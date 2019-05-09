Đời lạ lùng thay: Đàn ông hay hứa, đàn bà hay tin

Phụ nữ yêu 09/05/2019 05:28

Đàn bà ơi, xin đừng dại tin vào lời hứa của đàn ông. Một người chỉ trao bạn lời hứa tốn vài giây cuộc đời, sao bạn lại cho người ta cả thanh xuân? Một người chỉ giỏi nói mà chẳng thể làm, sao bạn lại hy sinh mọi thứ vì người ta?

Khi còn yêu, đàn ông nào cũng nói nhiều về tương lai của cả hai. “Anh sẽ yêu em thật lâu”, “Anh sẽ cho chúng mình một cuộc sống không thiếu thốn gì”, “Anh sẽ chỉ thủy chung với duy nhất mình em”… Và phụ nữ lại nhớ thật lâu những lời hứa hẹn đó. Nhưng buồn thay, người nghe thì vẫn nhớ, còn người nói lại quên tự lúc nào. Lúc đó, phụ nữ lại từ dằn vặt mình với đau lòng, tiếc nuối khi đã từng tin vô điều kiện.

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Phụ nữ lại nhớ thật lâu những lời hứa hẹn đó - Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng lắng nghe những lời trong cơn say của một người bạn trót yêu đàn ông có vợ. Anh ta hứa sẽ cưới cô ấy, cho cô một danh phận đàng hoàng sau những tháng năm yêu đương vụng trộm. Vì anh ta không thể sống cùng với vợ mình, chỉ muốn mau chóng lấy cô ấy về làm vợ.

Cũng chỉ vì một lời hứa như thế, cô đợi anh ta suốt 5 năm dài, cuốn theo bao tổn thương và nước mắt. Nhưng sau cùng, người đàn ông ấy vẫn trở về với vợ mình. Chỉ còn lại mình cô với nỗi đau mất mát thanh xuân, phẩm hạnh và một lời hứa vẫn còn dang dở khó nguôi ngoai.

Cô ấy đau đáu dằn vặt chính mình dại khờ, mang theo vết nhơ suốt cuộc đời. Dại khờ chính là vì đã tin ngay và nhớ thật lâu một lời hứa chỉ thốt ra vài giây ngắn ngủi của đàn ông. Để rồi, cô nuôi giấc mộng sai trái đến viễn vông. Những gì cô ấy bỏ ra còn hơn con số 5 năm dài kia, đó là danh dự, là hạnh phúc của chính mình và người thân.

Đời lạ lùng thay: Đàn ông hay hứa, đàn bà hay tin - Ảnh 2
 Dại khờ chính là vì đã tin ngay và nhớ thật lâu một lời hứa chỉ thốt ra vài giây ngắn ngủi của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy vẫn thổn thức trong những tiếng nấc nghẹn không ngừng. Phải chi ngày đó cô đừng tin, đừng vì một lời hứa lúc cao hứng của người ta mà trao hết lòng dạ tin yêu. Để đến khi biết người ta đã quên từ lâu, mọi thứ trong cô đều vụn vỡ. Cô mạnh mẽ thật, dám yêu dám buông. Nhưng cô tiếc, tiếc thanh xuân, tiếc thời gian, tiếc những gì đã bỏ ra vì một người chưa từng xứng đáng. Có ai ngờ, chỉ vì một lời hứa mà cô đã bất chấp đến thế…

Để đến khi người đàn ông ấy ra đi, anh ta chưa một lần nhìn lại hay gửi đến cô ấy một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã gieo cho cô hy vọng, thứ lỗi vì đã hứa mà vẫn quên. Chỉ còn lại cô ấy với những sai lầm, tội lỗi và một nỗi đau quá lớn để tận cuối đời cũng không thể quên…

Đàn bà ơi, xin đừng dại tin vào lời hứa của đàn ông. Một người chỉ trao bạn lời hứa tốn vài giây cuộc đời, sao bạn lại cho người ta cả thanh xuân? Một người chỉ giỏi nói mà chẳng thể làm, sao bạn lại hy sinh mọi thứ vì người ta?

Đời lạ lùng thay: Đàn ông hay hứa, đàn bà hay tin - Ảnh 3
Đàn bà ơi, xin đừng dại tin vào lời hứa của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông xứng đáng dành cho bạn sẽ cho bạn nhiều hơn một lời hứa. Người ấy sẽ không bắt bạn đợi, không khiến bạn phải hy sinh, càng không tổn thương bạn. Khi yêu, hãy yêu một người đến với bạn bằng chân tình từ hành động, đừng tin người chỉ nói yêu bạn và muốn bạn chờ. Thanh xuân của bạn không dài, danh dự của bạn cũng thật quý giá. Đừng lỡ tin mà dại yêu, đừng lỡ nghe mà dại nhớ.

Lời hứa của đàn ông, nghe đó, vui tai đó rồi cũng hãy xem như mây trời sẽ tan biến…

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