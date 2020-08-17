Muốn được chồng thương yêu chiều chuộng, cả đời “tôn thờ” phụ nữ thông minh chỉ cần làm 2 điều vô cùng đơn giản này là đủ, không hơn không kém.

Đây chính là 2 tuyệt chiêu giúp phụ nữ thông minh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng hết mực chung thủy, gái lạ có lột đồ chèo kéo cũng vô ích. Hãy biết đòi hỏi sự bình đẳng trong mối quan hệ, hãy biết cách nhắc nhở đàn ông sống có trách nhiệm với vợ con - Ảnh minh họa: Internet 1. Không hy sinh mù quáng Phụ nữ khi yêu thường dốc cạn lòng cho cuộc tình mình đang vun đắp, sẵn lòng ôm hết mọi thua thiệt vào người để đối phương sung sướng, an nhàn nhất. Thế nhưng, đây lại là sai lầm khiến chị em “mất giá” trong mắt đàn ông, khiến chàng dần xem thường và chán ngấy.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, dù yêu đến mấy, thương đến đâu bạn cũng đừng dại hy sinh vô điều kiện. Việc làm khờ dại này sẽ khiến bạn phải trả giá đắt, sẽ khiến đàn ông vô tâm đến tận cùng và mặc nhiên xem việc mình được cung phụng là điều hiển nhiên. Viễn cảnh “chồng chúa vợ tôi” sẽ khiến bạn cả đời cúi đầu trong mối quan hệ vợ chồng. Thế nên, là phụ nữ, dù khôn hay dại chị em cũng đừng hy sinh vô điều kiện cho chồng. Hãy biết đòi hỏi sự bình đẳng trong mối quan hệ, hãy biết cách nhắc nhở đàn ông sống có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Chỉ cần vợ làm được điều này chồng ắt ngoan ngoãn, không dám tòm tem bên ngoài.

Bạn càng đánh mất khí chất, càng giống những cô nàng nhan nhản ngoài đường đàn ông càng không còn ham muốn chinh phục - Ảnh minh họa: Internet 2. Là chính mình, không cố gắng ép bản thân phải thay đổi Mỗi người đàn ông đều có hình mẫu phụ nữ lý tưởng nhất định. Người thích phụ nữ tóc dài thùy mị, người thích những cô nàng tóc tém cá tính. Dù hình mẫu lý tưởng của chồng có là gì đi chăng nữa thì chị em cũng đừng dại đánh mất chính mình, cố gắng thay đổi theo những gì đối phương muốn. Bạn càng đánh mất khí chất, càng giống những cô nàng nhan nhản ngoài đường đàn ông càng không còn ham muốn chinh phục, càng không sợ mất vợ. Muốn chồng nghiện vợ cả đời, chị em hãy cứ là chính mình, hãy nhắc nhở chồng hiểu rằng một khi đã yêu thương nhau thì phải yêu cả những khác biệt, những điều không hoàn hảo nơi bạn. Phụ nữ lấy chồng, chỉ cần làm được 2 điều này thì chồng ắt cưng vợ như trứng mỏng, hết lòng hết dạ thủy chung. Càng chung sống anh ấy sẽ càng quyến luyến, chẳng muốn rời xa bạn nửa bước.

Đàn ông tồi luôn so đo tính toán 3 điều này với người phụ nữ mình yêu, đàn ông tử tế thì không! Một người đàn ông yêu thật lòng luôn xem một nửa như báu vật đời mình, thế nên họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những điều dưới đây, đàn ông tồi lại xét nét từng chút một.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-chi-can-lam-duoc-2-dieu-nay-chong-nghien-vo-khong-roi-ca-doi-chang-them-ngoai-tinh-376532.html