Phụ nữ quyến rũ luôn mang theo 3 thứ này trên người khi đi hẹn hò lần đầu tiên. Nhờ thế, đàn ông một khi đã yêu sẽ yêu đến chết cũng không quên được.

Với đàn ông ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, thế nên lần đầu gặp gỡ không chỉ là cuộc hẹn đầu mà còn là cơ hội để phụ nữ quyến rũ trái tim chàng trong chớp mắt. Sự khôn ngoan khi chọn mùi hương sẽ tạo nên sự khác biệt không trộn lẫn, để lần sau chỉ nhận ra mùi hương ấy chàng sẽ nhớ đến bạn ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet Mùi nước hoa tinh tế Những người phụ nữ nông cạn thường xịt mùi nước hoa thật nồng để chỉ cần đứng từ xa đã tỏa hương, đã thu hút sự chú ý của đàn ông về mình. Phụ nữ có khí chất không như thế. Cô ấy tinh tế chọn mùi hương dịu nhẹ, thanh mát để dù ngồi gần đối phương cũng không bị ngộp hay khó chịu.

Chính sự vô tư, thoải mái khi hửi mùi nước hoa thoang thoảng sẽ kích thích sự tò mò của đàn ông. Chàng rất muốn biết bạn đang dùng mùi nước hoa gì, để được gần nhau hơn để cảm nhận rõ từng nốt hương. Sự khôn ngoan khi chọn nước hoa sẽ tạo nên sự khác biệt không trộn lẫn, để lần sau chỉ nhận ra mùi hương ấy chàng sẽ nhớ đến bạn ngay lập tức. Bạn cũng đừng quên trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc tươm tất và diện đôi giày cao gót để có hấp lực khiến chàng gục ngã ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet Trang phục thanh lịch Dẫu biết rằng lần đầu hẹn hò vô cùng quan trọng, là mấu chốt quyết định ấn tượng của cả hai về nhau. Tuy nhiên, phụ nữ đừng quá tham lam, cũng đừng quá cầu kỳ trong cách chọn quần áo kẻo sẽ tạo nên sự lố lăng, không phù hợp hoàn cảnh, quá sang trọng so với chàng.

Cách khôn ngoan nhất mà phụ nữ hấp dẫn vẫn áp dụng chính là lựa chọn sự an toàn. Nàng chọn chiếc váy phù hợp với vóc dáng, màu sắc nhã nhặn, đủ kín đáo nhưng vẫn không kém phần gợi cảm với khoảng lưng trần mơn mởn. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc tươm tất và diện đôi giày cao gót để có hấp lực khiến chàng gục ngã ngay lập tức. Phụ nữ thông minh đi hẹn hò luôn mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi - Ảnh minh họa: Internet Nụ cười rạng rỡ Ai cũng biết phụ nữ càng kiệm lời đàn ông càng ham thích khám phá, càng tò mò muốn biết nhiều hơn về bạn. Thế nhưng, kiệm lời khác với việc bạn quá giữ kẽ, ngồi im lìm nhăn nhó không có chút thiện chí khi trò chuyện. Phụ nữ thông minh đi hẹn hò luôn mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô ấy thoải mái trò chuyện với đối phương, tìm ra những chủ đề để cả hai có thể bàn bạc, bày tỏ quan điểm cá nhân và hiểu thêm về nhau. Dám chắc, những câu chuyện hài hước, nụ cười thật tươi sẽ dư sức “hớp hồn” chàng. Chỉ cần mang theo 3 vũ khí lợi hại này, dám chắc sau lần đầu gặp gỡ đàn ông sẽ chết mê chết mệt, yêu thương đắm đuối, muốn quên bạn cũng không được.

Muốn chồng chăm làm việc nhà, chủ động đỡ đần vợ chị em chỉ cần áp dụng 4 tuyệt chiêu này Dưới đây chính là chiêu thức trị chồng vô tâm của phụ nữ thông minh, biến chồng lười nhác đến mấy cũng chăm chỉ làm việc nhà, san sẻ mọi điều với vợ.

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