4 bí quyết giúp mẹ đơn thân mạnh mẽ, quyến rũ hơn cả gái còn son

Đừng nghĩ mẹ đơn thân một mình nuôi con sẽ không có sức hút, trái lại chính sự từng trải, mặn mà của họ lại là chất men say khiến đàn ông nghiện cả đời.

Là mẹ đơn thân, chỉ cần thuộc lòng 4 bài học này bạn sẽ có cuộc sống một mình hạnh phúc viên mãn, chẳng cần bùa mê thuốc lú cũng dư sức khiến khối người chết mê chết mệt. Không hối hận về điều mình làm mới là cách giúp bạn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường - Ảnh minh họa: Internet 1. Không hối tiếc vì những gì đã qua Là phụ nữ, ai cũng mong có một bờ vai để tựa nương, có một người chồng yêu vợ thương con, bảo bọc chở che. Thế nhưng, nếu chồng tệ bạc, gái gú bên ngoài, thường xuyên đánh đập vợ thì cuộc hôn nhân ấy chính là địa ngục trần gian mà phụ nữ phải tìm cách trốn chạy càng sớm càng tốt.

Dù biết phụ nữ ly hôn sẽ khó khăn, vất vả hơn rất nhiều nhưng chị em đừng vì sợ khổ, đừng vì tiếc nuối những tháng năm thanh xuân mà duy trì cuộc hôn nhân thảm hại. Chủ động ly hôn, cho mình một con đường lui và không hối hận về điều mình làm mới là cách giúp bạn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường. Bạn càng lạc quan, yêu đời và giữ nguyên nếp sống với con thì càng giúp cuộc sống của hai mẹ con ngập tràn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet 2. Luôn lạc quan Người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, hình thành tính cách của con cái. Nếu sau khi ly hôn bạn trở nên cáu gắt, hằn học và thường xuyên chửi bới, quát tháo con trẻ chỉ vì những áp lực trong cuộc sống thì sẽ vô tình làm tổn thương tâm hồn con trẻ.

Làm mẹ đơn thân, bạn vừa là cha vừa là mẹ, vừa mềm mỏng dạy bảo con, vừa cứng rắn trong những trường hợp nhất định để con có kỷ luật. Bạn càng lạc quan, yêu đời và giữ nguyên nếp sống với con thì càng giúp cuộc sống của hai mẹ con ngập tràn hạnh phúc, an yên. Mẹ đơn thân đừng dại nói xấu bố của con trước mặt chúng, hãy để con luôn nghĩ về bố với những gì tốt đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet 3. Không nói xấu chồng cũ trước mặt con Dù gã đàn ông tệ bạc kia có đối xử với bạn tàn nhẫn như thế nào, dù trong quá khứ anh ấy đã hành hạ tinh thần bạn ra sao thì khi đã dứt tình phụ nữ cũng đừng cạn nghĩa. Chồng cũ có thể xấu xa với bạn nhưng vẫn luôn là cha của con trẻ. Mẹ đơn thân đừng dại nói xấu bố của con trước mặt chúng, hãy để con luôn nghĩ về bố với những gì tốt đẹp nhất. Đấy mới là cách hành xử của một người phụ nữ thông minh, một người mẹ thương con hết lòng. Dù độc thân, đã lấy chồng sinh con hay hôn nhân tan vỡ thì bạn vẫn là phụ nữ, vẫn xứng đáng được nâng niu, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet 4. Yêu thương bản thân thật nhiều Là mẹ đơn thân, bạn đừng bao giờ bỏ bê bản thân vì suy nghĩ làm đẹp chẳng để ai ngắm vì đời bạn không có sự hiện diện của đàn ông. Cũng đừng nghĩ bản thân đã quyết định ở vậy nuôi con nên không hề có ý định quyến rũ đàn ông. Hãy nhớ, xinh đẹp là đặc quyền của phụ nữ. Dù độc thân, đã lấy chồng sinh con hay hôn nhân tan vỡ thì bạn vẫn là phụ nữ, vẫn xứng đáng được nâng niu, yêu thương. Nếu không tự chăm sóc bản thân thật tốt thì bạn sẽ tự tước mất cơ hội được xinh đẹp, cuốn hút và hạnh phúc của chính mình.

5 ‘biểu hiện lạ’ lật tẩy chồng đang ngoại tình tư tưởng, vợ chớ dại bỏ qua Một khi đàn ông ngoại tình tư tưởng thì dù có ra sức che đậy hay cố gắng tỏ ra bình thường thì vẫn sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-bi-quyet-giup-me-don-than-manh-me-quyen-ru-hon-ca-gai-con-son-376191.html