5 biểu hiện thường thấy khi chàng thỏa mãn "chuyện ấy", điều thứ 3 tuy nhỏ nhưng thường thấy ở 90% đàn ông

Phụ nữ yêu 14/12/2022 12:36

Không chỉ thể hiện sự hài lòng, khen ngợi kỹ năng "chăn gối" của đối tác cũng là một cách chàng muốn nói rằng, anh ấy mong được tiếp tục "ân ái" như vậy.

Kiên nhẫn chờ đợi đến khi vợ sẵn sàng

 

Khi hài lòng với vợ, chàng sẽ mong được "yêu" nhiều hơn nhưng không có nghĩa là ép buộc khi bạn chưa sẵn sàng. Sự hài lòng ở đây không chỉ có ý nghĩa thể xác mà còn là cảm giác yêu thương, hạnh phúc xuất phát từ trái tim.

 

Những người đàn ông yêu thật lòng sẽ không chỉ xem tình dục là cách để giải tỏa sinh lý hay vui chơi mà đó là cách họ thể hiện tình yêu của bản thân. Anh ấy không bao giờ bực bội, khó chịu khi bạn từ chối chuyện ấy với một lý do hợp lý. Chàng sẽ chờ đợi, thuyết phục cho tới khi bạn thực sự sẵn sàng!

 

Cởi mở trong chuyện phòng the


Bạn sẵn sàng sáng tạo, tưởng tượng và cởi mở để thử những điều mới mẻ “trên giường”, đó cũng là biểu hiện cho thấy bạn hoàn toàn hài lòng về chuyện phòng the của mình.

 

Chắc chắn cả ngày hôm sau, anh ấy sẽ luôn mơ tưởng về lịch hẹn hò của 2 người với tâm trạng rất hạnh phúc.

 

5 biểu hiện thường thấy khi chàng thỏa mãn 'chuyện ấy', điều thứ 3 tuy nhỏ nhưng thường thấy ở 90% đàn ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Anh ấy chia sẻ, khen ngợi

 

Nam giới rất thành thật trong vấn đề nhận xét đối phương. Nếu không hài lòng, anh ấy có thể giữ im lặng để vợ không bị tổn thương. Tuy nhiên, một khi khi chàng đã mở lời khen bạn thật tuyệt vời thì anh ấy đang nói rất chân thành.

 

Không chỉ thể hiện sự hài lòng, khen ngợi kỹ năng "chăn gối" của đối tác cũng là một cách chàng muốn nói rằng, anh ấy mong được tiếp tục "ân ái" như vậy. Người vợ hãy đón nhận lời khích lệ đó bằng thái độ vui vẻ và khéo léo cho chàng một "cuộc hẹn" sau đó.


Không trốn tránh “chuyện ấy”


Bạn sẵn sàng chuyện ấy với người bạn đời và cảm thấy háo hức khi cả hai “gặp nhau” chứ không né tránh hay từ chối “cuộc vui” nào, đó là một cách khá đơn giản để nhận biết chuyện phòng the của bạn có tuyệt vời hay là không.

 

5 biểu hiện thường thấy khi chàng thỏa mãn 'chuyện ấy', điều thứ 3 tuy nhỏ nhưng thường thấy ở 90% đàn ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


Cả hai luôn thưởng thức “cuộc vui”


Chuyện ấy về bản chất, là một trò giải trí của người lớn bên cạnh nhu cầu sinh sản. Nếu “cuộc vui” của hai bạn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, hay thậm chí là những tiếng trò chuyện… thì đó chính là dấu hiệu cho thấy cả hai bạn đang thưởng thức và tận hưởng không gian tuyệt vời của chỉ "hai ta".

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Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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