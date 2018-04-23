Vì đâu đàn ông trốn chạy khỏi hôn nhân?

Đàn ông nhiều khi trở về nhà lại chỉ nghe tiếng cằn nhằn của vợ, thấy một nụ cười của vợ cũng khó. Và đàn ông cũng dễ khiến vợ buồn phiền vì sự thiếu quan tâm và thờ ơ của mình. Thật ra, hôn nhân cần sự vun đắp từ cả hai, một người buông thì một người phải nắm. Nếu muốn có tiếng cười thì nhất định phải cùng nhau bỏ qua những chuyện không đáng.

Cuộc sống vợ chồng thường nặng nề và thực tế phũ phàng hơn khi thuở yêu nhau. Khi còn là người yêu, gặp nhau là vui vẻ, thấy nhau là tràn ngập tiếng cười. Cả hai như sống hai cuộc đời khác nhau, tìm đến nhau để tạo niềm vui cho nhau. Nhưng khi là vợ chồng, hai cuộc đời hòa lại làm một, lo âu muộn phiền cũng cùng nhau trải qua. Lúc này, không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể cùng nhau vượt qua được những căng thẳng, mỏi mệt dễ dàng. Cơm áo gạo tiền bủa vây, chuyện con cái đến chuyện hai bên gia đình dễ khiến vợ chồng thấy nhau là chẳng thể cười nổi, còn không kể dễ nảy sinh mâu thuẫn nhỏ to hằng ngày.

Vợ chồng nên có sự đổi mới trong chuyện chăn gối. Có thể thay đổi đôi chút không gian phòng ngủ, như thay bộ chăn nệm mới, hay có thêm tinh dầu thoang thoảng hằng đêm. Bên cạnh đó, vợ chồng cũng nên trao đổi cùng nhau về những mong muốn trong chuyện ấy. Đây là cách để thấu hiểu nhau hơn, cũng là cùng nhau làm mới đời sống tình dục.

Chuyện chăn gối luôn đóng vai trò quan trọng để hôn nhân ngày một bền vững và mặn nồng. Nhưng nhiều cặp vợ chồng lâu năm thường không nhận ra những gần gũi thân mật trở nên lạnh nhạt vì quá quen thuộc đến nhàm chán. Nhiều đôi còn chẳng còn mặn mà, làm cho có, làm chỉ để “trả bài”. Nhưng chính điều này lại khiến đàn ông dễ cảm thấy chán nản và có ham muốn rời xa vợ con để tìm thú vui bên ngoài.

Không còn là số 1 trong lòng vợ

Đàn ông luôn muốn là trụ cột trong gia đình, là số 1 trong lòng vợ. Nhưng khi bước vào hôn nhân, phụ nữ nhiều người trở nên độc lập hơn, có khi còn giỏi giang hơn cả chồng. Đây có thể là sự tiến bộ tích cực với phụ nữ nhưng lại dễ khiến đàn ông có suy nghĩ mình “mất giá” trong mắt vợ. Đàn ông nên suy nghĩ thoáng hơn, rằng ai cũng cần thay đổi để tốt hơn, là vợ chồng chính là phải hoàn thiện cùng nhau. Còn phụ nữ nên dành thời gian nhiều hơn cho chồng, đừng chỉ biết chuyện con cái, công sở mà quên mất việc thương chồng. Nếu bạn chỉ là người phụ nữ, người mẹ giỏi giang thôi thì chưa đủ, còn phải là người vợ được lòng chồng. Bạn có thể mạnh mẽ độc lập, nhưng khi bên chồng cứ để mọi thứ cho anh ấy, để chồng được là người đàn ông đích thực với mình.

Đàn ông luôn muốn là trụ cột trong gia đình, là số 1 trong lòng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không còn tôn trọng vợ

Một trong điều dễ khiến đàn ông muốn rời xa gia đình nhất chính là khi họ không còn sự tôn trọng nhất định dành cho vợ. Họ không xem trọng ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc của vợ. Vợ có buồn họ cũng không hay, vợ mong muốn điều gì họ cũng không để tâm. Chính vì không còn trân trọng vợ, họ dễ dàng làm điều khiến vợ buồn lòng.

Hôn nhân, muốn bền lâu không phải chỉ có tình nghĩa là đủ, mà phải cần có sự tôn trọng nhau để làm nền tảng. Đến một lúc, khi đã qua hết năm tháng mặn nồng, người ta không còn quan tâm yêu đương phải sao mới là mãnh liệt, mà là sống bên nhau không thấy khó chịu, ở cạnh nhau vẫn còn được sự trân trọng. Và muốn có điều đó, vợ chồng phải cùng xây một nền tảng chung để vạch ranh giới rõ ràng để tôn trọng nhau mỗi ngày.

Một trong điều dễ khiến đàn ông muốn rời xa gia đình nhất chính là khi họ không còn sự tôn trọng nhất định dành cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ thấy vợ là gánh nặng

Đàn ông muốn trốn chạy hôn nhân thường có suy nghĩ có vợ thật phiền phức. Vợ nói nhiều quá, vợ hay cằn nhằn lắm, vợ thế này thế kia phức tạp quá. Họ lại nghĩ về lúc độc thân, lại nhớ hình ảnh vợ khi mới yêu, thế là chán chường hôn nhân, lại nghĩ hôn nhân rồi sẽ như nấm mồ của ái tình. Thật ra, vợ như thế nào là do chồng hết. Vợ vui vẻ, là vì chồng đủ yêu thương, vợ hay buồn phiền vì chồng thiếu quan tâm. Nếu bạn chán chính vợ mình, thì chính là bạn nên nhận thức được mình cũng đã không tốt với vợ. Hôn nhân, là câu chuyện cả hai phải cùng viết mỗi ngày, mỗi người một nét, mỗi người một cố gắng. Đừng chỉ trách đối phương thế này thế kia, mà nên hỏi mình đã làm gì để hôn nhân không như mình mong muốn.

Hãy hiểu, hôn nhân là hàn gắn, là sửa chữa, chứ không phải là bỏ đi…