Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này?

Sao quốc tế 15/01/2023 15:32

Mới đây, mạng xã hội chứng kiến cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết vì lý do này.

Trong mùa hè năm 2022, Tinh Hán Xán Lạn (Ngô LỗiTriệu Lộ Tư) và Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân) đã khuấy đảo cộng đồng mạng. Hai dự án đồng thời bùng nổ và thành công giúp cho các diễn viên chính trong phim có cơ hội vươn xa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này? - Ảnh 1

Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này? - Ảnh 2

Những ngày qua, cuộc bình chọn top phim sản xuất ở nội địa Trung Quốc trên Weibo đang ở trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Theo đó, hai dự án Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn đang chạy đua với số phiếu sát nút nhau. Hiện tại đang dẫn đầu là Tinh Hán Xán Lạn với 186.897 phiếu, sát nút là Thương Lan Quyết ở vị trí số 2 với 179.892 phiếu.

Chuyện không có gì để nói nếu fan của hai bộ phim đã tranh cãi đấu tố nhau mua vote kéo view. Tuy nhiên, nhà sản xuất của Thương Lan Quyết là Vương Nhất Hủ đã đăng weibo cảm ơn khán giả đã bỏ phiếu và sự khích lệ mọi người dành cho bộ phim, đồng thời phủ nhận tin đồn kéo phiếu mua phiếu: "Tung tin đồn tôi kéo phiếu thì không cần thiết đâu! Thương Lan Quyết không cần tham giam bất cứ hoạt động bầu phiếu nào cũng đều là ký ức tốt đẹp nhất trong lòng những người sáng tạo và Quyết Nhân (tên fan phim Thương Lan Quyết). Tôi đăng weibo là vì không muốn thấy sự ủng hộ của mọi người với Thương Lan Quyết lại không nhận được hồi đáp. Tôi muốn nói với mỗi người yêu thích Thương Lan Quyết rằng tôi vĩnh viễn sẽ ở đây, chúng tôi nhìn thấy được sự cống hiến của mọi người!

Hy vọng những người có tâm có thêm chút lương thiện và chân thành, đừng để sự sùng bái nhập vào người, mỗi ngày nghĩ ngợi lung tung, chướng khí mù mịt. Tích cực lên, chúng ta đều có tương lai tươi đẹp phía trước".

Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này? - Ảnh 3

Nhiều khán giả đưa ra ý kiến công tâm về hai bộ phim cho rằng, xét về phục trang, cảnh quay, hiệu ứng thì Thương Lan Quyết xuất sắc nhưng về chiều sâu nội dung kịch bản và tình tiết liên kết phim thì Tinh Hán Xán Lạn vượt trội hơn.

Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này? - Ảnh 4

Họ cho rằng Thương Lan Quyết tập trung chủ yếu về tình yêu đôi lứa nên đa phần chỉ giới trẻ coi được. Còn Tinh Hán Xán Lạn đan xen câu chuyện tình yêu và gia đình nên mở rộng đối tượng khán giả. Chính vì thế, Thương Lan Quyết mang tính giải trí nhiều hơn, còn Tinh Hán Xán Lạn nhân văn và mang nhiều xúc cảm, dư vị sâu sắc hơn.

Fan hai nhà Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết bất ngờ đấu tố nhau dữ dội vì lý do này? - Ảnh 5

Hiện tại, cuộc bình chọn của hai bộ phim vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng. Các khán giả tiếp tục chờ đợi kết quả cuối cùng để biết phần thắng sẽ nghiêng về dự án nào.

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt lưu lượng Dương Dương, Ngô Lỗi trở thành phiên 1 trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn gây tranh cãi dữ dội

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt lưu lượng Dương Dương, Ngô Lỗi trở thành phiên 1 trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn gây tranh cãi dữ dội

Mạng xã hội vừa cập nhật vị trí phiên vị 1 của hai dự án Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn thuộc về Triệu Lộ Tư, gây tranh cãi dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi Triệu Lộ Tư Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt lưu lượng Dương Dương, Ngô Lỗi trở thành phiên 1 trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn gây tranh cãi dữ dội

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt mặt lưu lượng Dương Dương, Ngô Lỗi trở thành phiên 1 trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn gây tranh cãi dữ dội

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn?

Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư đẹp như tiên nữ trong tạo hình cổ trang màu hồng phấn, netizen liền so sánh với các dự án trước đó, tạo hình nào nổi bật hơn?

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn chính thức nhận tin vui 'khủng' dù chưa có lịch lên sóng

Hết bị so sánh với Jang Won Young, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố 'bắt chước' trang phục và vũ đạo giống Jennie (Blackpink)

Hết bị so sánh với Jang Won Young, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố 'bắt chước' trang phục và vũ đạo giống Jennie (Blackpink)

Triệu Lộ Tư gây bão mạng với loạt ảnh khoe vòng eo con kiến chào đón năm mới

Triệu Lộ Tư gây bão mạng với loạt ảnh khoe vòng eo con kiến chào đón năm mới

Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội

Triệu Lộ Tư được khen đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 21 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 24 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân