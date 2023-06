Khán giả xứ Hàn nghi ngờ liệu Won Bin có còn là diễn viên nữa hay không?

Lần cuối cùng Won Bin xuất hiện với tư cách diễn viên là từ 12 năm trước với vai diễn Cha Tae Sik trong bộ phim The Man From Nowhere. Phim kể về một người đàn ông, Cha Tae Sik, từng là một mật vụ nhưng đã chọn cuộc sống ẩn dật sau khi mất vợ con. Trong khi điều hành một cửa hàng cầm đồ, cách duy nhất để anh liên lạc với bên ngoài là thông qua một cô gái tên So Mi, người sau đó bị bắt cóc sau khi mẹ cô ăn cắp ma túy từ một băng nhóm. Cha Tae Sik lên đường giải cứu So Mi và truy lùng thành viên băng đảng đã bắt cóc cô. Bộ phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Và cũng kể từ đó anh không tham gia vào bất kì dự án điện ảnh nào.

Won Bin trong The Man From Nowhere (2010).