Cuộc sống của 'Mỹ nữ đẹp nhất Trung Quốc' từng từ chối lời cầu hôn của đại gia nghìn tỷ giờ ra sao?

Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm từng từ chối đại gia sở hữu 10 nghìn tỷ, lấy chồng bình thường. Ở tuổi U40 trải qua hai lần sinh nở nhưng người đẹp vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng hoàn hảo.

Cựu Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm là một người mẫu, dáng người của cô rất nổi bật, nhưng ngoại hình của cô ấy hơi thuộc về vẻ đẹp khiêm nhường vì phong cách ăn mặc kín đáo, giản dị, thường thì kiểu ngoại hình này rất dễ bị mọi người lãng quên. Trương Tử Lâm đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2007. Tuy nhiên, Trương Tử Lâm lại khá xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất của mình, khi ở trước máy quay, cô ấy thể hiện bản thân rất tốt, có thể diễn giải mọi thứ mà nhân vật muốn thể hiện, cô ấy là một diễn viên rất có thực lực.

Đặc biệt là trong "Bạn gái hồi xuân của tôi", mặc dù Trương Tử Lâm không phải là nhân vật chính, nhưng với tư cách là một vai phụ để tạo điểm nhấn cho vai chính, cô ấy đã thể hiện hoàn hảo tính cách của qua vai Lâm Thư Nhi, gây ấn tượng với khán giả. Trương Tử Lâm gây ấn tượng với khả năng diễn xuất Trương Tử Lâm từng cho biết không cần cuộc sống giàu sang hay sự nghiệp rực rỡ. 'Tôi là một phụ nữ truyền thống, giấc mơ lớn nhất không phải là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Điều tôi hướng tới là lập gia đình, có một cuộc sống giản dị và hạnh phúc', cô chia sẻ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2007, Trương Tử Lâm được nhiều đại gia theo đuổi. Thậm chí, có người sở hữu tài sản tới 10 nghìn tỷ đồng cầu hôn nhưng cô từ chối. Trương Tử Lâm có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Nhiếp Lỗi Hiện, Trương Tử Lâm có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Nhiếp Lỗi. Chồng cô là quản lý cấp cao trong công ty chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc với thu nhập 5 triệu NDT/năm (hơn 17 tỷ đồng/năm). Năm 2013, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn với Nhiếp Lỗi bạn trai sau 3 năm quen biết. Người đẹp chia sẻ không mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối để chồng phải luôn che chở. Cả hai bình đẳng, giữ gìn hạnh phúc bằng cách bao dung và thấu hiểu nhau. Cô và chồng tôn trọng sở thích của nhau, không áp đặt đối phương. Cô và chồng tôn trọng sở thích của nhau, không áp đặt đối phương Nói về lý do chọn bạn đời, cô chia sẻ: 'Nhiều điểm tương đồng khiến chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi yêu rừng, yêu biển, yêu trẻ con, yêu động vật. Chúng tôi đam mê thể thao, du lịch,...'. Với cô, đám cưới là nghi thức biểu trưng cho tình yêu và lời thề hẹn. 'Đây là nghi thức quan trọng, tuyên bố chúng tôi là vợ chồng và luôn phải trân trọng nhau', Trương Tử Lâm nói. Sau khi kết hôn, Trương Tử Lâm ít hoạt động nghệ thuật Sau khi kết hôn, Trương Tử Lâm ít hoạt động nghệ thuật. Nói về cuộc sống hiện tại, cô cho biết: 'Tôi sẽ dành phần lớn thời gian cho chồng và các con. Lúc rảnh rỗi, cả hai cùng ăn cơm, uống trà, trò chuyện với nhau...'. Sau 10 năm kết hôn, Trương Tử Lâm và chồng xây dựng một gia đình hạnh phúc với sự ra đời lần lượt của hai cô công chúa Evelyn (năm 2016) và Jocelyn (năm 2021). Trương Tử Lâm vui đùa cùng hai con

'Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Trương Tử Lâm từ chối đại gia nghìn tỷ, lựa chọn bạn đời là viên chức bình thường Không giống những người đẹp khác, Trương Tử Lâm tránh xa ồn ào xung quanh chuyện đại gia - chân dài. Nàng hậu lựa chọn một người bình thường, khiến cô tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời.

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