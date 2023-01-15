Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này?

Trong mùa hè năm 2022, Tinh Hán Xán Lạn ( Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư ) và Thương Lan Quyết ( Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân) đã khuấy đảo cộng đồng mạng. Hai dự án đồng thời bùng nổ và thành công giúp cho các diễn viên chính trong phim có cơ hội vươn xa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Những ngày qua, cuộc bình chọn top phim sản xuất ở nội địa Trung Quốc trên Weibo đang ở trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Theo đó, hai dự án Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn đang chạy đua với số phiếu sát nút nhau. Hiện tại đang dẫn đầu là Tinh Hán Xán Lạn với 186.897 phiếu, sát nút là Thương Lan Quyết ở vị trí số 2 với 179.892 phiếu.

Chuyện không có gì để nói nếu fan của hai bộ phim đã tranh cãi đấu tố nhau mua vote kéo view. Tuy nhiên, nhà sản xuất của Thương Lan Quyết là Vương Nhất Hủ đã đăng weibo cảm ơn khán giả đã bỏ phiếu và sự khích lệ mọi người dành cho bộ phim, đồng thời phủ nhận tin đồn kéo phiếu mua phiếu: "Tung tin đồn tôi kéo phiếu thì không cần thiết đâu! Thương Lan Quyết không cần tham giam bất cứ hoạt động bầu phiếu nào cũng đều là ký ức tốt đẹp nhất trong lòng những người sáng tạo và Quyết Nhân (tên fan phim Thương Lan Quyết). Tôi đăng weibo là vì không muốn thấy sự ủng hộ của mọi người với Thương Lan Quyết lại không nhận được hồi đáp. Tôi muốn nói với mỗi người yêu thích Thương Lan Quyết rằng tôi vĩnh viễn sẽ ở đây, chúng tôi nhìn thấy được sự cống hiến của mọi người!

Hy vọng những người có tâm có thêm chút lương thiện và chân thành, đừng để sự sùng bái nhập vào người, mỗi ngày nghĩ ngợi lung tung, chướng khí mù mịt. Tích cực lên, chúng ta đều có tương lai tươi đẹp phía trước".

Nhiều khán giả đưa ra ý kiến công tâm về hai bộ phim cho rằng, xét về phục trang, cảnh quay, hiệu ứng thì Thương Lan Quyết xuất sắc nhưng về chiều sâu nội dung kịch bản và tình tiết liên kết phim thì Tinh Hán Xán Lạn vượt trội hơn.

Họ cho rằng Thương Lan Quyết tập trung chủ yếu về tình yêu đôi lứa nên đa phần chỉ giới trẻ coi được. Còn Tinh Hán Xán Lạn đan xen câu chuyện tình yêu và gia đình nên mở rộng đối tượng khán giả. Chính vì thế, Thương Lan Quyết mang tính giải trí nhiều hơn, còn Tinh Hán Xán Lạn nhân văn và mang nhiều xúc cảm, dư vị sâu sắc hơn.

Hiện tại, cuộc bình chọn của hai bộ phim vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng. Các khán giả tiếp tục chờ đợi kết quả cuối cùng để biết phần thắng sẽ nghiêng về dự án nào.