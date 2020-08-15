Đàn ông tồi luôn so đo tính toán 3 điều này với người phụ nữ mình yêu, đàn ông tử tế thì không!

Dưới đây là những khác biệt dễ nhận biết nhất giữa một gã tồi và một người đàn ông yêu thật lòng, chị em hãy tự kiểm chứng để không bị dối gạt.

Nếu đàn ông Sở Khanh luôn so đo tính toán với phụ nữ những điều nhỏ nhặt này thì đàn ông yêu thật lòng chẳng hề để tâm đến. Bởi lẽ trong lòng họ bạn chính là điều quan trọng nhất, ai khác cũng phải xếp sau.

Một người đàn ông yêu chân thành sẽ không bao giờ nhìn vào thu nhập của phụ nữ để chọn người yêu, càng không dựa vào số dư trong tài khoản để đánh giá bạn. Dẫu thừa biết nỗi lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống là điều hiển nhiên, nhưng thay vì có ý định sống dựa dẫm vào tiền của phụ nữ anh ấy sẽ nỗ lực gấp đôi để có thể cho bạn cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Khi đàn ông đã yêu bạn hơn cả bản thân mình anh ấy sẽ không so đo tính toán 3 điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chàng không bao giờ hỏi bạn “mỗi tháng em kiếm được bao nhiêu tiền”, “bao nhiêu năm đi làm em đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền” thì chứng tỏ anh ấy đã yêu bạn bằng tất cả tấm chân tình.

Đàn ông thương vợ sẽ không can dự, cũng không cấm đoán người phụ nữ của mình báo hiếu mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tháng bạn gửi biếu bố mẹ mình bao nhiêu tiền

Một người đàn ông ích kỷ sẽ không ngừng xét nét việc người yêu hay vợ của mình mỗi tháng gửi biếu bố mẹ cô ấy bao nhiêu tiền. Họ gia trưởng đến mức mặc định rằng phụ nữ lấy chồng theo chồng, chỉ được toàn tâm toàn ý lo lắng cho nhà chồng, cho bên nội, không được làm thất thoát tiền bạc về nhà ngoại.

Trong khi đó, đàn ông thương vợ sẽ không can dự, cũng không cấm đoán người phụ nữ của mình báo hiếu mẹ cha. Anh ấy chẳng hề tính toán hơn thua nhà ngoại, nhà nội, thậm chí còn chủ động đề nghị giúp đỡ khi bố mẹ vợ gặp khó khăn.

Khi thấy vợ mệt mỏi, chàng sẵn sàng làm hết mọi việc để vợ có thể nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Ai phải làm nhiều việc nhà hơn

Chỉ những gã chồng tệ bạc mới có suy nghĩ “việc nhà là việc của đàn bà”. Thời nay, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều đi làm, đều kiếm ra tiền, đều bình đẳng trong hôn nhân thì chẳng việc gì phụ nữ phải nai lưng ôm hết việc nhà khi chồng ngồi chơi, tán chuyện.

Một người đàn ông yêu chân thành, có trách nhiệm sẽ luôn xem việc nhà là việc của cả vợ lẫn chồng, mỗi người một tay cùng vun vén cho mái ấm. Anh ấy chẳng nề hà giặt đồ lót cho vợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa hay dọn bỉm cho con. Khi thấy vợ mệt mỏi, chàng sẵn sàng làm hết mọi việc để vợ có thể nghỉ ngơi.

Chàng hiểu rằng, muốn có hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau cần phải có sự sẻ chia, phải đặt mình vào vị trí của đối phương. Lấy được người chồng “vàng mười” này, chị em hãy cứ thoải mái tận hưởng hạnh phúc, chẳng cần cất công giữ chồng bởi chính anh ấy sẽ tự giữ mình cho bạn.