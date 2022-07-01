Không hổ danh là biểu tượng sắc đẹp xứ Kim Chi, mỗi lần Kim Tae Hee xuất hiện khán giả "mắt tròn mắt dẹp" với nhan sắc của vợ Bi Rain ở tuổi 42

Sao quốc tế 01/07/2022 08:16

Ở tuổi 42 và sau 2 lần sinh nở, Kim Tae Hee vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và nhan sắc trẻ trung.

Gia nhập làng giải trí từ năm 2000, đến nay, cái tên Kim Tae Hee vẫn chưa từng hạ nhiệt. Nhắc tới tên nữ diễn viên, người ta nhớ ngay đến những danh xưng như “tường thành nhan sắc Kbiz”, “biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn” hay “mỹ nhân đẹp nhất xứ sở kim chi”,...

Không hổ danh là biểu tượng sắc đẹp xứ Kim Chi, mỗi lần Kim Tae Hee xuất hiện khán giả 'mắt tròn mắt dẹp' với nhan sắc của vợ Bi Rain ở tuổi 42 - Ảnh 1

 

Hiện nay, mặc dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới vóc dáng của Kim Tae Hee. Người đẹp 42 tuổi vẫn giữ được vóc dáng nuột nà với những đường cong hoàn hảo.

Không hổ danh là biểu tượng sắc đẹp xứ Kim Chi, mỗi lần Kim Tae Hee xuất hiện khán giả 'mắt tròn mắt dẹp' với nhan sắc của vợ Bi Rain ở tuổi 42 - Ảnh 2
Kim Tae Hee vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai ở tuổi 42.

Kim Tae Hee vốn là người khá kín tiếng. Cô không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đặc biệt sau khi lấy chồng, sinh con, cô càng trở nên kín tiếng hơn. Tuy nhiên, không cần "hâm nóng tên tuổi", cô vẫn được các fan yêu quý nhờ nhan sắc tự nhiên. Kim Tae Hee lớn lên trong gia đình giàu có và bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2000. Cô dần gây được dấu ấn với công chúng qua các phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường", "Chuyện Tình Harvard", "Mật Danh Iris"... Sau phim "Hi Bye Mama" ra mắt đầu năm 2020, cô chưa công bố dự án phim mới.

Không hổ danh là biểu tượng sắc đẹp xứ Kim Chi, mỗi lần Kim Tae Hee xuất hiện khán giả 'mắt tròn mắt dẹp' với nhan sắc của vợ Bi Rain ở tuổi 42 - Ảnh 3
Kim Tae Hee trong Hi Bye Mama (2020).

Năm 2017, Kim Tae Hee lên xe hoa cùng nam ca sĩ Bi Rain. Đến nay Bi Rain - Kim Tae Hee vẫn mặn nồng và có hai cô con gái xinh xắn. Cặp đôi là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc, quyền lực bậc nhất giới giải trí xứ kim chi. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng này còn rất giàu có và đời tư hầu như không scandal. Theo KBS, vợ chồng Rain - Kim Tae Hee dẫn đầu top đại gia bất động sản xứ Hàn. Năm ngoái, Rain mua tòa nhà trị giá 92 tỷ won (80,1 triệu USD) ở Seoul trong khi Tae Hee bán một ngôi nhà với giá 20,3 tỷ won (17,8 triệu USD).

Không hổ danh là biểu tượng sắc đẹp xứ Kim Chi, mỗi lần Kim Tae Hee xuất hiện khán giả 'mắt tròn mắt dẹp' với nhan sắc của vợ Bi Rain ở tuổi 42 - Ảnh 4
Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee.

 

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Từ khóa:   Kim Tae Hee Bi Rain Bi Rain - Kim Tae Hee

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