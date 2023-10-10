'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất

Sao quốc tế 10/10/2023 13:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc 'Ân Giao' Trần Mục Trì xuất hiện với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Mục Trì trên song bìa tạp chí OK! Tinh Thải số tháng 10/2023. Với bối cảnh đường phố mùa thu đầy cổ điển, anh chàng xuất hiện đầy lịch lãm với điểm nhấn là những chiếc áo găng lê dài. Điểm nhấn là mái tóc được móc lai trắng không kém phần cá tính. Nhan sắc của anh chàng là tổng hòa giữa sự phóng khoáng, quyến rũ và lịch lãm.

'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 1'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 2'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 3'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 4'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 5'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 6'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 7'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 8'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 9'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 10'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 11'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 12'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 13'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 14'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 15

Trần Mục Trì sinh năm 1997, có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là "tiểu Bành Vu Yến". Gần đây, anh chàng gây chú ý khi vào vai thái tử Ân Giao, con trai Trụ Vương trong bom tấn điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc. Vai diễn này giúp anh chàng được khán giả yêu mến với vẻ ngoài điển trai, cơ bắp nam tính, diễn xuất tốt.

'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 16

Được biết, trong phim, thái tử Ân Giao vì phẫn nộ vì cái chết của mẹ là Khương hoàng hậu mà muốn giết ‘hồ ly’ Đát Kỷ nhưng bị giá họa là hành thích vua. Ân Giao bị Trụ Vương ra lệnh xử trảm nhưng được vị thần tiên là Quảng Thành Tử cứu mạng, nhận làm đồ đệ, lên núi Côn Lôn học phép thuật. Sau khi thành tài, Ân Giao được giao xuống núi giúp nhà Chu phạt Trụ nhưng lại bị Thân Công Báo thuyết phục về phò trợ vua cha, đồng thời trả thù cho em trai là Ân Hồng trước đó bị giết.

'Ân Giao' Trần Mục Trì gây sốt với vẻ ngoài ấn tượng trên đường phố của tạp chí số mới nhất - Ảnh 17

Phong Thần Tam Bộ Khúc được xem là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì. Số lượng phim của nam nghệ sĩ không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Trần Mục Trì còn được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, lên sóng vào đầu năm 2023.

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