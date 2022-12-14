Phụ nữ đã ngoại tình thì có trăm ngàn lý do để đến với nhân tình. Còn đàn ông ngoại tình lại có trăm ngàn lý do để gạt nhân tình qua một bên. Phụ nữ yêu bằng con tim, ngoại tình bằng con tim. Còn đàn ông yêu bằng lý trí, ngoại tình cũng sẽ không bỏ lý trí.

Với ngoại tình, đàn ông dùng lý trí để chơi bời, còn đàn bà dùng tình yêu để đắm say. Phụ nữ bước chân vào ngoại tình sau, nhưng lại là người bị mắc kẹt. Đàn ông ngoại tình về nhà là bỏ bóng nhân tình sau lưng. Đàn bà ngoại tình bước xuống giường là khắc bóng nhân tình vào tim.

Khi đàn bà ngoại tình thì phải nhớ còn lùi được thì hãy lùi, có đứng yên thì hãy bảo vệ mình đỡ đau đỡ thiệt, và một khi tiến thì phải hiểu cái giá mình phải đánh đổi lớn nhường nào.

Một khi đã ngoại tình, đàn bà luôn có 3 bước đi, tiến, lùi hoặc đứng yên. Lùi thì đàn bà có gia đình, mất nhân tình và cảm giác yêu đương. Đứng yên thì đàn bà có cả nhân tình và gia đình, nhưng lại có thứ may rủi sẽ bị phát hiện sớm muộn. Tiến thì đàn bà mất tất cả, chỉ còn mỗi nhân tình. Mỗi bước tiến đều phải trả giá đắt. Nhưng đàn bà đời này nhất định phải nhớ, tình yêu mong manh lắm, như nhân tình đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ có tình thân nghĩa tình, là gia đình lâu dài, là sắt son.

Hãy tự hỏi, con mình sẽ ra sao?

Đàn bà phải tự hỏi mình câu hỏi này trong từng giờ từng phút từng giây khi đã ngoại tình. Con có tha thứ cho mẹ phản bội? Con sẽ lớn lên thế nào khi không có mẹ bên cạnh? Hay bản thân có chịu nổi khi không có con, hay chịu sự xem thường của con? Hay nếu may mắn, bạn giành được quyền nuôi con sau khi đến với nhân tình, thì liệu con có lớn lên bình thường khi có mẹ là nhân tình của một người đàn ông xa lạ? Hoặc nếu đi thêm bước nữa với nhân tình, con sẽ ra sao với cảnh con chung con riêng sau này?

Với đàn bà ngoại tình, con chính là điều cuối cùng níu giữ bản ngã đúng sai. Sẽ không con đường nào đẹp đẽ hơn con đường trở về bên con. Nếu bạn không biết đi về đâu, hãy lấy con làm la bàn chỉ hướng.

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Ngoại tình rồi chỉ càng cô đơn

Đàn ông thấy cô đơn vì thiếu người chia sẻ, đàn bà cô đơn vì thiếu thốn tình yêu. Và đàn bà ngoại tình thường lấy lý do cô đơn khi ở cạnh chồng vô tâm, thiếu tình cảm. Nhưng một người đàn bà bản lĩnh thì không sợ cô đơn. Hãy hiểu rằng trong hôn nhân, ngoài tình yêu còn là tình thân, là trách nhiệm. Đàn bà một khi đạp đổ hết tình nghĩa phu thê, gia đình thì không còn xứng đáng để bất cứ ai tôn trọng. Đánh mất bản ngã nhân phẩm của chính mình, đàn bà không còn quyền được yêu thương nữa.

Đàn bà sau ngoại tình chỉ càng cô đơn hơn. Bởi đáng sợ nhất trong ngoại tình chính là cảm giác tội lỗi, cắn rứt lương tri. Sau những cơn ngoại tình, đàn bà chỉ thấy một mình với nội tâm bị dày vò khôn nguôi.

Một gã nhân tình không cho đàn bà hạnh phúc

Ngã vào vòng tay một người đàn ông xa lạ chỉ đem lại thống khổ cho đàn bà có gia đình. Sẽ không có gã đàn ông nào muốn thật tâm trân quý một người đàn bà phản bội gia đình. Thứ nhân tình muốn chỉ là thân xác của bạn, là cảm giác chiến thắng khi giành được người đàn bà đã có gia đình.

Đàn bà hãy nhớ, bạn chọn ngoại tình, chứ ngoại tình không chọn bạn. Ngoại tình là một cái bẫy, chứ không phải là tổ ấm yêu thương. Nếu không hạnh phúc trong hôn nhân, hãy kết thúc và ngẩng cao đầu rời đi. Đừng ngoại tình để cả đời phải cúi đầu hối hận.

Nếu bạn đã lỡ là một người phụ nữ ngoại tình, thì hãy nghĩ cho tương lai của mình và con cái nhiều hơn. Đừng phá hủy bản thân chỉ vì bạn không thể hạnh phúc trong hôn nhân. Bạn có nhiều con đường khác để lựa chọn, sửa đổi và sống ý nghĩa, hơn là chọn một cuộc ngoại tình đầy ô nhục và tội lỗi.