Vợ chồng nên ngủ chung hay riêng? Câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ

Có lẽ khi nhiều người đọc câu hỏi “vợ chồng nên ngủ chung hay ngủ riêng?” thì đã có ngay câu trả lời rằng: tất nhiên nên ngủ chung. Đây là quan điểm của hầu hết tất cả mọi người, vì cho rằng vợ chồng không nên ngủ tách nhau ra, gây ảnh hưởng tới chuyện tình cảm và sự gần gũi. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã có những kết luận trái ngược và cho rằng, vợ chồng nên có những thời gian ngủ riêng, còn được gọi là “ly hôn khi ngủ”. Thật thú vị phải không nào?

Lựa chọn những không gian ngủ riêng biệt có thể giúp bạn có giấc ngủ sâu và ngon hơn. Theo một cuộc khảo sát, hơn 25% các cặp đôi thích ngủ riêng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy phụ nữ nhạy cảm hơn với rối loạn giấc ngủ và mất ngủ hơn so với nam giới.

Ngủ đủ giấc là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể và về lâu dài cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ. Các nhà tâm lý học cho rằng nếu người này liên tục bị người kia làm cho thức giấc, sẽ tạo sự căng thẳng tích tụ theo thời gian và cuối cùng có thể dẫn đến các vấn đề trong mối quan hệ. Vì vậy, ngủ riêng có thể giúp ngủ ngon hơn nhiều và có thể ngăn ngừa nhiều vấn đề trong mối quan hệ.

Tốt cho sức khỏe

Nếu bạn ngủ chung giường với người khác, khả năng cao giấc ngủ của bạn sẽ bị xáo trộn. Thiếu ngủ liên tục có thể dẫn đến một số biến chứng sức khỏe khá nghiêm trọng, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường và thậm chí là suy tim. Thỉnh thoảng, bác sĩ phải chỉ định ngủ một mình.

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Tránh khó chịu vì tiếng ngáy

Tiếng ngáy có thể là một triệu chứng của vấn đề về sức khỏe. Ngáy gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai bên, khiến người ngủ ngáy bị đau đầu, mệt mỏi, trong khi nửa kia bị mất ngủ.

Tránh thân nhiệt khác nhau

19°C đến 20,5°C được coi là nhiệt độ tối ưu cho hầu hết mọi người khi ngủ, nhưng đôi khi có thể thay đổi một chút. Với nhiệt độ môi trường không thoải mái, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đi vào giấc ngủ, thậm chí có thể khó ngủ.

Giải pháp cho vấn đề này là bạn nên mua quần áo phù hợp với thân nhiệt. Nếu bạn thấy lạnh hơn nửa kia, hãy mặc thêm quần áo, đắp thêm chăn. Còn nếu bạn hay "nóng trong" thì nên mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi tốt hơn khi lên giường ngủ.

Không bị thức dậy lúc nửa đêm

Việc đột nhiên thức dậy lúc nửa đêm rồi trằn trọc không ngủ được, trong khi nửa kia vẫn ngủ say là điều không hiếm.

Giải pháp ngắn hạn là bạn nên ra khỏi giường vào một phòng riêng, làm điều gì đó giúp tĩnh tâm cho đến khi buồn ngủ trở lại. Đừng nằm cạnh bạn đời và liên tục xoay trở sẽ khiến cả 2 cùng mất ngủ.

Tránh chu kỳ ngủ xung đột

Tất cả chúng ta đều có đồng hồ sinh học của riêng mình, đồng hồ này thiết lập giờ ngủ của mỗi người là khác nhau. Thêm vào đó, giờ ngủ cũng có thể thay đổi khi tuổi tác thay đổi.

Nếu bạn nhận ra rằng bạn và đối tác có nhịp sinh học trái ngược nhau, điều quan trọng là phải tuân theo lịch trình ngủ của riêng bạn và sinh hoạt theo lịch trình đó để đảm bảo ngủ đủ giấc trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Những bất lợi khi ngủ riêng cần cân nhắc

Khi xem xét vợ chồng nên ngủ chung hay ngủ riêng thì các bạn cần lưu ý tới những mặt bất lợi khi ngủ riêng.

Mặc dù ngủ riêng có thể cải thiện giấc ngủ và cải thiện tâm trạng, nhưng nếu không biết cân bằng thì có thể dẫn tới đời sống tình cảm, đặc biệt là đời sống tình dục gặp vấn đề.

Tình dục là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng. Nếu ngủ riêng có thể khiến vấn đề tình dục bị hạn chế, ảnh hưởng tới tâm trạng, tình cảm của cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

Kết luận: Vợ chồng nên ngủ chung hay ngủ riêng?

Việc vợ chồng nên chung hay ngủ riêng tùy thuộc vào quan điểm, thói quen và sở thích cũng như nhu cầu của mỗi người.

Với những người thích ngủ chung thì cần cố gắng thống nhất về lịch trình ngủ, thay đổi thói quen ngủ sao cho phù hợp với nhau nhất. Tuy nhiên, điều này là rất khó để điều chỉnh, nhất là trong trường hợp mắc chứng ngáy ngủ, gần như không thể thay đổi.

Nếu không thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ khi ngủ chung thì nên cân nhắc ngủ riêng giường. Bằng cách này, các bạn có thể ngủ ngon hơn, tốt cho sức khỏe và tâm lý.