Xuất hiện 4 dấu hiệu chính trước khi ly hôn của một cặp vợ chồng, nếu có nhiều hơn 2, cuộc hôn nhân sẽ khó tiếp tục

Phụ nữ yêu 20/12/2022 13:00

Trong hôn nhân, điều đáng sợ hơn “không hiểu” chính là không muốn hiểu.

Ngủ riêng, thậm chí ngủ khác phòng

Dấu hiệu đầu tiên cảnh báo tình trạng khẩn cấp của một cuộc hôn nhân tan vỡ chính là chia giường ngủ. Dù hai vợ chồng nằm chung một chiếc giường, nhưng lại giống như có một vách ngăn vô hình, phân chia thành hai thế giới xa lạ.

Khi tình cảm đã không còn, thì dù ở gần sát bên nhau hay xa cách vạn dặm, hôn nhân cũng chỉ còn lại sự lạnh lẽo như buổi sáng của một ngày rét đậm. 

Xuất hiện 4 dấu hiệu chính trước khi ly hôn của một cặp vợ chồng, nếu có nhiều hơn 2, cuộc hôn nhân sẽ khó tiếp tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau, phá hoại đồ đạc trong nhà

Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng cãi đến mức "gà bay chó sủa" thì phải xem lại.

Nếu còn yêu, người chồng dù tức giận đến thế nào cũng sẽ giữ lại một phần lý trí, tuyệt đối không gây ra tổn thương cho vợ. Nhưng nếu đã không còn quan tâm, đàn ông sẽ bắt đầu đưa ra những đòi hỏi vô lý, trút hết mọi bực dọc lên nửa kia của mình.

Khi hôn nhân chỉ còn là những chuỗi ngày áp lực, vậy thì không còn cách nào khác ngoài dứt áo ra đi, tìm sự giải thoát cho đôi bên. 

Xuất hiện 4 dấu hiệu chính trước khi ly hôn của một cặp vợ chồng, nếu có nhiều hơn 2, cuộc hôn nhân sẽ khó tiếp tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giao tiếp giờ đây là một điều thật xa xỉ

Nhớ lại ngày mới cưới, ngày nào vợ chồng cũng trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng giờ đây, ngay cả một câu chào, anh ấy cũng không muốn dành cho bạn. 

Liu Zhenyun, một tiểu thuyết gia người Trung Quốc từng nói: "Cô đơn của một người không phải là cô đơn, một người tìm thấy một người khác, một câu nói tìm đến một câu nói khác, đây mới chính là cô đơn". Khi hai vợ chồng mất đi ham muốn chia sẻ, mối quan hệ đã bắt đầu kết thúc.

Không còn thấu hiểu

Trong hôn nhân, điều đáng sợ hơn “không hiểu” chính là không muốn hiểu.

Khi sự hy sinh và nỗ lực xây dựng gia đình bị xem như một lẽ hiển nhiên, thì quan hệ vợ chồng sớm muộn gì cũng trục trặc. Một cuộc hôn nhân bền vững phần lớn là nhờ sự hỗ trợ, thấu hiểu và chia sẻ. Nếu chỉ có một bên cho và một bên nhận vô điều kiện, nhà có vững thế nào cũng có ngày đổ sập.

Quy tắc '3 không' của phụ nữ thông minh khiến đàn ông ngoại tình hối hận cả đời, có cho tiền cũng không dám phản bội nữa

Quy tắc '3 không' của phụ nữ thông minh khiến đàn ông ngoại tình hối hận cả đời, có cho tiền cũng không dám phản bội nữa

Đàn bà thông minh áp dụng quy tắc "3 không" này, anh ấy sẽ không nhớ nhung đến hoa thơm cỏ lạ ngoài kia nữa.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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