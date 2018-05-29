Viết cho những người đàn bà chẳng thua ai mà chồng vẫn ngoại tình…

Phụ nữ yêu 29/05/2018 05:30

Đàn ông đã ham của lạ thì ngàn đời cũng chỉ giỏi tham lam chứ chẳng thủy chung nổi. Người còn thương vì em đổi tính, người cạn tình vì kẻ khác thay lòng em ơi...

Hôm qua, tôi gặp em. Em vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp nổi bật trong đám đông, vẫn tất bật công việc người người ngưỡng mộ. Em hỏi tôi, rõ ràng em chẳng thua ai điều gì, rành rành em còn giỏi giang, đảm đang hơn bao người. Vậy thì vì sao chồng em vẫn ngoại tình, cớ gì anh ta vẫn bội bạc em? Vì em vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp hay vẫn chưa đủ giỏi giang? Rồi em lại trách mình sai cái này, chưa đúng cái kia. Hay như lời chồng nói, vì em quá nổi bật anh ta mỏi mệt giữ gìn, hay vì em quá giỏi giang mà anh ta tự ti thua kém…

Viết cho những người đàn bà chẳng thua ai mà chồng vẫn ngoại tình… - Ảnh 1
Vì em vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp hay vẫn chưa đủ giỏi giang? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà như em thế gian này đâu ít. Nhưng đến cả bao nàng là hoa hậu thì chồng vẫn ngoại tình, bao cô khéo léo đảm đang, chồng vẫn bội bạc. Em ơi em đừng trách mình làm gì. Em chẳng thua ai điều gì cả, có kém chắc là kém vì mình chẳng đủ lạ với chồng, không đủ cho thói tham lam của chồng. Đàn ông có máu ngoại tình thì em xinh đẹp cỡ nào cũng bằng thừa, em đảm đang giỏi giang ra sao cũng như không. Đàn ông đã ham của lạ thì ngàn đời cũng chỉ giỏi tham lam chứ chẳng thủy chung nổi. Người còn thương vì em đổi tính, người cạn tình vì kẻ khác thay lòng em ơi.

Viết cho những người đàn bà chẳng thua ai mà chồng vẫn ngoại tình… - Ảnh 2
Người còn thương vì em đổi tính, người cạn tình vì kẻ khác thay lòng em ơi. - Ảnh minh họa: Internet

Nếu em muốn thay đổi, thì chỉ nên đổi chồng, chứ chẳng cần phải làm gì khác. Thật ra, đàn ông vốn rất đơn giản, họ chỉ rời đi khi đã không còn tình, không còn thấy phù hợp. Dù em có đổi thay cỡ nào, có hạ mình, có bất chấp thì vẫn không thể là người anh ta cần. Em chỉ có thể bỏ qua anh ta và bước tiếp, sống cuộc đời của mình và chờ đợi một người xứng đáng hơn. Mà với đàn bà, đổi gì thì khó chứ đổi chồng, đổi người đàn ông bên cạnh thì dễ lắm. Đàn ông trên thế gian này không thiếu, đàn ông tốt lại càng nhiều. Quan trọng là em biết mình phải đứng cạnh ai, dám hay không buông bỏ người không xứng đáng. Đàn bà, hơn hết chính là biết mình phải chọn người đàn ông thế nào để mình kiêu hãnh, để mình tự xinh đẹp và hạnh phúc.

Viết cho những người đàn bà chẳng thua ai mà chồng vẫn ngoại tình… - Ảnh 3
Đàn bà, hơn hết chính là biết mình phải chọn người đàn ông thế nào để mình kiêu hãnh, để mình tự xinh đẹp và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Em phải nhớ, hoa chỉ đẹp khi được vun trồng nơi đất sạch đất tốt. Đất đã hỏng đã độc thì hoa chỉ có héo có chết. Đàn bà cũng như hoa vậy, nhất định phải tìm được người đàn ông biết trân trọng và nuôi dưỡng những điều đẹp đẽ nơi mình. Em chọn nơi không dành cho mình thì mãi mãi chẳng tươi xinh được. Phải là đóa hoa vì được yêu thương mà kiêu hãnh, vì được trân trọng mà ngát hương. Vì vậy, đừng tiếc, còn duyên thì còn phận, hết duyên thì cũng đừng níu phận. Huống hồ, em còn thanh xuân, còn tốt đẹp nhường nào, cần gì kẻ không cần mình.

Hãy sống là chính mình tốt đẹp như em bao lâu nay. Không ngừng học hỏi, không ngừng ưu tú, không ngừng sống ý nghĩa. Đừng đoái hoài kẻ đã muốn đi, đừng cố chấp vá duyên nợ đã đứt. Đàn bà mình phải biết rõ giá trị của mình, biết mình xứng đáng đứng cạnh ai, biết ai xứng đáng ở lại bên mình. Mình là hoa, đừng hóa cỏ dại. Mình là ngọc, đừng tự biến thành đá mòn. Và mình là đàn bà, cứ an yên mà sống, còn lại cứ để trời cao an bài…

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Từ khóa:   chồng ngoại tình ngoại tình đàn bà

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