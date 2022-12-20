Sự thật đằng sau những câu nói dối 'kinh điển' của phụ nữ, đàn ông chớ vội tin kẻo rơi vào 'cái chết ngọt ngào'

Phụ nữ yêu 20/12/2022 07:24

Không phải tất cả phụ nữ đều nói dối, điều đó còn tuỳ vào thời điểm, mục đích hay tâm trạng của họ. Thế nhưng, nếu không nói dối thì ... chưa chắc cô ấy đã là phụ nữ!

"Em không sao đâu"

Nếu có một cuộc bình chọn, thì đây sẽ là một trong những câu nói dối của phụ nữ phổ biến dễ khiến cánh đàn ông "chết không nhắm mắt" nhất. Với dạng "sinh vật tối giản" như đàn ông thì câu này chẳng khác gì bắt họ "đi chết mà không biết lý do" cả. Nên nhớ, chỉ khi người phụ nữ thực sự tuyệt vọng họ mới nói điều này, đây là lúc thích hợp nhất để đàn ông thể hiện sự quan tâm, ân cần của mình. Còn ngược lại bỏ đi như không gì xảy ra, hoặc "seen" mà không "rep" thì chúc mừng, bạn đã chính thức trở thành người vô tâm nhất trên đời trong mắt họ.

 

Sự thật đằng sau những câu nói dối 'kinh điển' của phụ nữ, đàn ông chớ vội tin kẻo rơi vào 'cái chết ngọt ngào' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Anh cứ đi đi, em ổn mà"

"Ừ, vậy anh đi nhé!". Nếu thực sự bạn trả lời như thế sau khi nàng nói thì thôi xong, đời bạn chính thức tàn rồi! Thề với các anh là chữ "ổn mà" trên môi phụ nữ nghĩa là khi đó họ cực kì bất ổn luôn ấy. Đây cũng chính là một dạng thử thách các chị em muốn dành cho mấy anh, đừng dại dột vì một cái hẹn riêng hay niềm vui khác mà bỏ lại cô ấy một mình. Cách tốt nhất lúc này là ở lại cùng cô ấy, cũng chớ nên ngỏ ý dắt cô ấy theo cùng. Phụ nữ ai cũng muốn mình là quan trọng nhất cả, nhất là trong mắt người thương.

"Em không cần quà cáp gì đâu"

Có thể cô gái của bạn là một người tiết kiệm, biết suy tính giùm cho người yêu của mình. Nhưng bạn nên nhớ, chắc chắn nếu có thì cô ấy cũng thuộc dạng "sinh vật hiếm" trong loài của mình. Đã là phụ nữ thì chẳng ai không thích quà, chẳng ai không thích được tặng hoa nhất là trong những dịp trọng đại hay lễ lạt. Tốt nhất hãy tự ghi nhớ những ngày đặc biệt của hai người, hoặc không thì kiếm một cuốn lịch mà ghi nhớ lên trên đó.

Sự thật đằng sau những câu nói dối 'kinh điển' của phụ nữ, đàn ông chớ vội tin kẻo rơi vào 'cái chết ngọt ngào' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Đợi em xíu, em gần xong rồi"

Đàn ông khi yêu ai cũng trải qua tình huống đợi bạn gái "lên đồ". Chưa nói chuyện make-up của chị em vốn đã "bảy bảy bốn mươi chín công đoạn", mà chắc vì tạo hoá sắp xếp cho phụ nữ một thang đo thời gian khác hẳn đàn ông, nên "5 tiếng" bảo bạn đợi cũng không khác chi "5 phút" với họ. Nhưng thôi cũng nên tự an ủi vì phụ nữ ai chẳng muốn chỉn chu, đẹp nhất trong mắt người yêu của mình và làm anh ấy tự hào, rốt cuộc người hưởng lợi chẳng phải đàn ông hay sao?

"Em sai rồi"

Có 2 luật bất thành văn khi yêu, đó là phụ nữ luôn đúng, còn sai thì xin đọc lại điều 1. Cho nên đàn ông đừng bao giờ kêu ca, than vãn về sự bất công này. Nếu trong cuộc tranh cãi mà nàng thốt ra câu này thì có nghĩa họ muốn dừng ngay cuộc tranh cãi này lại và bạn mau mau nhận hết lỗi về mình đi, nếu không thì "chiến tranh" bùng nổ là điều không thể tránh khỏi.

"Cô gái kia đẹp thật anh nhỉ"

Phụ nữ đại kị nhất là trong bán kính 1m2 mà có người đẹp hơn mình. Cho nên đàn ông chớ dại khen ngoại hình một cô gái khác trước mặt họ. 

Tóm lại, không phải tất cả phụ nữ đều nói dối, điều đó còn tuỳ vào thời điểm, mục đích hay tâm trạng của họ. Thế nhưng, nếu không nói dối thì ... chưa chắc cô ấy đã là phụ nữ!

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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