Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất

Sao quốc tế 30/06/2022 07:46

Tất cả họ đều liên quan tới các vụ bê bối.

Real Research Korea là một ứng dụng cho phép người dân Hàn Quốc bình chọn nhiều chủ đề khác nhau để thu thập dữ liệu. Mới đây, ứng dụng này đã điều khiển một khảo sát cho người dùng bình chọn ra ngôi sao nào đã từng dính vào những scandal không bao giờ được phép quay lại ngành công nghiệp giải trí nữa. Từ ngày 9/5 tới ngày 16/5, sau 3,507 lượt bình chọn, kết quả đã được công bố.

Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất - Ảnh 1

Hai ứng cử viên cho vị trí đầu bảng là cựu thành viên Big Bang Seungri và tài tử Go Young Wook, cả hai đều chiếm 66,4% lượt bình chọn không muốn họ quay trở lại làng giải trí.

Seungri được biết tới là có tham gia vào vụ "Burning Sun" khét tiếng, hay còn được biết tới là "Cổng Burning Sun". Có thể nói, đây là một trong những vụ bê bối lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc, và vị cựu idol là giám đốc của quán bar Burning Sun nơi hàng loạt tội phạm tấn công tình dục bị bắt giữ năm 2019. Nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác và giới cảnh sát cũng được phát hiện ra có liên quan tới vụ cưỡng hiếp này và Seungri hiện đã bị kết án tù giam 1 năm rưỡi.

Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất - Ảnh 2

Seungri.

 Go Young Wook có thể không được biết đến nhiều như Seungri nhưng anh ta cũng dính dáng tới vụ án nghiêm trọng tương tự, nếu không muốn nói là còn hơn như thế. Anh ta bị kết án hiếp dâm 3 trẻ vị thành niên từ năm 2010 đến năm 2012, và phải lãnh án tú 2 năm rưỡi vào năm 2013. Đồng thời, anh ta phải mang máy theo dõi ở cổ chân trong vòng 3 năm sau đó và cũng phải chịu hồ sơ tội phạm tình dục công khai trong vòng 5 năm. Anh ta đã được thả tự do vào năm 2015 và thử trở lại mạng xã hội vào năm 2020 nhưng nhanh chóng bị Instagram cấm do luật cấm tội phạm tình dục của nền tảng này.

Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất - Ảnh 3

Go Young Wook.

 Tiếp nối danh sách là Steve Yoo (hay còn được biết đến là Yoo Seung Jun), một ca sĩ nổi tiếng những năm 1990s và đầu 2000s người đã nhận 55,8% trong cuộc bình chọn. Lí do anh ta bị xa lánh bởi dân Hàn khác với hai người kể trên nhưng cũng rất nghiêm trọng. Sau nhiều lần hứa hẹn về việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự (bắt buộc đối với mọi công dân nam Hàn Quốc từ 18 tới 35 tuổi), anh ta giành lấy quyền công dân Mỹ để tránh né nó. Vì sự lẩn tránh đó, anh ta bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và bị cấm vĩnh viễn khỏi giới giải trí của đất nước này.

Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất - Ảnh 4
Steve Yoo.

 Đứng thứ tư trong kết quả khảo sát là ca sĩ G.Na, người phụ nữ duy nhất trong top 1 với con số bình chọn à 40,8%. Năm 2016, cô được phát hiện ra có tham gia vào một scandal mại dâm nơi mà các cô gái bị buộc tội là sẽ được trả khoảng 35 triệu won (khoảng 30,000 đô la) cho việc quan hệ với các doanh nhân chưa thể tìm ra danh tính ở Mỹ. Sau khi thừa nhận tội danh, G.Na đã nhận hình phạt.

 

Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất - Ảnh 5
G.Na.

Cuối cùng, người cuối cùng trong danh sách là ca sĩ MC Mong với kết quả 37,6%. Giống như Steve Yoo, anh cũng bị buộc tội cố gắng trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách nhổ một vài chiếc răng khỏe mạnh sau khi trì hoãn nhập ngũ trong 7 năm. Vì điều này, anh ta đã bị kết án sáu tháng tù giam.

Cư dân mạng Hàn bình chọn ra người nổi tiếng nào không nên được cho phép trở lại giới giải trí nhất - Ảnh 6
MC Mong.

 

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Từ khóa:   scandal Burning Sun Seungri

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