Bất ngờ trước câu hỏi "Đàn ông và phụ nữ ai ham muốn nhiều hơn"? Khi yêu nhu cầu sinh lý của con trai và con gái ai cao hơn?

Phụ nữ yêu 20/12/2022 06:20

Làm sao để đánh thức nhu cầu sinh lý của chàng là câu hỏi khiến nhiều chị em quan tâm.

Đàn ông và phụ nữ ai ham muốn nhiều hơn?

Nhu cầu sinh lý của con trai thường cao hơn con gái. Bởi hàm lượng hormone quyết định ham muốn tình dục (testosterone) của phái mạnh nhiều hơn. Ngoài ra, họ là người nắm quyền chủ động trong chuyện ấy và ít chịu áp lực từ định kiến xã hội.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nam giới xem phim 18+ nhiều hơn nữ giới. Điều này khiến các chàng dễ bị kích thích và thường xuyên nghĩ đến việc giao hợp. Và họ thường có xu hướng xem chuyện ấy như một điều cấp thiết, còn phái yếu lại tính toán một cách kĩ lưỡng

Bất ngờ trước câu hỏi 'Đàn ông và phụ nữ ai ham muốn nhiều hơn'? Khi yêu nhu cầu sinh lý của con trai và con gái ai cao hơn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu thể hiện nhu cầu sinh lý của con trai khi yêu

Khác với nữ giới, khi nhu cầu sinh lý gia tăng, phái mạnh thường có những biểu hiện rõ rệt. Bởi họ có bản năng chinh phục, làm chủ và dễ bị kích thích hơn:

Chàng nhìn bạn với ánh nhìn thèm muốn

Chàng thường xuyên đụng chạm vào bạn

Chàng thường xuyên liếm môi

Hơi thở dồn dập 

“Cậu bé” của chàng trở nên nhạy cảm

Bất ngờ trước câu hỏi 'Đàn ông và phụ nữ ai ham muốn nhiều hơn'? Khi yêu nhu cầu sinh lý của con trai và con gái ai cao hơn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để đánh thức nhu cầu sinh lý của con trai khi yêu

Người ta thường nói “con trai yêu bằng mắt”, vậy nên phái mạnh dễ bị đánh thức bởi thị giác. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy, hình ảnh đó sẽ khiến thần kinh chàng tiết ra nhiều testosterone ham muốn. Ngoài ra, những cái chạm nhẹ từ phía bạn tình cũng đủ khiến chàng đứng ngồi không yên. Vậy nên thời gian đụng chạm ngoài da cho đến lúc “lên giường” xảy ra rất nhanh. Nếu muốn chàng chủ động trong chuyện yêu, chị em hãy thử kích thích anh ấy theo cách này nhé.

Trái lại, thường phức tạp hơn khi khơi dậy ham muốn từ phụ nữ. Và các nàng thường bị hấp dẫn bởi mùi hương hơn là hình thể.

Giờ thì chắc hẳn bạn đã biết nhu cầu sinh lý của con trai khi yêu rồi phải không nào. Hy vọng những chia sẻ sẽ giúp bạn chủ động hơn trong cuộc yêu!

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