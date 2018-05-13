Trước khi quyết định ly hôn, phụ nữ phải làm bằng được 5 điều này!

Trước khi đưa ra quyết định này, phụ nữ phải làm bằng được 5 điều này.

Ly hôn chưa bao giờ là sự lựa chọn dễ dàng, vì có phụ nữ nào muốn mình dở dang. Dù vậy, khi hôn nhân chỉ còn lại lạnh lẽo nghĩa tình, kiệt cùng yêu thương thì kết thúc là điều phải xảy ra. Nhưng trước khi đưa ra quyết định này, phụ nữ phải làm bằng được 5 điều này. Nói chuyện với chồng Người duy nhất bạn phải nói chuyện cùng khi đắn đo quyết định ly hôn phải là chồng của bạn. Không là bạn bè, cha mẹ, hay bất kì ai khác, vì đến cùng cũng chỉ bạn và chồng hiểu rõ nhất cuộc hôn nhân của hai người. Hãy cởi mở về những gì mỏi mệt, khủng hoảng, thậm chí là đổi thay trong cuộc hôn nhân này. Từ đó, cả hai cũng sẽ nhìn nhận rõ hơn tình cảm của bản thân. Nếu bạn và chồng vẫn còn tình cảm với nhau, hãy nghĩ đến những phương pháp cứu vãn hôn nhân. Còn không, khi đã cạn tình cạn nghĩa, kết thúc là giải pháp đúng đắn nhất, dù là đau lòng nhất.

Người duy nhất bạn phải nói chuyện cùng khi đắn đo quyết định ly hôn phải là chồng của bạn - Ảnh minh họa: Internet Cần lời khuyên Dù quyết định ly hôn phần nhiều là do bạn, nhưng nếu tự thấy mình khó kiểm soát được tình cảm, cũng như chưa đủ tỉnh táo, hãy tìm kiếm lời khuyên. Bạn có thể nói chuyện với người từng trải, cũng có thể xin lời khuyên từ chuyên gia tâm lý. Đừng quên không ít trường hợp khi nhận được lời khuyên từ người ngoài cuộc, bạn sẽ có giải pháp đúng tốt hơn cho cuộc hôn nhân của mình. Tìm sự ủng hộ từ bè bạn, người thân Thật ra, trước khi bước vào giai đoạn đắn đo cho quyết định ly hôn thì chắc chắn rằng bạn cũng đã phải trải qua những tổn thương về tinh thần không ít. Đừng trải qua những chuyện này một mình khi bạn vẫn có gia đình và bạn bè ở bên cạnh. Họ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, là nơi dễ dàng xoa dịu tâm trạng không vui của bạn. Dù có thể họ không thể giúp bạn giải quyết mọi điều nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn thấy ủi an và thoải mái hơn.

Đừng trải qua những chuyện này một mình khi bạn vẫn có gia đình và bạn bè ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Bao dung với chính mình Chuyện tình cảm, cũng như hôn nhân không phải lúc nào cũng tốt đẹp như bạn mong muốn. Khi bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không giữ được gia đình thì cũng đừng dày vò chính mình. Quá khứ qua rồi, vốn là điều không thể cứu vãn, những gì đã làm bạn cũng đã làm không thiếu. Vì vậy, hãy học bao dung và tha thứ cho chính mình. Vì rõ ràng, cứ khiến mình khổ đau vì những chuyện đã qua vốn không thể giúp bạn sống tốt hơn được. Huống hồ, dù cuộc hôn nhân này đi đến đâu, bạn cũng phải đủ kiên cường để bước tiếp. Phụ nữ, đứng trước cánh cửa ly hôn, hãy là mình đủ bình tĩnh và sáng suốt nhất. Hãy hiểu, ly hôn không là cách để kết thúc hết những đau buồn bạn đang chịu. Nỗi đau vẫn sẽ còn đó và cuộc sống sau ly hôn vẫn luôn có những vấn đề khác để bạn phải nghĩ suy. Vì vậy, hãy tạo cho mình tư thế sẵn sàng, chắc chắn và không hối hận về sau. Phụ nữ, đứng trước cánh cửa ly hôn, hãy là mình đủ bình tĩnh và sáng suốt nhất - Ảnh minh họa: Internet Dù lựa chọn của bạn là gì, cũng hãy nghĩ cho mình và con nhiều hơn. Bạn ly hôn không vì bất cứ ai, cũng không vì ai mà không thể ly hôn. Phải hiểu, nếu phải kết thúc hôn nhân, thì phải vì bạn muốn điều đó, đó là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Vì vậy, hãy suy nghĩ vừa đủ, quyết định đúng lúc và đúng đắn nhất, nhé!

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