Trong tình yêu, người đàn bà càng biết điều, hiểu chuyện càng nhận lại sự vô tâm, thiệt thòi

Cuộc sống này khi phụ nữ sống nhân nhượng, đối xử tốt với nhiều người thì thay vì được họ quý trọng lại nhận về sự vô tâm, gây khó dễ thậm chí còn bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình. Cũng như trong tình yêu, nếu như bạn lúc nào chỉ biết hy sinh cho người đàn ông thì anh ta sẽ có thói quen chỉ biết nhận lại mà không biết cho đi.

Bởi thế nên phụ nữ đừng sống cả nể, đừng đối xử tốt với người đàn ông một cách mù quáng. Ở đời, người lương thiện quá sẽ bị người khác phụ mà thôi.

Người đàn ông sẽ mặc định những việc mà phụ nữ làm cho mình là hiển nhiên nên chẳng cần phải báo đáp. Tới khi anh ta tìm được người phụ nữ tốt hơn liền bỏ rơi bạn mà không hề thương tiếc. Họ không sợ bạn oán trách, không sợ bạn hận thù, bởi vì họ biết rằng dù mình có vô tâm đến đâu thì một người có tấm lòng bao dung như bạn cũng sẽ không làm loạn

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2. Luôn sợ người khác đau lòng để rồi khi nhìn lại thì chính bản thân mình mới là người tổn thương

Sống quá biết điều chính là một cái dại của người phụ nữ, bởi lâu dần người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Họ cho rằng bạn tự nguyện đối đãi tử tế thì chẳng việc gì họ phải tôn trọng bạn cả.

Khi họ khó khăn thì bạn luôn đến động viên an ủi, nhưng khi bạn rơi vào những hoàn cảnh éo le thì chưa chắc có người nào đến động viên hay an ủi dù chỉ một câu. Đừng sống vì người khác quá, như vậy chỉ nhận về cho bản thân nhiều cay đắng hơn mà thôi.

3. Khi bạn làm đúng không một lời công nhận, nhưng chỉ cần bạn làm sai thì họ sẽ phủ nhận mọi công sức

Trong cuộc đời này không có cái lạnh nào bằng cái lạnh lòng người, một người phụ nữ cô đơn nhất chính là người sống quá tốt ngay bên cạnh một người đàn ông ích kỷ và tham lam.

Khi người đàn ông tay trắng lập nghiệp thì phụ nữ sẵn sàng ở bên cạnh, cùng anh ta gây dựng từ con số 0. Phụ nữ dám hy sinh tuổi trẻ, nhan sắc của mình để chờ đợi người đàn ông thành công. Để rồi đến lúc anh ta giàu có, có trong tay mọi thứ thì lại ruồng bỏ người đàn bà từng đồng cam cộng khổ bên cạnh mình.

Nhưng có khi, năm xưa bạn có thể vì anh ta mà vạch áo hứng mọi giông bão của cuộc đời nhưng đến khi bạn già nua, không còn giữ được nhan sắc như thời con gái thì người đàn ông cũng sẽ cạn tình và quên hết những gì trước đây mà bạn dành cho anh ta.

Thế nên, sống ở đời đừng có tốt quá, đừng có xông xáo, bỏ bê bản thân mình để hy sinh cho người đàn ông không đáng. Đừng làm một người đàn bà cô đơn trong chính cuộc sống tươi đẹp này, hãy biết thương mình nhiều hơn phụ nữ ạ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Sự lương thiện của phụ nữ hãy 'tiết kiệm' để chờ trao cho người đàn ông xứng đáng

Phụ nữ khôn ngoan chính là người luôn biết rằng sự lương thiện, tốt bụng chính là hồng đức mà ông Trời ban cho. Bởi thế nên không phải vì bị đàn ông phụ bạc mà đánh mất đi nét đẹp trong sáng đó. Họ biết dành sự lương thiện, chân thành này để chờ đợi và trao cho người đàn ông tốt, người hiểu và tôn trọng họ.

Suy cho cùng thì sống ở đời này người nào càng tốt bụng thì càng nhận về nhiều thiệt thòi. Phụ nữ tốt chính là người phụ nữ cô đơn nhất, bởi vì họ cứ thương người khác mà quên mất rằng nhất định không được làm đau mình.