỹ nhân đẹp nhất xứ sở kim chi”,...

Hiện nay, mặc dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới vóc dáng của Kim Tae Hee. Người đẹp 42 tuổi vẫn giữ được vóc dáng nuột nà với những đường cong hoàn hảo.

Kim Tae Hee vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42.