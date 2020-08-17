Sau tuổi 40, đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng sẵn sàng cắm sừng vợ để lên giường với 3 mẫu phụ nữ này!

Sau tuổi 40, đàn ông rất dễ ‘sa ngã’ vào 3 mẫu phụ nữ này, vợ cần phải biết để không bị cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

Ngưỡng 40 chính là thời điểm đàn ông có khả năng ngoại tình cao nhất, khi cặp bồ họ sẽ chọn 3 mẫu phụ nữ này để tòm tem, vợ thông minh nhất định phải biết.

Trong khi vợ bận rộn với việc nhà, với cơm nước chợ búa và chăm sóc con cái thì bồ nhí lại rảnh rang hơn nhiều.

Cuộc sống hôn nhân khiến người vợ không còn vô tư như thuở mới yêu. Họ hằn học, gai góc và bị nỗi lo cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với chồng con, gia đình đè nặng trên vai. Đây là lý do vì sao vợ lúc yêu là cô mèo ngoan nhưng sau khi kết hôn lại hóa thành cọp, đánh mất dần sự đáng yêu, hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Chính vì thế, tiểu tam có nhiều thời gian nghe đàn ông bội bạc tâm sự tỉ tê, dành cho đàn ông sự ngưỡng mộ đến mức thái quá. Những cô nàng này biết cách vuốt ve đàn ông bằng lời nói, khiến những gã chồng tệ bạc tin rằng ở bên cô ta họ mới được là chính mình, được xem trọng.

Sự tươi mới, căng tràn sức sống của họ chính là thứ đàn ông trung niên khát khao nhất khi cặp kè - Ảnh minh họa: Internet

2. “Em gái mưa”

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ tin vào những cô em gái nuôi, đồng nghiệp nữ hay bạn học cũ của chồng. Người ta vẫn có câu “trên đời này có con gì nuôi mà không thịt”, em gái nuôi, em gái mưa chính là kiểu tiểu tam đáng ghét nhất đời. Họ cứ tỏ ra mình vô tư trong sáng và vô tội trong mối quan hệ không toan tính, thế nhưng sau đấy lại chất chứa âm mưu giật chồng đáng gờm.

Đặc biệt, nếu “em gái mưa” của chồng lại là người phụ nữ trẻ đẹp thì cô ta càng trở nên nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa cuộc hôn nhân của bạn nhiều hơn. Bởi lẽ, sự tươi mới, căng tràn sức sống của họ chính là thứ đàn ông trung niên khát khao nhất khi cặp kè.

Một khi đã dính đến, đàn ông dù muốn cũng không thể dứt chân khỏi mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đầy dục vọng này - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ thông minh

Đàn ông trung niên có thể thích phụ nữ đẹp, muốn ngắm phụ nữ gợi cảm nhưng chỉ chết mê chết mệt người phụ nữ thông minh. Chính vì đã có kinh nghiệm sống phong phú nên đàn ông dễ bị “hút chặt” bởi những cô nàng tài giỏi, khôn ngoan.

Nếu đối phương là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, tinh tế trong đối nhân xử thế và cá tính, bản lĩnh thì dám chắc đàn ông trăng hoa sẽ bất chấp thủ đoạn để có cho bằng được.

Cũng vậy, chính vì thông minh, sỏi đời nên mẫu phụ nữ này vô cùng tinh vi. Họ không dại đòi đàn ông bỏ vợ để cưới mình, càng không đòi hỏi danh phận. Một khi đã dính đến, đàn ông dù muốn cũng không thể dứt chân khỏi mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đầy dục vọng này.