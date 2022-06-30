Khán giả xứ Hàn nghi ngờ liệu Won Bin có còn là diễn viên nữa hay không?

Sao quốc tế 30/06/2022 07:48

Đã 12 năm kể từ vai diễn cuối cùng của nam tài từ Won Bin khiến cho nhiều người thắc mắc về niềm đam mê với nghề diễn của anh.

Mới đây, Won Bin đã được nhìn thấy trong một bức ảnh trong trang phục thể thao đánh gôn cùng với nữ diễn viên Ji Yi Soo. Được biết đây là hình ảnh trong một quảng cáo mà nam diễn viên góp mặt. 

Khán giả xứ Hàn nghi ngờ liệu Won Bin có còn là diễn viên nữa hay không? - Ảnh 1
Won Bin trong bộ ảnh quảng cáo với nữ diễn viên Ji Yi Soo.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ của Won Bin, nhiều ý kiến cho rằng anh nên quay lại màn ảnh thay vì cứ đi đóng quảng cáo mãi như vậy.

Lần cuối cùng Won Bin xuất hiện với tư cách diễn viên là từ 12 năm trước với vai diễn Cha Tae Sik trong bộ phim The Man From Nowhere. Phim kể về một người đàn ông, Cha Tae Sik, từng là một mật vụ nhưng đã chọn cuộc sống ẩn dật sau khi mất vợ con. Trong khi điều hành một cửa hàng cầm đồ, cách duy nhất để anh liên lạc với bên ngoài là thông qua một cô gái tên So Mi, người sau đó bị bắt cóc sau khi mẹ cô ăn cắp ma túy từ một băng nhóm. Cha Tae Sik lên đường giải cứu So Mi và truy lùng thành viên băng đảng đã bắt cóc cô. Bộ phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Và cũng kể từ đó anh không tham gia vào bất kì dự án điện ảnh nào.

Khán giả xứ Hàn nghi ngờ liệu Won Bin có còn là diễn viên nữa hay không? - Ảnh 2
Won Bin trong The Man From Nowhere (2010).

 

Khán giả xứ Hàn nghi ngờ liệu Won Bin có còn là diễn viên nữa hay không? - Ảnh 3

 

Cư dân mạng bắt đầu tự hỏi liệu Won Bin có thể được gọi là một diễn viên nữa không vì đã gần 12 năm qua anh không có bất kỳ dự án phim ảnh nào. Có ý kiến cho rằng nên gọi anh là "cựu diễn viên". Người thì nói rằng anh nên quay lại màn ảnh đi thôi. Có những bình luận cũng tỏ ra ngạc nhiên khi đã 12 năm kể từ dự án phim cuối cùng của Won Bin và tỏ ra tiếc nuối khi đã quá lâu không thấy Won Bin trở lại với tư cách một diễn viên.

Khán giả xứ Hàn nghi ngờ liệu Won Bin có còn là diễn viên nữa hay không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   Won Bin diễn viên Won Bin diễn viên

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