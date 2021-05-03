Thích thề thốt, 'mắt liếc ngang liếc dọc' trong đám đông... Bạn có đang yêu một anh chàng có tính lăng nhăng?

Một anh chàng yêu bạn chân thành thường hay hành động hơn lời nói. Nhưng ngược lại, một anh chàng có tính lăng nhăng thì lại quá quen với chuyện thề thốt nên lúc nào trên miệng cũng thốt ra những lời thề “anh chỉ có em thôi”. Bạn hãy coi chừng. Có thể lời thề với bạn là lời thề thứ n rồi đấy.

Dù bên cạnh bạn nhưng anh ta lại rất hay liếc hoặc nhìn chằm chằm vào một cô gái đẹp đi ngang qua thì hãy coi chừng. Trong đầu anh ta đang có những ý nghĩ đen tối về cô gái đẹp kia rồi. Bạn chỉ là bức tượng gỗ không hơn không kém trong mắt anh ta rồi. Một anh chàng như thế hoàn toàn không đứng đắn chút nào.

Không giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè

Coi chừng anh ta chỉ xem bạn như dự bị mà thôi. Nếu anh ta yêu bạn, muốn tiến xa với bạn chắc chắn sẽ giới thiệu bạn với những người thân, bạn bè của anh ta. Còn ngược lại, anh ta chỉ xem bạn như người qua đường hoặc là một trong những lựa chọn của anh ta thì sẽ luôn muốn bí mật với mọi người. Phòng khi anh ta đá bạn, bạn cũng chẳng có nơi để làm phiền anh ta.

Nếu anh ta yêu bạn, muốn tiến xa với bạn chắc chắn sẽ giới thiệu bạn với những người thân, bạn bè của anh ta - Ảnh: Internet

Thường xuyên nói dối và biến mất một cách bất thình lình

Hay coi chừng, anh ta đang ở cùng một cô gái khác không phải là bạn đấy. Nếu như chính đáng anh ta chẳng bao giờ phải nói dối bạn cả. Biết đâu, đang đi với bạn anh ta cũng phải nói dối và biến mất một cách khó hiểu với một cô bạn gái khác đấy.

Giỏi chiều chuộng phụ nữ

Anh ta phải có kinh nghiệm tình trường dày dặn lắm mới có thể am hiểu phụ nữ. Những anh chàng như thế này thường rất biết cách lấy lòng và chiều chuộng phụ nữ. Nếu anh chàng của bạn có đặc điểm này thì khoan hãy mừng vội. Hãy tìm hiểu thật kĩ “quá khứ” của chàng rồi hãy tiến tới một mối quan hệ lâu dài bạn nhé.

Thường xuyên thả thính các cô gái trên mạng xã hội

Thường xuyên thả thính các cô gái trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay cả khi đã có người yêu, anh ta vẫn còn thường xuyên thả thính các cô gái trên mạng xã hội, thậm chí chưa từng quen thì hãy coi chừng. Anh ta có thể đang rắc thính khắp nơi, có khi cùng một lúc đã có nhiều cô dính thính rồi cũng nên. Hãy khéo léo tìm hiểu xem có phải bạn đang bị anh ta qua mặt hay không.

Nếu đang yêu mà anh ta đã có tính lăng nhăng thì bạn cũng đừng mong khi lấy về anh ta sẽ chừa. Đã là bản chất thì không thể thay đổi được đâu. Thậm chí khi đã lấy vợ, bản chất càng bộc lộ rõ hơn ấy chứ. Thế nên hãy mạnh mẽ dứt khoát ngay từ khi ban đầu nếu bạn không muốn trên đầu mình mọc hơn hai cái sừng.