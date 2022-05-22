Giải Kim Ưng sắp diễn ra, netizen đồng loạt lắc đầu ngao ngán không muốn theo dõi: Nguyên nhân do đâu?

Năm 2022, Kim Ưng tiếp tục thay đổi cơ cấu giải thưởng. Cụ thể, ban tổ chức đã hủy bỏ giải Nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất. Đồng thời, Kim Ưng bổ sung danh hiệu Nam/nữ phụ xuất sắc và tăng số lượng phim truyền hình tranh giải.

Kim Ưng là một trong 3 lễ trao giải phim truyền hình lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, giải thưởng này ngày càng đi xuống vì những ồn ào xung quanh về vấn đề tiêu chí chọn lựa người thắng cuộc khi thường đưa ra những kết quả khiến nhiều người cho rằng không đúng với thực lực của người được chọn.

Trở về năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành hiện tượng của làng giải trí khi xuất sắc dành đến 3 danh hiệu tại một lễ lớn như Kim Ưng.

Mặc dù đã thay đổi một số hạng mục nhưng lễ trao giải này vẫn bị chê cười. Thậm chí, những mỹ nhân từng giành Thị Hậu như Đồng Dao, Địch Lệ Nhiệt Ba hay người chưa từng nhận cúp như Dương Tử cũng bị mỉa mai.

Mở màn lễ trao giải, cô trở thành Nữ thần Kim Ưng trong trang phục lộng lẫy. Sau đó, cô liên tiếp thắng 2 giải là Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có nhân khí cao nhất.

Trong đó, giải thưởng nhân khí dựa trên lượt bình chọn của khán giả. Giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất (Thị Hậu) là giải thưởng chính của Kim Ưng, dựa trên lượt bình chọn của khán giả, điểm của ban giám khảo và điểm của Hiệp hội truyền hình Trung Quốc.

Nữ diễn viên tại buổi lễ - Ảnh: Internet

Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ dừng ở danh hiệu Nữ thần Kim Ưng hoặc giải nhân khí sẽ là điều bình thường. Thế nhưng, nữ diễn viên còn nhận được cúp vàng tại lễ trao giải khiến nhiều người cho rằng buổi lễ này đúng là trò hề khi xét về thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba thua xa Tôn Lệ và Lưu Đào. Xét về thực tích, phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp hoàn toàn lép vế Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn và Hoan Lạc Tụng.

Vì vậy mà cứ mỗi lần lễ Kim Ưng diễn ra, câu chuyện về Địch Lệ Nhiệt Ba lại liên tục được nhắc đến như là một trong những lần trao giải thảm họa nhất.

Dương Tử

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong năm 2018 đầy thị phi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều được đề cử Thị Hậu Kim Ưng. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về mỹ nhân Tân Cương.

Dương Tử xuất thân là diễn viên nhí, cũng có tác phẩm nổi tiếng một thời là Nhà có trai có gái. Nhưng đáng tiếc, dù nhiều năm lăn lộn trong nghề, cô vẫn chưa một lần thắng giải.

Năm đó, mỹ nữ họ Dương có tới 2 bộ phim thành công, gồm Hương Mật Tựa Khói Sương và Hoan Lạc Tụng. Vì thế cho nên fan của cô cho rằng không ai ngoài thần tượng của mình có cửa cao thắng giải lớn nhất. Tuy nhiên khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba được xướng tên khiến nữ diễn viên như chết lặng và không nói thành lời.

Khoảnh khắc chết lặng của Dương Tử khi mình không phải người thắng cuộc - Ảnh: Internet

Kết thúc Kim Ưng, người đẹp họ Dương đăng dòng trạng thái: "Lọt vào danh sách đề cử đã là một sự khẳng định, tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp".

Đồng thời, hình ảnh Dương Tử thẫn thờ tại hàng ghế khán giả cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Từ khóa "Đau lòng Dương Tử" nhanh chóng leo lên top hot search của Weibo.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Hương Mật Tựa Hương Khói của Dương Tử có xuất sắc nhưng việc không được giành giải thưởng cô nàng cũng không nên có biểu hiện kém chuyên nghiệp như vậy với đồng nghiệp.

Kim Ưng từng là lễ trao giải danh giá nhất nhì Đại Lục. Tuy nhiên hiện nay, giải thưởng này đã bị giảm giá trị nghiêm trọng. Kim Ưng dần đánh mất vị thế, nhiều diễn viên nhận được cúp vàng cũng bị mỉa mai.