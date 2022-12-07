Trong hôn nhân, vợ chồng không có được 3 điều này, rất khó để đi cùng nhau đến cuối đời

Nhiều người luôn có suy nghĩ cho rằng, kết hôn là một bước tiến của tình yêu. Bởi vì đã có sẵn tình cảm từ trước nên mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Khi yêu như thế nào thì khi về chung sống một nhà cũng sẽ như vậy mà tiến bước.

Hôn nhân tan vỡ đôi khi chẳng cần đến từ nguyên do to lớn, vài việc bình thường cũng đủ khả năng 'đốn ngã' tổ ấm của bạn!

Bởi vậy mới nói, để duy trì được sự hạnh phúc trong hôn nhân chẳng hề dễ dàng. Nó là sự kết hợp của nhiều vấn đề khác nhau.

Những chuyện xảy đến trong hôn nhân kiểu gì cũng dễ dàng giải quyết bởi đơn giản họ có tình yêu cho nhau. Tuy vậy, trên thực tế, những vấn đề xảy đến trong hôn nhân đôi khi ngoài sức tưởng tượng của những người trẻ tuổi. Đơn giản bởi vì nó quá “tầm thường” khác xa với những gì to tát họ vẫn hay hình dung về hôn nhân. Đôi lúc, một cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì vài lí do nhỏ xíu, lông gà vỏ tỏi chứ chẳng phải ai ngoại tình, ai đó vũ phu, nợ nần cờ bạc...

Trong cuộc sống gia đình, nếu không có 3 điều sau thì thật khó để duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

1. Tiền bạc

Tiền quan trọng như thế nào trong cuộc sống vợ chồng? Chỉ những người có gia đình mới biết rằng sau khi kết hôn chúng ta chi tiêu nhiều đến thế nào. Bạn cần tiền để ăn uống, sinh hoạt, cho con đi học, quà vặt, quà cáp, đối nội đối ngoại…

Không ai có thể sống mà không có tiền. Với hôn nhân, tiền bạc không có để chi tiêu trong cuộc sống càng gây nên những vấn đề to tát hơn. Vợ chồng có thể suốt ngày cãi vã, không thèm nể mặt hay nhường nhịn nhau.

Thậm chí, họ bắt đầu đến màn than thân trách phận, trách móc đối phương không giỏi giang trong việc kiếm tiền. Suốt ngày luôn bị áp lực của tiền bạc đè nặng thì ai còn có thể hạnh phúc và vui vẻ cho nổi. Những ảo mộng về một ngôi nhà hạnh phúc, cuộc sống yên bình cũng theo đó mà tan vỡ. Bởi thế mới nói, hôn nhân mà không có tiền thì như chặt đứt đi một nền tảng vậy, dễ dàng khiến mối quan hệ rạn nứt, lung lay lúc nào chẳng hay.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cảm xúc

Dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm chính là thứ kết nối giữa hai vợ chồng. Nó chính là điều khiến cho họ bước chân vào hôn nhân và cũng nhờ cảm xúc khiến cho họ chung tay xây đắp gia đình, thông cảm với nhau, thấu hiểu cho nhau và toàn tâm toàn ý hơn nữa với hôn nhân.

Tình cảm được ví như cái gốc của hôn nhân. Chỉ khi rễ đã bám chắc thì cây mới vững vàng, nếu không nó sẽ đổ rạp bất cứ lúc nào. Nếu vợ chồng không có tình cảm, cảm giác hai người ở bên nhau sẽ nhạt nhẽo, khô khan như nhai sáp vậy. Lâu dần, cả hai sẽ trở nên nhàm chán và mệt mỏi. Không còn cảm xúc cho nhau, họ cũng chẳng cần tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo sự bất ngờ cho đối phương, không thèm để ý xem vui buồn hay những gì xảy đến trong đời sống hằng ngày của bạn đời.

Những suy nghĩ ích kỷ cứ thế mà nảy sinh, một mối quan hệ mà hai bên không còn muốn vun đắp thì làm sao có thể cứu vãn nổi nữa, họ xa nhau lúc nào chẳng hay.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sự hòa hợp của chuyện vợ chồng

Đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng rất thiết thực trong cuộc sống hôn nhân. Cả đàn ông lẫn phụ nữ trong mối quan hệ hôn nhân thì đừng nên coi nhẹ chuyện tình dục và sự hòa hợp của chuyện vợ chồng. Trong nhiều nghiên cứu, nam giới từ 25 đến 35 tuổi có nhu cầu tình dục cao hơn. Phụ nữ thì đến sau 35 mới có nhu cầu cao. Sự chênh lệch đó dễ dàng gây nên những bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng. Nếu như cả hai không hòa hợp, không đạt được sự thỏa mãn khi ở bên nhau thì rất dễ sinh ra cáu bẳn, thậm chí còn có những ý nghĩ không hay hoặc hành động phản bội.

Người ta thường nói, hôn nhân phải được quản lý, bạn cần tìm ra cách thức tốt nhất để giúp cuộc hôn nhân của mình đi vào những quy củ nhất định. Nếu không, nó nhất định sẽ vận hành một cách đầy những sai sót và rắc rối. Cuối cùng rất có thể hai bạn sẽ chẳng thể nắm tay nhau mà đi thật xa được.