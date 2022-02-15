Dàn 'ngũ mỹ Hoàn Châu' sau 23 năm: Người thì hạnh phúc vẹn toàn, người thì sự nghiệp 'tụt dốc'

Sao quốc tế 15/02/2022 15:17

Bộ phim đình đám "Hoàn Châu Cách Cách" đã giúp 5 mỹ nhân là Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Lưu Đan và Vương Diễm ghi dấu trong lòng khán giả. Tính đến nay đã 23 năm trôi qua, dàn "ngũ mỹ Hoàn Châu" hiện đã thay đổi rất nhiều.

Lưu Đan

Cái duyên đến với "Hoàn Châu Cách Cách" vô cùng tình cờ. Thực chất, vai diễn của cô không phải được đo ni đóng giày cho chính Lưu Đan mà là 1 diễn viên khác - Tưởng Cần Cần. Tuy nhiên, Tưởng Cần Cần lại từ chối vai diễn ngọt ngào này, chính vì thế Quỳnh Dao mới cắt gọt bớt kịch bản và giao cho Lưu Đan thử vai. Với Quỳnh Dao, Lưu Đan là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho vai diễn. Chính vì vậy, thành công với vai diễn nhỏ trong "Hoàn Châu Cách Cách" hoàn toàn là bước ngoặt trong sự nghiệp của Lưu Đan, khi cô liên tiếp trúng các vai diễn khác. Đặc biệt, Lưu Đan còn trở thành diễn viên chính của bộ phim "Khách sạn tình nhân" đóng cùng "Tiêu Kiếm" Chu Hoành Gia.

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Tuy nhiên, từng là đại mỹ nhân vạn người mê, tạo nên một Hàm Hương kinh điển mà chẳng ai vượt qua được, chẳng ai ngờ được cô lại bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông và rời xa nhân thế trong giai đoạn rực rỡ nhất. Để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ.

Vương Diễm

Vương Diễm được nữ văn sĩ Quỳnh Dao mời vào vai Tình Nhi trong bộ phim Hoàn Châu cách cách. Vai diễn dù chỉ là vai phụ, xuất hiện trong phần 2 nhưng hình ảnh cô gái dịu dàng, hiền thục luôn in sâu tâm trí khán giả. Song, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ kết hôn với tỷ phú Vương Chí Tài. Kể từ đó, cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Nữ diễn viên được nhân xét có cuộc sống sung túc, giàu sang chốn hào môn.

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Cứ ngỡ, cuộc đời của Vương Diễm sẽ mãi giàu sang, sung sướng như thế thì mới đây mình lại nghe tin chồng đại gia của nàng Tình Nhi đang nợ nần chồng chất. Bởi thế mà cô buộc phải tìm đường quay lại ngành giải trí, dựa vào tên tuổi của vai diễn năm xưa để tạo chú ý. Đáng tiếc, tất cả mọi nỗ lực của Vương Diễm đều không thành công, vì cô chỉ toàn được nhận những vai phụ ít đất diễn.

Phạm Băng Băng

Có lẽ trong dàn "ngũ mỹ" năm ấy, Phạm Băng Băng là người có địa vị thấp nhất khi Kim Toả chỉ là một nàng hầu, còn những người kia đều là cách cách hay công chúa. Bởi thế mà tạo hình của cô cũng có phần lép vế hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cùng nhan sắc vượt trội đã giúp Phạm Băng Băng nổi tiếng nhanh chóng, góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như "Tuổi Trẻ Bao Thanh Thiên 2", "Chàng Trư Si Tình", "Võ Mị Nương Truyền Kỳ"... Thậm chí, từng có một thời gian, sự nghiệp của cô lấn át cả Triệu Vy lẫn Lâm Tâm Như. Đồng thời, cô từng là cái tên đại diện cho nhan sắc Trung Quốc, là ngôi sao châu Á hiếm hoi luôn khuấy đảo thảm đỏ quốc tế, là thành viên ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 70…

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Kể từ khi vướng bê bối trốn thuế, sự trở lại ngôi vị "nữ hoàng giải trí" được người hâm mộ chờ đợi của Phạm Băng Băng vẫn chưa diễn ra. Bất chấp nỗ lực duy trì hoạt động, cánh cửa tái xuất showbiz vẫn đóng chặt với nữ diễn viên. Mặc dù đầu năm 2022, nữ diễn viên có lần hiếm hoi xuất hiện trên màn ảnh với "The 355". Tác phẩm hợp tác với Hollywood này được xem cơ hội "nghìn năm có một" để ngôi sao sinh năm 1981 hồi sinh danh tiếng. Thế nhưng, bộ phim này đã không nhận được phản hồi tích cực sau ngày công chiếu. Do đó, Thất bại của "The 355" khiến cô nàng càng thêm vô vọng trong việc tìm đường vực dậy sự nghiệp cho tới hiện nay.

Triệu Vy

Từ một cô gái vô danh, Triệu Vy nổi đình nổi đám khắp châu Á chỉ sau một đêm nhờ vai Tiểu Yến Tử lém lỉnh, tinh quái và là trùm phá hoại trong "Hoàn Châu Cách Cách". Thành công của vai diễn này đã đưa Triệu Vy bước chân vào hàng ngũ "Tứ đại hoa đán" của Trung Quốc, gặt hái được những thành tích đáng nể trong cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Đặc biệt, sự nghiệp nghệ thuật thành công, Triệu Vy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc bên đại gia Huỳnh Hữu Long. 

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Do đó, trong gần 30 năm làm nghề, Triệu Vy vươn lên hàng sao hạng A nhưng cũng là nghệ sĩ dính đầy tai tiếng. Cô có nhiều tác phẩm để đời, fngười hâm mộ đông nhưng cũng bị không ít người chỉ trích, quay lưng. Một số vụ tai tiếng của cô có thể kể đến như: chèn ép đàn em, thuê người đánh phụ nữ mang thai, thành lập công ty ma, cùng chồng cũ - Huỳnh Hữu Long lũng đoạn thị trường cổ phiếu bằng việc gian lận và dính líu đến các vụ tham nhũng của quan chức cấp cao...

Lâm Tâm Như

Sự nghiệp diễn xuất của Lâm Tâm Như bắt đầu "vụt sáng" sau khi cô nàng nhận vai Hạ Tử Vy trong bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ - Hoàn Châu Cách Cách. Tuy nhiên, khác với Triệu Vy, Lâm Tâm Như tập trung phát triển mảng phim truyền hình và tới năm 2003, cô lọt danh sách 10 nữ diễn viên hàng đầu của đài CCTV (Trung Quốc). 

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Đến nay, cô được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất làng giải trí xứ Đài. Lâm Tâm Như còn là bà chủ của một công ty điện ảnh, chuyên sản xuất các bộ phim truyền hình. Cô cũng là gương mặt quảng cáo "đắt khách" cho các nhãn hiệu mỹ phẩm, xe hơi, đồ gia đình... 

Có thể nói, trong số ba nàng diễn viên nổi tiếng của "Hoàn châu cách cách", Lâm Tâm Như có lẽ là nghệ sĩ may mắn nhất dù sự nghiệp của cô cũng đối mặt với khá nhiều thị phi, tin đồn. Cô vẫn có sự nghiệp ổn định, được đóng phim, thực hiện các dự án nghệ thuật và có một gia đình hạnh phúc bên nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ Hàm Hương Lâm Tâm Như Triệu Vy Phạm Băng Băng

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