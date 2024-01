Đường Yên, Hồ Ca tái hợp lần thứ 5 ở phim Phồn Hoa, vừa lên sóng lập ngay loạt thành tích khủng

Phồn Hoa đã mở điểm Douban và đạt được 8.1 điểm với hơn 72 nghìn lượt đánh giá.

Sau một thời gian lên sóng, Phồn Hoa đã được nhà sản xuất mở điểm Douban và đạt được 8.1 điểm với hơn 72 nghìn lượt đánh giá của khán giả. Hiện tại, phim đã chính thức vượt mốc 30.000 điểm nhiệt trên Tencent, chính thức được công nhận là phim bạo của chặng đầu năm 2024 (tức phim ăn khách).

Những chỉ số vừa qua của phim cũng cho thấy sức hút của Phồn Hoa với khán giả là rất lớn: Lượt xem trên Khốc Vân tổng của cả nền tảng chiếu mạng và chiếu đài là 136,87 triệu, lượt xem trên Vân Hợp 73,03 triệu. Rating phim cũng cao ngất ngưởng. Theo thống kê từ Khốc Vân, Phồn Hoa đã có thành tích mở màn khá bùng nổ sau khi chiếu khung giờ vàng đài CCTV.

Rating phim Phồn Hoa cũng cao ngất ngưởng.

Không những vậy, chỉ sau 9 phút đầu tiên ra mắt, tập 1 của Phồn Hoa đã vượt mốc rating 2%, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất năm 2023. Theo dự đoán, phim sẽ tiếp tục phá thêm các kỉ lục khác ở chặng đua của năm 2024 khi mà có hàng loạt thương hiệu quảng cáo chọn phim để PR.

Vì sao Phồn Hoa trở nên hấp dẫn và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả đến vậy?

Màn tái xuất ngoạn mục của Đường Yên

Không thể phủ nhận sức hút của các ngôi sao như Hồ Ca, Tân Chỉ Lôi, thế nhưng người gây bất ngờ nhất trong Phồn Hoa phải kể đến Đường Yên. Sau thời gian "ở ẩn", nữ diễn viên mới trở lại đường đua phim ảnh nên nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả.

Trong phim, Đường Yên thủ vai Uông tiểu thư – cô gái làm trong ngành ngoại thương, là nhân viên dưới trướng và cũng là một trong những bóng hồng lướt ngang cuộc đời nam chính A Bảo (Hồ Ca thủ vai).

Trong kí ức của A Bảo, Uông tiểu thư ở độ tuổi đôi mươi luôn xuất hiện với cặp kính dày, mái tóc xoăn và cách ăn mặc cổ điển. Vì tạo hình này, nhiều khán giả lo ngại rằng Đường Yên khó có thể khắc họa được hình tượng của nhân vật khi đã bước sang tuổi tứ tuần. Tuy nhiên khi phim lên sóng, nữ diễn viên vẫn chinh phục được người xem nhờ diễn xuất tiến bộ rõ rệt, thể hiện được hình tượng trẻ trung của Uông tiểu thư.

Không những vậy, Đường Yên còn phải tham gia vào khóa học tiếng Thượng Hải, bởi đạo diễn Vương Gia Vệ yêu cầu dàn sao Phồn Hoa phải nói được tiếng Thượng Hải.

Cốt truyện Phồn Hoa (Blossoms Shanghai) hấp dẫn

Nội dung Phồn Hoa xoay quanh cuộc đời của A Bảo, một chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình tư bản bị sa sút ở Thượng Hải. Khi Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa, A Bảo là một trong những thanh niên vươn lên làm giàu và trở thành thương nhân ưu tú.

Bộ phim thông qua số phận của nhân vật A Bảo và bốn người phụ nữ trong cuộc đời anh, không chỉ miêu tả quá khứ chân thực của Thượng Hải mà còn tái hiện câu chuyện của một thời đại. Khán giả đánh giá cao những khung hình đậm chất nghệ thuật không khác gì phim điện ảnh mà ê -kíp của Phồn Hoa mang lại. Chính vì vậy, bộ phim được đánh giá rất cao.

Dàn diễn viên chất lượng của Phồn Hoa.

Phồn Hoa đang trình chiếu phát trên Đài truyền hình CCTV-8 đồng thời phát trực tuyến trên ứng dụng WeTV và Tencent Video. Phim dài 30 tập, dựa theo tiểu thuyết Blossoms (Phồn hoa) của nhà văn Kim Vũ Trừng. Bộ phim được biên kịch bởi Tần Văn, nhà quay phim Peter Pau, người từng đoạt giải Oscar và đạo diễn Vương Gia Vệ, người đứng sau hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như In The Mood For Love (2000), Chungking Express (1994), 2046 (2004), The Grandmaster (2013)…