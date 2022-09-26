Vợ chồng sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long chỉ cần hòa hợp với nhau về 4 mặt này!

Nhiều khi chỉ vì không hiểu đặc điểm tâm lý của nhau mà vợ chồng gây cho nhau những thương tổn không đáng có.

Đây là một phương diện vô cùng quan trọng trong bất cứ cuộc hôn nhân hay mối quan hệ tình cảm nào. Bởi nếu ở bên nhau mà không cảm thấy dễ chịu, thoải mái thì cuộc sống vợ chồng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trái lại các chị vợ thường tự cho mình có trách nhiệm giúp đỡ chồng trong việc trưởng thành để sao cho anh ta làm mọi việc tốt hơn. Điều này lại gây ra cảm giác chồng bị dạy dỗ hay phải có thêm người mẹ thứ 2.

Chẳng hạn nếu một ông chồng luôn cho rằng mình đúng, điều đó là sự xúc phạm với người vợ bởi họ cảm thấy mình bị chồng coi thường.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tác phong sinh hoạt, nếp sống

Nếu một người bừa bãi, một người quá ngăn nắp cẩn thận thì sống với nhau sẽ khổ cả hai người.

Nguyên nhân là bởi người cẩn thận sẽ khó chịu vì phải dọn dẹp luôn tay và nói luôn miệng mà còn người hay bày bừa cũng không sung sướng gì vì họ luôn bị rầy la, và nhiều khi cần đến cái gì cũng phải hỏi người kia hoặc tự đi tìm khốn khổ mới thấy.

Điều này khiến cho hai người rất hay cãi nhau, thậm chí nhiều trường hợp phải chia tay chỉ bởi lý do tưởng chừng nhỏ nhặt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tinh thần

Khác với hòa hợp tâm lý, hòa hợp về mặt tinh thần tức là có cùng quan điểm về những giá trị tinh thần.

Một ví dụ đơn giản cho việc này là một anh chồng có thành tích công tác được tấm bằng khen đang mở cờ trong bụng và rất mong nhận được sự động viên khích lệ từ gia đình và vợ.

Nhưng khi mang về nhà, chị vợ lại bảo cái thứ "bằng giấy" ấy đem mà dứ trẻ con, thà cứ được đồ ăn cả nhà cùng ăn còn hơn thì chắc chắn vợ chồng họ không thể nào có chung một thứ hạnh phúc được.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tình dục

Điều này cũng rất quan trọng vì khi đã kết hôn với ai thì suốt cả cuộc đời chỉ được phép quan hệ tình dục với duy nhất một người đó.

Nếu hai người không hợp nhau, đến mức niềm sung sướng của người này lại là sự "chịu trận" của người kia như là bị "tra tấn" hoặc người này luôn hừng hực khát khao còn người kia nguội lạnh thì cuộc sống vợ chồng sẽ như địa ngục.

Điều đó sẽ chứa đựng mầm mống của lừa dối, phản bội nhau, sinh ra bất đồng về nhiều cái khác, khó có thể hạnh phúc.