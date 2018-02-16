Tuyệt chiêu vợ lười nhác mà chồng vẫn cực kỳ yêu thương?

Nói như thế không có nghĩa là phụ nữ không làm bổn phận của người vợ, người mẹ mà tất cả đều phải có tuyệt chiêu.

Thế nhưng, đó hoàn toàn là 1 suy nghĩ sai lầm của hội chị em. Trên thực tế, vợ càng lười nhác thì càng được chồng yêu thương, vợ càng lười biếng thì gia đình càng hạnh phúc.

Chồng nào mà chẳng mong muốn có 1 người vợ xinh đẹp để tự hào với bạn bè, người ngoài? Nếu vợ cứ vùi đầu vào bếp núc, nhà cửa thì còn thời gian đâu để chăm sóc bản thân mình nữa?

Người ta hay nói đùa “khi bạn đẹp bạn nói gì cũng đúng”, nhưng thực tế cũng phần nào đúng. Không hẳn là phụ nữ đẹp sẽ được ưu tiên hơn, chỉ là phụ nữ biết chăm sóc mình thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Chồng nào mà chẳng mong muốn có 1 người vợ xinh đẹp - Ảnh Internet

Bạn hãy dành thời gian nhiều nhất có thể để tút tát lại ngoại hình của mình. Khi đó, bạn nói gì chồng cũng thấy dễ nghe hơn.

Chia sẻ việc nhà 1 cách hợp lý

Thời đại ngày nay, không còn người phụ nữ nào cam chịu chuyện đi làm bên ngoài rồi về nhà lại tất bật cơm nước, nhà cửa. Hãy khéo léo chia sẻ công việc với chồng. Đừng quát nạt hay tỏ ra bực bội mà hãy cố gắng nhẹ nhàng, tinh tế nhất có thể.

Ví dụ, sau giờ làm, bạn sẵn sàng đi chợ nấu cho chồng 1 bữa ăn thật ngon, nhưng sau khi ăn xong hãy nhỏ nhẹ nói với chồng rằng: “Anh phụ vợ rửa bát nhé”. Có ông chồng nào yêu thương vợ thật lòng mà nỡ để vợ làm hết mọi việc?

Nếu trường hợp chồng bạn không đồng ý, bạn có thể gợi ý: “Thế thì ngày mai anh nấu cơm cho em, em đi làm về muộn, vợ chồng mình cùng nhau làm việc nhà chẳng phải vui vẻ hơn sao?”.

Đúng là như vậy, khi vợ nấu cơm, hãy nhờ chồng nhặt rau hay làm công việc nhẹ nhàng nào đó, đừng bao giờ để anh ta ấy ngồi không mà nhìn bạn. Ngay từ ngày đầu sống chung, hãy tạo cho chồng bạn thói quen đó để anh ấy biết cảm thông chia sẻ công việc với vợ.

Thời đại ngày nay, không còn người phụ nữ nào cam chịu chuyện đi làm bên ngoài rồi về nhà lại tất bật cơm nước, nhà cửa - Ảnh Internet

Thỉnh thoảng giả vờ ốm

Chiêu này tưởng như rất ngớ ngẩn nhưng lại hiệu quả vô cùng. Nếu bạn phải làm quá nhiều việc, thỉnh thoảng hãy giả vờ đau bệnh, lúc đó chỉ có chồng bạn phải tự mình cáng đáng hết công việc nhà. Thử xem anh ta nếm trải cảm giác đó như thế nào? Nếu thấy vất vả quá, tự khắc anh ta sẽ hiểu vợ mình đã phải trải qua những gì.

Từ đó, chồng mới có ý thức tự giác giúp đỡ vợ.

Lười làm việc nhà nhưng lại chăm làm “chuyện ấy”

Mỗi khi chồng giúp đỡ bạn việc gì đó, hãy thưởng nóng cho anh 1 cái ôm, 1 nụ hôn hay tối hôm đó cùng anh mặn mà vợ chồng, ai lại nỡ từ chối cơ chứ? Chuyện này tuy không liên quan tới việc nhà nhưng lại có tác dụng lớn vì khi vợ chồng hòa hợp, yêu thương nhau thì chồng sẽ tự nguyện giúp đỡ vợ trong mọi việc.