7 điều chỉ khi ly hôn rồi đàn bà mới giật mình nhận ra

Hãy hiểu, con người luôn có nỗi đau, và ly hôn cũng chính là một trong những nỗi đau đó, cũng bình thường và đương nhiên. Và không ai vì đau lòng mà không thể sống, cuộc đời cũng không vì thế mà đổi thay. Chỉ có khi bạn chấp nhận và đứng lên làm lại, bạn mới có thể vượt qua những thương tổn.

Chắc chắn rằng ly hôn không hề dễ chịu. Bạn sẽ sống trong chuỗi ngày thất vọng, khổ đau, hối tiếc lẫn mỏi mệt. Bạn triền miên nhiều đêm với nước mắt và quá khứ đã qua. Nhưng hãy tin đi, rồi sẽ có ngày bạn thôi không còn muốn khóc nữa, cũng thôi hối tiếc về những gì đã qua. Sẽ có thời khắc bạn tự nhận ra, đủ rồi, mình đã khổ sở đủ rồi. Đó là lúc bạn hiểu ngay cả khi ngày tháng đó là địa ngục thì ngoài kia cuộc sống vẫn là thiên đường, là những chuyển động chưa từng vì nước mắt của bạn mà dừng lại.

Nhưng hãy tin đi, chỉ cần bước qua được tháng ngày đó, bạn sẽ biết mình có thể mạnh mẽ hơn mình nghĩ, mình có thể kiên cường và trưởng thành hơn. Và bạn sẽ nhận ra những khía cạnh khác của bản thân khi một mình. Như việc nấu ăn cho chính mình cũng không hề nhàm chán. Như khi đi du lịch một mình cũng có những thú vui riêng. Bạn cũng sẽ tìm được chính mình thú vị hơn, độc lập và mới lạ hơn sau những ngày tháng đổ vỡ.

Khi chìm đắm trong nỗi đau ly hôn, bạn sẽ không còn nhớ nổi chính mình của ngày trước từng thế nào. Bạn không nhớ bạn từng sống hy vọng và lạc quan ra sao. Bạn cũng không thể nhớ cách tự mang đến niềm vui cho chính mình, những chuyến du lịch, những hẹn hò bạn bè, những điều đơn giản khiến bạn ủi an bản thân. Bạn không thể nhớ, vì đơn giản khi thương tổn, chẳng ai nhớ nổi chính mình khi hạnh phúc.

Hãy ăn, hy vọng và tắt điện thoại

Đừng bỏ những bữa ăn khi cơ thể bạn cũng cần phải sống. Ly hôn không phải để chết, phải không? Ly hôn cũng không thể giết chết một con người, đúng chứ? Ly hôn rõ ràng là để bạn sống một cuộc đời khác, một mình, độc lập và tự yêu thương chính mình. Vì vậy, buồn phiền cũng được, khóc lóc cũng được, chỉ là hãy ăn, cơ thể của bạn không có lỗi.

Cũng hãy hy vọng vào bất cứ điều gì bạn mong muốn. Hy vọng ngày mai bạn sẽ cười tươi hơn. Hy vọng bạn sẽ lại yêu vào một ngày nào đó. Hay thậm chí là hy vọng vào những điều nhỏ nhoi nhất, như hôm nay trời có thể đừng mưa, chiếc xe của bạn đừng giở chứng,… Hãy học cách hy vọng từ những điều nho nhỏ và đơn giản như thế để bạn không mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Hãy nhớ, ly hôn không bao giờ là bắt đầu cho những điều tồi tệ và tuyệt vọng.

Hãy học cách hy vọng từ những điều nho nhỏ và đơn giản như thế để bạn không mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tắt điện thoại và ra ngoài. Đừng chỉ trút nỗi buồn vào mạng xã hội, vào thế giới ảo, chúng sẽ không thể chữa lành vết thương cho bạn được. Hãy bước ra ngoài, thế giới bên ngoài có nhiều điều khiến bạn bất ngờ hơn đấy!

Một mình tốt đẹp vẫn hơn có đôi tồi tệ

Có đôi để hạnh phúc là điều may mắn, nhưng cố gắng có đôi chỉ bất hạnh vốn là điều không nên. Đừng nghĩ đời phụ nữ nhất định phải có chồng dù là đau khổ mới là đúng đắn. Đừng sợ cô đơn khi cô đơn không có nghĩa là đơn độc. Bạn còn gia đình, bè bạn, đam mê và cuộc sống.

Đến một lúc, bạn sẽ nhận ra một mình tốt đẹp nhường nào, vẫn hơn có đôi mà khổ sở buồn phiền.

Không có hạnh phúc nào mãi mãi, chỉ có tự mình khiến mình hạnh phúc

Những người phụ nữ từng ly hôn có thể nói rằng họ hoàn toàn bất ngờ vì bản thân vẫn có thể hạnh phúc khi đã ly hôn. Khi trước kia, họ từng nghĩ phải có chồng, có gia đình, phải cố giữ gìn mái ấm đến cùng đó mới là hạnh phúc. Thì giờ đây, họ biết họ vẫn có thể khiến mình vui khi không có chồng, khi một mình nuôi con và tận hưởng cuộc sống.

Hãy nhớ, cho đến khi bạn là chính mình tốt nhất, bạn mới có thể gặp được người đàn ông đúng đắn nhất trong đời. Vì vậy, hãy độc thân kiêu hãnh và ý nghĩa nhất cho đến khi tìm thấy người đó. Hãy một mình tận hưởng những hạnh phúc mới mẻ nhất trước khi hạnh phúc thật sự cùng một ai đó.

Hãy một mình tận hưởng những hạnh phúc mới mẻ nhất trước khi hạnh phúc thật sự cùng một ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải học từ bỏ điều không đáng để có được điều xứng đáng

Những người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân thứ 2 hạnh phúc luôn chắc chắn một điều rằng nếu họ không từ bỏ được quá khứ, họ đã không có được ngày hôm nay. Tất cả đều là do bạn, nếu bạn không học được cách từ bỏ điều không đáng thì không bao giờ bạn có được điều xứng đáng. Ly hôn, luôn là cơ hội để bạn tìm được một hạnh phúc mới.

Những con đường mới sẽ hiện ra trước mặt bạn

Ly hôn rồi, bạn sẽ thấy nhiều con đường mới hiện ra trước mặt mình. Bạn có thể làm điều bạn muốn, đi một con đường bạn thích và lựa chọn những gì bạn cần.