Phụ nữ yêu mấy cũng phải nhớ 3 thứ không được cho đàn ông giữ hết

Phụ nữ yêu 27/05/2018 05:30

Đàn bà yêu mấy, tin mấy cũng đừng dại cho đàn ông giữ hết những thứ này.

Tiền

Tiền với đàn bà có chồng, không có là dại, có mà đưa hết chồng giữ lại càng dại. Đàn bà làm vợ, chồng kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, bản thân tự làm ra tiền mới là tiên quyết. Cả hai có bao nhiêu tiền không quan trọng, đừng đưa chồng giữ hết tiền mới là điều cần nghĩ. Vợ chồng tích góp được nhiều hay ít cũng không sao, trước hết là nên biết chồng có rút ví tiền vì người đàn bà khác không.

Cũng không hẳn là kiểm soát từng đồng chồng tiêu, cũng đừng mỗi ngày phát chồng một ít để giữ oai. Đàn ông cũng cần tiền để ra oai, chỉ là đừng giao hết cho anh ấy, đừng tạo điều kiện cho anh ấy tiêu tiền vào điều không hay. Đàn bà, vẫn phải là người giữ tiền trong gia đình.

Phụ nữ yêu mấy cũng phải nhớ 3 thứ không được cho đàn ông giữ hết - Ảnh 1
Tiền với đàn bà có chồng, không có là dại, có mà đưa hết chồng giữ cũng là dại - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, đàn bà nên có tiền của chính mình, có một tài khoàn ngân hàng chồng không biết, một khoản tiền cho chuyện mình không ngờ tới. Đừng tin một câu anh nuôi mà chẳng thiết tha kiếm tiền. Phải nhớ, không điều gì an toàn hơn tiền do chính đàn bà kiếm.

Lòng tin

Yêu là phải tin, là bạn đời cũng chính là phải tin. Nhưng đừng tin mù quáng, đừng tin hết lòng hết dạ. Lòng tin dành cho đàn ông, đừng giao hết cho họ, phải giữ một ít lại cho mình. Lời đàn ông nói, mười câu thì 5 câu tin, 5 câu còn lại cứ để đó. Đàn ông nói thương mình, cũng chỉ nên nghĩ ở hiện tại, đừng nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Còn lời kẻ bội bạc, nghe chứ đừng tin, lời kẻ từng tổn thương mình câu trước ngọt ngào, câu sau chính là sát muối tim mình.  

Phụ nữ yêu mấy cũng phải nhớ 3 thứ không được cho đàn ông giữ hết - Ảnh 2
Đàn ông nói thương mình, cũng chỉ nên nghĩ ở hiện tại, đừng nhớ đến khắc cốt ghi tâm - Ảnh minh họa: Internet

Thế gian vật đổi sao dời, huống hồ lòng người nông cạn hợp tan. Lòng tin lại vì người mà trao, cũng vì người mà mình đau. Thế thì tin đủ, tin vừa, tin để hạnh phúc, và cũng tin để mình không thương tổn. Đàn bà khôn ngoan chính là chỉ đặt lòng tin tuyệt đối ở mình.

Cuộc đời

Đàn bà nên nhớ, đàn ông có thể cho bạn hy vọng, cho bạn ước mơ, thậm chí là cho bạn sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Nhưng đừng dại trao hết đời mình, cuộc sống của mình, mọi thứ của mình cho đàn ông. Vì đàn ông đến hôm nay, ra đi cũng có thể vào ngày mai, đừng nghĩ họ đến chỉ để ở lại bên bạn. Nếu có ngày họ rời đi, bạn còn lại gì? Đến khi bạn mất họ, bạn phải dựa vào ai? Thế thì, bất hạnh hay hạnh phúc hóa ra lại vì kẻ khác? Đàn bà, nhất định phải có một cuộc đời chỉ của riêng mình, không vì ai tồn tại, không vì ai đổi thay. Đàn bà phải tự lựa chọn cuộc đời cho mình, bất hạnh hay hạnh phúc cũng nên chỉ để mình lựa chọn.

Phụ nữ yêu mấy cũng phải nhớ 3 thứ không được cho đàn ông giữ hết - Ảnh 3
Đàn bà phải tự lựa chọn cuộc đời cho mình, bất hạnh hay hạnh phúc cũng nên chỉ để mình lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà yêu ai thì yêu, nhiều hay ít cũng đừng quên yêu chính mình, chính cuộc đời của mình. Tình yêu của đàn ông muôn đời không đủ để đàn bà sống tốt hơn. Huống hồ, khi đàn bà không thể tự yêu chính mình thì cũng không thể yêu thương được ai khác. Cuộc đời này, chính là khi bạn không biết đúng giá trị của mình, cũng không ai đủ sức trân trọng bạn.

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