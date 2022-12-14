Đàn ông phản bội cũng không sao, bạc tình cũng mặc kệ, nhưng đừng bỏ rơi những năm tháng bạn còn trẻ, còn có thể chọn một con đường hạnh phúc khác. Quan trọng hơn một kẻ ngoại tình chính là hạnh phúc của riêng bạn. Bởi đàn ông tốt trên đời này chẳng thiếu, chỉ là bạn cố chấp không buông được một kẻ bạc tình. Thế thì không phải lỗi của đàn ông, mà là lỗi của bạn.

Đàn bà đợi gì thì đợi, đừng đợi một kẻ phản bội chẳng biết khi nào về. Mà nếu có đợi được, cũng chẳng thể biết liệu trái tim anh ta có đổi thay lần nữa. Lòng dạ đàn ông khi còn yêu bạn đã khó nhìn thấu, huống hồ là lúc có thêm một người đàn bà khác. Hay cứ cho là bạn sẽ đợi được, bạn cam tâm tình nguyện chờ, thì liệu lúc ấy bạn có lấy lại được tuổi trẻ đã qua?

Một người đàn bà thông minh sẽ không xem đàn ông là cái bóng đèn phát sáng duy nhất trong cuộc đời của mình. Họ sẽ có nhiều nguồn sáng khác, là gia đình, bạn bè, sự nghiệp… để trước mắt không bao giờ là bóng tối, để dù một nguồn sáng bỗng lu mờ, họ cũng không sợ hãi.

Kỳ thực, đàn bà dại nhất chính là nghĩ rằng đàn ông mới quan trọng nhất. Đừng quên rằng, tình yêu hay đàn ông chỉ là một phần trong cuộc đời bạn. Bạn còn có gia đình, bạn bè, sự nghiệp… Khi bạn chọn một người duy nhất, thay thế cho cả gia đình, bạn bè, các mối quan hệ khác, bạn có chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ rời đi? Hãy nhớ rằng, đời này, ai cũng có thể rời bỏ bạn. Đến khi ấy, cuộc sống của bạn có phải chẳng còn gì?

Chờ đến khi ly biệt mới biết quý trọng người bên cạnh

Con người gặp nhau không đoán định được ngày chia cách. Hay sinh tử cũng là chuyện chẳng ngờ hết. Hôm nay có thể bên nhau, ngày mai cũng có thể cách biệt muôn trùng. Vì thế, hãy trân trọng nhân sinh gặp gỡ, trân trọng yêu thương có được.

Với cha mẹ, phụ nữ hãy yêu thương, báo hiếu khi còn có thể. Dù là lấy chồng gần hay xa, cũng đừng đợi đến khi rảnh mới chịu về thăm. Bạn có thể đợi khi công việc thuận lợi, thời gian dư dả mà yêu thương cha mẹ. Nhưng cha mẹ lại không còn nhiều thời gian để chờ bạn về.

Với những người quý trọng bên cạnh, hãy hết lòng và giữ gìn. Dù là tình bạn, tình yêu, hay tình nghĩa vợ chồng cũng nên trân quý từng phút từng giây. Tranh thủ khi còn có cơ hội, gặp người bạn muốn gặp, ở bên người trong lòng bạn. Đó mới là ý nghĩa thật sự của cuộc sống vô thường này.

Ảnh minh họa: Internet

Đợi đến khi bị phản bội mới biết yêu quý bản thân

Nhiều người đàn bà dại lắm, tiếc từng đồng cho mình để chồng bảnh bao lịch thiệp ra ngoài. Để đến khi bị phản bội mới giật mình nhìn bản thân trong gương đã cũ kỹ xấu xí nhường nào.

Phụ nữ phải hiểu đàn ông là sinh vật yêu cái đẹp. Họ đương nhiên thích sở hữu một người phụ nữ giỏi hy sinh. Nhưng nếu được chọn, họ vẫn chọn một người phụ nữ đẹp biết quý trọng bản thân. Thế thì thay vì hy sinh vì người khác, đàn bà làm đẹp vẫn hơn. mới chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hà tiện gì cũng được, đừng hà tiện để làm đẹp, làm mới chính mình. Một người phụ nữ biết yêu thương bản thân không bao giờ chịu thiệt, cũng không dễ bị phản bội.

Chờ đến khi không còn cơ hội sống mới biết trân quý cuộc sống này

Đừng đợi đến khi già nua mới nhận ra mình từng thích mặc những bộ váy rực rỡ. Đừng chờ đến lúc cơ thể bắt đầu yếu ớt, mới nhận ra mình cũng muốn được đi nhiều nơi, được hưởng thụ cuộc sống muôn màu. Và đừng đợi tới lúc không còn nhiều thời gian để ngắm nhìn cuộc sống này mới ham sống, ham được tận hưởng.

Một người phụ nữ thông minh thường sống rất tận hưởng, thậm chí là đôi khi ích kỷ. Họ không ngại chi tiền để trải nghiệm, không ngại tìm tòi cuộc sống, không ngại ra ngoài ngắm nhìn và trải nghiệm. Vì đời người thật sự không dài, còn được thức giấc mỗi sáng là còn một ngày để sống ý nghĩa. Đừng bỏ rơi chính mình, đừng vùi lấp một lần duy nhất được sống. Nếu không, sẽ có lúc bạn sẽ ngậm ngùi hối hận.