Đàn bà nếu đã có một người đàn ông ở bên mà vẫn mạnh mẽ kiên cường thì chính là vì đã chọn sai người. Đàn bà sinh ra vốn mỏng manh yếu đuối, mạnh mẽ kiên cường đều là vì phải học, để tự bảo vệ chính mình. Bởi đàn ông bất tài vô dụng, nên đàn bà mới phải tự mình gánh vác. Còn nếu đàn ông bản lĩnh giỏi giang thì đàn bà chẳng cần phải mạnh mẽ .

Đàn bà mạnh mẽ chính là vì người đàn ông từng bên cạnh chưa bản lĩnh và tài giỏi. Bản lĩnh và tài giỏi ở đàn ông không chỉ ở việc có địa vị xã hội, có tiền bạc giàu có, mà là có đủ khả năng để đem đến bình yên, an lòng để người phụ nữ của mình bỏ hết mạnh mẽ kiên cường, bằng lòng yếu đuối mong được chở che.

Nhưng đàn bà quá mạnh mẽ, lại khiến đàn ông thấy sợ sánh bước cùng. Vì chỉ khi đủ kiên nhẫn, bao dung, và yêu thương đàn ông mới có thể gỡ bỏ lớp bọc kiên cường ấy, để thấy hết những tổn thương, yếu đuối của đàn bà đang mang.

Đàn bà không tự dưng mạnh mẽ, đều là từ những tổn thương va vấp. Đàn bà nếu chọn đúng người, cả đời chẳng cần học kiên cường. Đàn bà một khi chọn sai người, mạnh mẽ là bài học khó mấy cũng phải học thật nhanh.

Đàn bà đa nghi

Đàn bà đa nghi đều là bởi đàn ông. Đàn bà đa nghi đều có lý do. Họ đa nghi là vì lòng tin của họ đã từng đổ vỡ. Một người đàn bà đa nghi là vì cô ấy đã từng bị lừa dối quá nhiều, tổn thương không ít. Nếu cô ấy nghi ngờ bạn, hãy tự hỏi bạn đã làm gì khiến cô ấy không còn tin tưởng bạn. Đừng chỉ khó chịu vì sự đa nghi của cô ấy, vì người khổ sở hơn là chính bản thân cô ấy. Vì phụ nữ càng nhiều nghi ngờ sẽ càng nhiều thống khổ. Cô ấy từng bị dối lừa, nên khó trao tưởng tin. Cô ấy không thấy an toàn, vì vậy mà khổ tâm.

Đàn bà đa nghi thường khiến đàn ông mỏi mệt. Vì đàn ông không đủ kiên nhẫn để gầy dựng lòng tin đã từng đổ vỡ của họ. Vì đàn ông dễ bỏ cuộc với một người phụ nữ không thể tin tưởng họ dễ dàng...

Đàn bà đa nghi là vì lòng tin của họ đã từng đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ khiến đàn ông không thể bảo vệ, chở che. Đàn bà đa nghi lại chỉ cho đàn ông sự áp lực, mất tự do. Nhưng chẳng mấy ai hiểu, sự mạnh mẽ của đàn bà không tự dưng mà có, sự đa nghi của họ cũng không phải do họ muốn.

Ngược lại, đàn bà mạnh mẽ và đa nghi là những người từng chịu nhiều tổn thương, va vấp và mất mát nhất. Để trở nên mạnh mẽ, đàn bà đều từng yếu đuối. Để trở thành kẻ đa nghi, đàn bà đều từng tin tưởng hết lòng.

Nhưng chẳng mấy ai hiểu, sự mạnh mẽ của đàn bà không tự dưng mà có, sự đa nghi của họ cũng không phải do họ muốn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đàn ông nếu có thể hãy một lần nhẫn nại nhìn thật sâu vào những gì đàn bà che giấu. Vì đằng sau một người đàn bà dù là mạnh mẽ hay đa nghi đều là một trái tim có thể yêu thương và tin tưởng vô bờ bến. Chỉ cần đàn ông dịu dàng từ tốn, giở từng lớp bọc họ ngụy trang thì đều có thể thấy họ xứng đáng được yêu thương hơn bao giờ hết.

Vì họ đều là những đóa hoa từng bị bão giông vùi dập, vậy mà vẫn hồi sinh để xinh đẹp, kiên cường và mạnh mẽ nhất…