Review 15 loại kem trị mụn thuộc top tốt nhất hiện nay cho mọi loại da sẽ giới thiệu đến bạn đọc những sản phẩm tốt nhất, mang đến hiệu quả cao, an toàn, lành tính. Hãy tham khảo để lựa chọn sản phẩm thích hợp với làn da nhất!

Sản phẩm có thành phần được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên như lá cây phong nữ, hoa anh đào, tinh chất Comfrey và Butylene,…

Kem trị mụn Sakura là sản phẩm của tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng trên toàn cầu Sakura Beauty Solution. Đây là sản phẩm áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ Châu Âu, được kiểm nghiệm y tế và được Bộ Y tế Nhật Bản công nhận là sản phẩm an toàn và hiệu quả cho da.

Không chỉ giúp điều trị tất cả các loại mụn trên da. Mà còn thẩm thấu vào da, chống viêm, diệt khuẩn và ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của mụn.

Sản phẩm có công thức an toàn và dịu nhẹ, kiểm soát tiết chất bã nhờn, loại sạch tế bào chết dưới da, se khít lỗ chân lông, tiêu sưng, chống viêm hiệu quả. Nhờ đó, giúp xóa tan hiệu quả các nỗi lo do những biểu hiện của mụn để lại.

Kem trị mụn Sakura Acne Clearing Cream

Với thiết kế dạng Gel, đây là sản phẩm lành tính và rất dễ sử dụng. Bạn sẽ không phải lo ngại các vấn đề như kích ứng da, mẩn đỏ, khô da. Mùi hương dễ chịu từ sản phẩm sẽ mang đến người dùng cảm giác vô cùng dễ chịu.

Ngoài hiệu quả trị mụn, sản phẩm còn giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da từ sâu bên trong, tránh những tổn thương gây ra từ mụn trên da. Vùng da bị mụn được làm mát và xoa dịu hơn. Để đạt được hiệu quả tối ưu khi sử dụng, bạn có thể kết hợp dùng trị mụn Sakura cùng kem dưỡng ẩm an toàn cho da mặt.

2. Kem trị mụn Ốc sên One Today

Nhắc đến dòng kem trị mụn hiệu quả không thể không kể đến kem trị mụn Ốc sên. Đây là một trong những dòng kem nội địa do công ty mỹ phẩm Đăng Dương phân phối và sản xuất tại Việt Nam.

Ngay từ cái tên đã bật lên đặc tính của sản phẩm này. Thành phần chính của sản phẩm này đó là dịch nhớt ốc sên, tinh dầu nghệ cùng các thảo dược tự nhiên quý hiếm. Ốc sên trị mụn được chiết xuất công thức độc đáo với phương pháp cổ truyền, giúp tiêu diệt tận gốc các loại mụn.

Loại kem trị mụn này có khả năng loại bỏ tất cả các loại mụn với triệu chứng khác nhau như mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn viêm,…

Bên cạnh đó, còn giúp hỗ trợ trị nám và tàn nhang, cân bằng sắc tố da. Mang đến làn da trắng sáng, đều màu. Tinh chất ốc sên giúp làn da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong và giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, tăng độ đàn hồi và trẻ hóa làn da.

Nhờ hiệu quả cao mang lại, đây là sản phẩm được tin dùng và nhận được nhiều phản hồi tốt. Chỉ sau một thời gian ngắn, kem trị mụn Ốc Sên sẽ giúp phái đẹp tự tin lấy lại làn da mịn màng.

Mặc dù vậy, bạn cần thật cân nhắc khi sử dụng sản phẩm này khi da nhạy cảm. Có một vài ý kiến trái chiều cho rằng đây là loại kem trộn, có một phần tác động tiêu cực tới làn da.

Kem trị mụn Ốc sên One Today

3. Kem trị mụn Pair của Nhật Bản

Kem trị mụn Pair hay còn có tên là Pair acne Cream. Được biết đến là một trong những dòng kem trị mụn hàng đầu đến từ Nhật Bản, đây là sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Lion. Kem trị mụn Pair được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế ủng hộ và đặt niềm tin.

Ưu điểm của sản phẩm này đó là mang đến hiệu quả vượt trội trong việc ngăn ngừa và điều trị hầu như tất cả các loại mụn như mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn ẩn, mụn viêm,…

Không chỉ vậy, sản phẩm còn có hiệu quả cao trong làm mờ các vết thâm, sẹo do mụn để lại trên da.

Kem trị mụn Pair được chiết xuất với công thức từ các thành phần thảo dược tự nhiên. Do đó, sản phẩm có độ lành tính cao và an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Đồng thời, nhờ công dụng trị mụn 3 in 1, chỉ sau 2 tuần sử dụng bạn sẽ cảm nhận rõ rệt hiệu quả từ sản phẩm này. Kem có tác dụng dưỡng ẩm, cân bằng độ ẩm, giúp da săn chắc, mịn màng. Hơn nữa, đây là dòng kem có độ PH tương đối thấp nên thẩm thấu nhanh hơn.

Kem trị mụn Pair của Nhật Bản

Kem trị mụn Pair được thiết kế dưới dạng Gel. Do đó làn da sẽ có cảm giác dịu mát và hoàn toàn không bị nhờn rít hay ưng bít khó chịu. Đồng thời, kem giúp kháng viêm và chống khuẩn rất tốt, hỗ trợ điều trị các vết thương hở ngoài da mau lành.

4. Kem trị mụn Murad Rapid Relief Acne Spot treatment

Kem trị mụn Murad được biết đến là sản phẩm hàng đầu từ hãng mỹ phẩm lớn Murad đến từ nước Mỹ. Phương châm đặt ra của hãng mỹ phẩm này đó là “Một làn da đẹp phải đi đôi với một cơ thể khỏe mạnh”.

Kem trị mụn Murad đã trải qua những đợt kiểm nghiệm gắt gao và đạt tiêu chuẩn an toàn về y tế của Mỹ. Bạn có thể yên tâm bởi đây là sản phẩm có độ an toàn cao.

Với tác dụng tích cực và nhanh chóng mang đến, Murad là ứng cử viên sáng giá được người dùng tin cậy.

Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, sản phẩm vừa giúp làm se đầu mụn vừa làm xẹp các nốt mụn bọc, mụn mủ.

Đồng thời, sản phẩm này giúp hỗ trợ điều trị những loại mụn trứng cá, mụn đầu đen trên da. Loại sạch các tế bào chết trên da và làm giảm tình trạng sưng viêm, kháng khuẩn.

Sở hữu khả năng tối ưu hóa quá trình hấp thu dưỡng chất tốt, đây là sản phẩm cực kỳ hữu ích trong hỗ trợ tái tạo, phục hồi tế bào da mới.

Kem trị mụn Murad Rapid Relief Acne Spot treatment

Vừa trị mụn và vừa cân bằng độ ẩm cho da hữu hiệu, Murad là loại kem có thiết kế dạng Gel dịu mát, bạn có thể dùng làm kem dưỡng ẩm ngay sau khi trang điểm. Làn da không lo bị khô hay bong tróc.

5. Kem trị mụn Acnes sealling jell của Rohto

Nhắc đến loại kem trị mụn được nhiều người dùng Việt Nam yêu thích và tin tưởng hàng đầu hiện nay phải kể đến Kem trị mụn Acnes.

Đây là dòng sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm Acnes, thuộc tập đoàn Rohto nổi tiếng tại Nhật Bản.

Sản phẩm chuyên biệt dành cho da mụn của Acnes đặc biệt có tác dụng điều trị được tất cả các loại mụn cứng đầu. Không chỉ vậy, còn giúp hỗ trợ chăm sóc da hiệu quả.

Kem trị mụn Acnes được đánh giá là dòng kem lành tính, an toàn và tốt cho da mụn. Đây là sản phẩm được sản xuất với các thành phần chủ yếu như Sulfur, Glycyrrhetinic acid, Tocopherol Acetate và Resorcinol.

Đặc biệt, dòng sản phẩm này được cho ra đời với sự kết hợp từ hơn 25.000 chuyên gia da liễu đi sâu nghiên cứu và thử nghiệm kỹ càng trước khi phân phối ra thị trường.

Do đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm làn da không bị kích ứng hay tác dụng phụ.

Kem trị mụn Acnes sealling jell của Rohto

Trị mụn Acnes có tác dụng ức chế và tiêu diệt mọi vi khuẩn gây nên tình trạng mụn. Sản phẩm thực hiện 3 tác động trực tiếp vào các giai đoạn hình thành mụn, giúp loại bỏ các tế bào chết và bụi bẩn bám dính trên bề mặt da, bao gồm cả lớp vảy do mụn tạo thành.

Nhờ đó, giúp loại sạch nhân mụn và giúp ngăn chặn những tổn thương do mụn để lại trên da.

6. Kem trị mụn Miss White của Việt Nam

Miss White là kem nghệ có hiệu quả chữa thâm mụn hiệu quả. Dòng sản phẩm thương hiệu Việt quen thuộc này được sản xuất và phân phối do công ty TNHH Tigon.

Miss White trị mụn có thành phần chính được chiết xuất từ nghệ tươi, cùng đó là tổng hợp các loại vitamin tốt cho da như vitamin E, vitamin A, dưỡng chất Collagen, Mineral Oil,…

Sản phẩm giúp chữa tận gốc các loại mụn như mụn đầu đen, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn mủ,… Đồng thời giúp làm mờ vết thâm, sẹo do mụn để lại và thu nhỏ các lỗ chân lông, dưỡng da mềm mịn, trắng sáng.

Không chỉ vậy, với thành phần chính là tinh chất nghệ tươi. Đây là sản phẩm giúp sát khuẩn, chống viêm công hiệu cao. Do đó, dùng loại kem này là cách hiệu quả để ngăn ngừa những tác nhân gây ra mụn và hạn chế sự tái phát của mụn. Kết hợp sử dụng trị thâm Miss White sẽ giúp bạn tự tin giúp bạn đẩy lùi các sắc tố gây sạm da. Làn da trở nên khỏe đẹp nhờ được cung cấp dưỡng chất chăm sóc da từ sâu bên trong.

Kem trị mụn Miss White của Việt Nam

Sẽ không mất nhiều chi phí để sở hữu ngay 1 hũ trị mụn Miss White. Cũng bởi là sản phẩm được sản xuất tại thị trường Việt nên giá thành rất được ưu tiên với túi tiền của người Việt. Chỉ với 45.000 VNĐ bạn đã có thể sở hữu ngay 1 hũ trị mụn Miss White.

7. Kem trị mụn Hoa Đào

Nhắc đến dòng kem trị mụn được chiết xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên an toàn lành tính và hiệu quả không thể không kể đến Kem trị mụn Hoa Đào.

Đây là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm từ các chị em phụ nữ. Sản phẩm này có thành phần được bào chế hoàn toàn từ các thảo dược Đông y gia truyền tự nhiên như hoa anh đào, đinh hương, tinh dầu gấc, phục linh, bí đao, tinh chất nha đam,… và rất nhiều thảo dược quý khác.

Không chỉ giúp trị hiệu quả các loại mụn cứng đầu như mụn đầu đen, mụn cám, mụn trứng cá, mụn bọc,… Mà còn dưỡng da, chăm sóc da từ sâu bên trong. Sản phẩm mang đến làn da đều màu và phục hồi mịn màng không tì vết sau khi sử dụng.

Kem trị mụn Hoa Đào

Để có làn da sạch mụn, trắng sáng, bạn nên kết hợp sử dụng cùng sữa rửa mặt trà xanh Hoa đào. Tốt nhất là dùng kem vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi rửa mặt sạch bằng nước ấm, bạn thấm khô da và lấy một lượng kem vừa đủ thoa đều lên vùng da bị mụn, rồi giữ nguyên qua đêm. Rửa sạch lại bằng nước sau khi thức dậy.

8. Kem trị mụn Innisfree Bija Trouble Spot Essence

Kem trị mụn Innisfree nổi tiếng là sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm số 1 tại Hàn Quốc.

Bên cạnh những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp như mặt nạ trị mụn, sáp trị mụn, sữa rửa mặt hay serum trị mụn,… Kem trị mụn là sản phẩm chất lượng hàng đầu đã trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm trong thời gian dài và nhận được nhiều mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ.

Sản phẩm này được thiết kế dưới dạng Gel trị mụn mang đến hiệu quả chữa lành các tổn thương trên da do mụn để lại.

Làn da nhanh tái tạo và phục hồi hơn nhờ công thức bào chế chứa các hoạt chất Niacinamide giúp kiểm soát dầu, loại bỏ các tế bào chết trên da. Mang đến làn da sạch mụn, mịn màng và tươi sáng.

Kem trị mụn Innisfree Bija Trouble Spot Essence

Độ thẩm thấu cực nhanh vào da của kem sẽ giúp mang đến cảm giác dễ chịu, dịu mát. Hơn nữa, đây là dạng kem còn có tác dụng làm dịu các vết sưng đỏ, làm mờ sẹo, thâm hiệu quả.

9. Kem trị mụn Kracie của Nhật Bản

Sản phẩm từ thương hiệu mỹ phẩm lớn đến từ Nhật Bản luôn là sự lựa chọn tối ưu nhất. Kem trị mụn Kracie là gợi ý bạn không nên bỏ qua khi phân vân không biết nên lựa chọn loại mỹ phẩm nào an toàn cho làn da mụn của mình.

Không chỉ giành được lòng giới trẻ Nhật Bản, đây là sản phẩm được người dùng trên thị trường quốc tế, trong đó có khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

Kem trị mụn Kracie có thiết kế hết sức đơn giản và tinh tế. Thành phần chiết xuất và bào chế từ 100% dược liệu tự nhiên. Chất kem có màu trắng, dạng Gel trong suốt và mềm mịn. Nhờ khả năng khống chế và tiêu diệt tận gốc các vi khuẩn gây mụn, sản phẩm mang đến sự chăm sóc tối ưu cho làn da bị mụn.

Đồng thời ngăn ngừa sự hình thành các nốt mụn mới nhờ cung cấp những hoạt chất kháng khuẩn, chống viêm, tiêu sưng.

Kem trị mụn Kracie của Nhật Bản

Với lượng vitamin C khá lớn, cùng với một số thảo dược tự nhiên như trà ô long, hoa bia, hoa môi,… kem trị mụn Kracie giúp làm mờ các vết thâm, sẹo do mụn để lại.

Sản phẩm cung cấp dưỡng chất Collagen giúp da mịn màng, tăng cường lưu thông máu và chống lại các tác nhân gây lão hóa da.

Dòng kem này có độ thẩm thấu khá nhanh. Khi thoa kem lên da, bạn sẽ không lo da bị khô hay nhờn và không để lại chất cặn làm bưng bít lỗ chân lông.

Sau 3 – 4 ngày sử dụng, hiệu quả mà Kracie trị mụn mang đến sẽ mang đến bạn cảm giác hài lòng.

Sản phẩm có giá 390.000 VNĐ. Rất dễ dàng để có thể mua được 1 lọ trị mụn Kracie ở các cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc.

10. Kem trị mụn rau má Yoosun

Yoosun rau má là dòng kem trị mụn của người Việt được tin dùng nhờ hiệu quả cao. Sản phẩm có thành phần được chiết xuất chủ yếu từ tinh chất rau má có trong tự nhiên.

Đây là loại kem mang đến hiệu quả điều trị tận gốc và đánh bay một số loại mụn như mụn trứng cá, mụn viêm, mụn bọc,… Đồng thời, giúp trị viêm và chữa lành vết thương hiệu quả.

Yoosun rau má là dòng kem bổ sung lượng lớn vitamin E cho da. Nhờ đó, giúp da săn chắc, mịn màng và ngăn ngừa mụn, phục hồi những tổn thương do mụn gây ra.

Kem trị mụn rau má Yoosun

Đặc biệt, Yoosun rau má là dòng kem trị mụn có giá cả rẻ nhất trong nhiều loại kem trên thị trường. Với Yoosun rau má, chỉ với 20.000 đ/ tuýp 25g, bạn dễ dàng có trên tay một sản phẩm làm đẹp đa năng và sở hữu những tác dụng tối ưu trong việc điều trị mụn.

11. Kem Retin A điều trị mụn mủ và mụn nang

Kem bôi ngoài da Retin A là sản phẩm mang đến hiệu quả cao trong điều trị mụn nang, mụn mủ, mụn đỏ và mụn đầu đen, đầu trắng.

Đây là sản phẩm thuộc sở hữu của thương hiệu Janssen Cosmetics – Đức. Sản phẩm này được sản xuất tại Thái Lan.

Trong sản phẩm này có chứa hoạt chất Tretinoin. Gồm 0.025% (tuýp màu xám) và 0.05% (tuýp màu xanh dương).

Trong sản phẩm này có chứa Tretinoin ở dạng bôi của vitamin A. Hoạt chất này có trong các sản phẩm thuốc bôi điều trị dày sừng nang lông, bệnh vảy cá và vảy nến.

Tretinoin khi bổ sung vào các loại kem điều trị mụn trứng cá mang đến hiệu quả tiêu viêm, giảm bã nhờn. Giúp loại bỏ tế bào sừng hóa ở nang lông và tăng tốc độ tái tạo da.

Kem trị mụn Retin A có khả năng giảm bã nhờn, tiêu cồi mụn, đẩy nhân mụn lên bề mặt da. Sản phẩm sẽ giúp ngăn ngừa mụn tái phát. Đặc biệt, giúp hỗ trợ cải thiện bề mặt da, làm mờ đốm nâu, vết thâm nám. Nhờ cơ chế thúc đẩy sản xuất tế bào mới, sản phẩm còn giúp đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

Kem Retin A điều trị mụn mủ và mụn nang

Mặc dù Tretinoin là hoạt chất đa năng và có hiệu quả trị liệu cao. Trong thời gian đầu mới sử dụng, hoạt chất này có điểm trừ đó là dễ gây kích ứng da và khiến làn da khô ráp, bong tróc mạnh.

Trong khoảng 1 – 2 tháng đầu tiên, tốt nhất là chỉ sử dụng sản phẩm 1 – 3 lần/ tuần. Tiếp đó, tăng dần tần suất cho đến khi đặt tần suất tối đa 1 lần/ ngày.

Một số lưu ý khi sử dụng:

+ Dùng tối đa 1 lần/ ngày.

+ Dùng sản phẩm vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

+ Không dùng cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

+ Nên dùng kem chống nắng có SPF 50 khi dùng Tretinoin. Lý do bởi sản phẩm sẽ khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng. Đây cũng là cách để làn da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cường độ cao.

+ Trước khi dùng sản phẩm có nồng độ cao hơn, nên dùng Retin A với hàm lượng 0.025% để hạn chế tình trạng kích ứng.

12. Megaduo – Gel trị mụn và ngăn ngừa thâm

Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm có khả năng điều trị mụn có mức độ nhẹ và giảm thâm hiệu quả. Thì nên cân nhắc dùng Megaduo. Đây là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Hóa Mỹ Phẩm Gamma – Việt Nam. Trong sản phẩm này có thành phần chính là Azelaic acid và Glycolic acid.

Có thể sử dụng Gel Megaduo cho cả da mỏng, bóng nhờn và nhạy cảm. Sản phẩm chứa các hoạt chất tương đối lành tính, ít kích ứng. Mang đến hiệu quả đối với mụn đầu đen, mụn đầu trắng và mụn mủ nhẹ. Sản phẩm có giá 90 – 110.000 đồng/ tuýp 15g.

Megaduo – Gel trị mụn và ngăn ngừa thâm

Sau khi làm sạch da mặt, lấy một lượng gel vừa đủ để thoa đều lên vùng da bị mụn, thâm 2 lần/ ngày. Nên dùng trong thời gian dài để nhận thấy hiệu quả rõ rệt

13. Kem trị mụn trứng cá Differin 0.1%

Thành phần chính của kem trị mụn Differin 0.1% là hoạt chất Adapalene 0.1% – một dạng của Retinoid. Nhờ có đặc tính kháng viêm, sản phẩm giúp làm tiêu nhân mụn và biệt hóa các tế bào ở nang biểu mô.

Hoạt chất này sẽ gom cồi mụn, đẩy nhân mụn lên bề mặt da và ngăn ngừa hình thành nhân mụn trứng cá.

Mặc dù mang đến hiệu quả kháng viêm tốt hơn so với các dạng khác của Retinol, tuy nhiên Adapalene lại ít gây kích ứng và dị ứng hơn.

Dùng Differin 0.1% giúp điều trị mụn trứng cá, mụn mủ và mẩn đỏ ở da mặt, lưng, ngực và các vùng da khác trên cơ thể.

Mặc dù vậy, cần lưu ý tránh dùng sản phẩm tại những vùng da mỏng và nhạy cảm như vùng da xung quanh mắt và vùng bẹn.

Sản phẩm Kem điều trị mụn trứng cá Differin 0.1% có giá bán dao động từ 75 – 85.000 đồng/ tuýp 30g.

Kem trị mụn trứng cá Differin 0.1%

Cần lưu ý sử dụng kem bôi Differin 0.1% với liều lượng vừa phải, tránh dùng quá liều vì sẽ dẫn đến tình trạng da đỏ rát và bong da.

Chỉ dùng 1 lần/ ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ. Không dùng chung với những sản phẩm chứa thành phần có hoạt tính mạnh vì có thể dẫn đến kích ứng và đỏ rát da nghiêm trọng

14. Paula’s Choice Benzoyl Peroxide 2.5 – 5% – Kem trị mụn mủ, mụn nang

Paula’s Choice Benzoyl Peroxide 2.5 – 5% có chứa thành phần chính là Benzoyl Peroxide. Sản phẩm giúp trị mụn mủ, mụn nang và các loại mụn viêm này thuộc thương hiệu mỹ phẩm của Mỹ Paula’s Choice .

Thành phần gồm có 2 hàm lượng 2.5% và 5%. Nhằm hạn chế tình trạng kích ứng do da bị “quá tải”, công thức của sản phẩm được tối giản hóa nhất.

Hoạt chất Benzoyl Peroxide rất phổ biến trong nhiều sản phẩm trị mụn. Không ức chế trực tiếp vi khuẩn P. acnes mà thực hiện tác động thẩm thấu, phân tách thành oxy nhằm phá vỡ môi trường yếm khí.

Bên cạnh đó, Benzoyl có hiệu quả tẩy tế bào sừng và giữ cho nang lông thông thoáng. Ngăn ngừa bã nhờn, bụi bẩn, tạp chất tích tụ khiến vi khuẩn có điều kiện phát triển và tái phát mụn.

Đặc biệt, chỉ sau 8 – 12 giờ đồng hồ, kem Paula’s Choice Benzoyl Peroxide 2.5 – 5% giúp tiêu viêm và giảm kích thước ở nốt mụn hiệu quả.

Bên cạnh hoạt chất Benzoyl Peroxide 2.5 – 5%, sản phẩm này còn được bổ sung giúp cung cấp độ ẩm trên da, làm dịu và hạn chế tình trạng da bong tróc, khô ráp. Ngoài ra, giúp kích thích tế bào phát triển, phục hồi các thương tổn sau mụn.

Paula’s Choice Benzoyl Peroxide 2.5 – 5% – Kem trị mụn mủ, mụn nang

Paula’s Choice Benzoyl Peroxide 5% giá 700.000 đồng/ 67ml và 339.000 đồng/ 15ml. Paula’s Choice Benzoyl Peroxide 2.5% có giá 600.000 đồng/ 67ml và 300.000 đồng/ tuýp 15ml.

Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần rửa sạch da rồi trực tiếp thoa một lượng sản phẩm vừa phải lên nốt mụn.

Mỗi ngày dùng 2 lần đều đặn cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nốt mụn. Lưu ý tránh thoa kem lên vùng da xung quanh mắt.

15. Kem điều trị mụn ẩn, mụn viêm La Roche Posay Effaclar Duo+

La Roche Posay Effaclar Duo+ là sản phẩm có tác dụng điều trị các loại mụn viêm có mức độ nhẹ đến trung bình của thương hiệu La Roche Posay – Pháp.

Sản phẩm còn giúp giảm thâm, cải thiện sắc tố da và ngăn ngừa mụn tái phát.

Trong La Roche Posay Effaclar Duo+ có chứa thành phần là BHA và Salicylic acid. Mang đến hiệu quả loại sạch bụi bẩn, bã nhờn và da chết tích tụ trong lỗ chân lông. Đồng thời giúp giảm viêm và kiểm soát bã nhờn.

Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung thành phần Piroctone olamine giúp kháng khuẩn, ức chế nấm. Zinc PCA và Niacinamide hiệu quả cao trong sát trùng, dưỡng ẩm và làm dịu da.

Da mụn thường rất yếu bởi hệ miễn dịch kém và dễ kích ứng. Do đó, sản phẩm này bổ sung nước khoáng và hoạt chất độc quyền Procerad nhằm phục hồi, tái thiết lập cấu trúc và cân bằng hệ vi sinh trên bề mặt da.

Bạn có thể duy trì dùng sản phẩm này cho chu trình chăm sóc da ngay cả khi hết mụn. Làn da sẽ trở nên khỏe mạnh, căng bóng và ẩm mượt.

Kem điều trị mụn ẩn, mụn viêm La Roche Posay Effaclar Duo+

Kem trị mụn La Roche Posay Effaclar Duo+ có giá 425.000 đồng/ tuýp 40ml

Sau khi làm sạch da và lau khô, bạn dùng toner + serum (nếu có). Thoa đều sản phẩm lên vùng da bị mụn hoặc thoa lên toàn bộ da mặt. Mỗi ngày dùng 1-2 lần đều đặn để đạt hiệu quả tốt nhất.

* Lưu ý cần nắm khi sử dụng kem trị mụn

So với các loại kem dưỡng thông thường, trong kem trị mụn có chứa những thành phần có hoạt tính mạnh. Dùng sai cách có thể khiến làn da bị kích ứng, đỏ rát và bong tróc.

Cần lưu ý một số vấn đề sau trước khi sử dụng kem trị mụn:

+ Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng đối với những sản phẩm chứa thành phần tổng hợp có hoạt tính mạnh. Dùng các sản phẩm này một cách tùy tiện có thể dẫn đến kích ứng da và làm phát sinh một số tác dụng không mong muốn.

+ Đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, để đảm bảo an toàn chỉ nên dùng những sản phẩm có thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào.Trước khi dùng kem trị mụn, nên lưu ý làm sạch da mặt và da tay. Thay vì sử dụng ngón tay, bạn có thể dùng tăm bông thấm kem và chấm trực tiếp lên nốt mụn để hạn chế hiện tượng mụn trứng cá bội nhiễm.

Dùng kem trị mụn sai cách có thể khiến làn da bị kích ứng, đỏ rát và bong tróc

+ Không nên lạm dụng với những sản phẩm kem trị mụn chứa hoạt chất tổng hợp. Làn da rất dễ đỏ rát, tổn thương và kích ứng.

+ Dùng các sản phẩm điều trị mụn sẽ dễ gây tăng mức độ nhạy cảm của da với tia cực tím. Do đó, trước khi sử dụng nên dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài ít nhất 15 phút. Tốt hơn hết nên hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

+ Mụn là hệ quả do nhiều nguyên nhân và yếu tố thuận lợi. Đồng thời với việc sử dụng các sản phẩm điều trị, để chữa hết mụn nên thay đổi các thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh và xây dựng chế độ chăm sóc da đúng cách.

Với những mụn có mức độ nặng, mụn trứng cá có liên quan đến rối loạn nội tiết tố và gây tổn thương da nghiêm trọng, để điều trị hiệu quả, bác sĩ có thể đề nghị sử dụng kem bôi kết hợp với thuốc uống.

Trên đây là những dòng kem trị mụn đã ra mắt trên thị trường khá lâu nhưng đều nhận được những phản hồi tích cực và sự tin tưởng từ phía người dùng. Mặc dù vậy, tùy vào cơ địa và tình trạng da của mỗi người mà hiệu quả thực tế của sản phẩm cũng không giống nhau. Do đó, bạn nên lựa chọn sản phẩm tùy theo loại da, tình trạng mụn và khả năng tài chính.

Để chọn được dòng kem trị mụn ưng ý, phù hợp với làn da và sở hữu một làn da mịn màng, khỏe đẹp không hề khó. Hi vọng với Review 15 loại kem trị mụn thuộc top tốt nhất hiện nay cho mọi loại da vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có một sự lựa chọn ăn ý, đồng thời loại bỏ những đốm mụn đáng ghét dễ dàng, nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin và rạng ngời!