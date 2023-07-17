Gia thế khủng của Song Ji Hyo bất ngờ được tiết lộ khiến dàn cast Running Man kinh ngạc

Nữ diễn viên lần đầu tiết lộ về gia thế khủng sau 22 năm gia nhập showbiz.

Song Ji Hyo đã có những chia sẻ đáng chú ý về hoàn cảnh gia đình trong tập mới nhất của Running Man phát sóng hôm 16/7. Sau 22 năm gia nhập làng giải trí, cuối cùng Song Ji Hyo cũng chịu tiết lộ về công việc làm ăn của bố mẹ đẻ: "Bố mẹ tôi kinh doanh tàu, thuyền chở khách ở thành phố Tongyeong". Song Ji Hyo lần đầu tiết lộ về gia thế giàu có trên sóng truyền hình. Thì ra bố mẹ Song Ji Hyo kinh doanh vận tải đường thủy - lĩnh vực mang lại nguồn thu nhập khổng lồ tại Hàn Quốc. Các thành viên Running Man xôn xao, tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng trước gia thế giàu có của nữ diễn viên họ Song: "Quá bất ngờ", "Đồng hành cùng cô ấy trong suốt 13 năm của Running Man, đây là lần đầu tiên tôi biết về điều này đấy"…

Sau đó, mỹ nhân họ Song khiêm tốn bày tỏ: "Bố mẹ tôi là bố mẹ tôi, còn tôi là tôi. Vậy nên, tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa". Yang Se Chan còn trêu đùa đàn chị họ Song: "Tất cả tàu thuyền ở Tongyeong đều là của chị đúng không?". Đáp lại câu nói bông đùa của đàn em, Song Ji Hyo phủ nhận ngay và luôn: "Không phải như vậy đâu". Hóa ra, Song Ji Hyo cũng là tiểu thư ngậm thìa vàng của màn ảnh xứ kim chi. Cách đây ít lâu, diễn viên Song Ji Hyo và các nhân viên cũ tại Uzurocks đã đệ đơn kiện cựu giám đốc Park Joo Nam lên Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vì tham ô và chậm lương. Một số nhân viên đã hoàn thành việc cho lời khai, trong khi những người khác vẫn đang chờ để nhận điều tra.

Cách đây ít lâu, nữ diễn viên tố công ty cũ nợ 900 triệu won tiền lương. Mặc dù đang bị nợ khoảng 900 triệu won, Song Ji Hyo vẫn sẵn sàng dùng tiền riêng để giúp đỡ các nhân viên gặp khó khăn. Cô thậm chí đã phải tự trả các chi phí khi làm việc và thanh toán nợ thẻ tín dụng cho quản lý của mình. Trong 22 năm hoạt động ở Kbiz, Song Ji Hyo ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh, show thực tế cho tới thời trang. Song Ji Hyo chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2001. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong. Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi "làm mưa làm gió" ở show truyền hình ăn khách Running Man.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-the-khung-cua-song-ji-hyo-bat-ngo-uoc-tiet-lo-khien-dan-cast-running-man-kinh-ngac-602640.html