5 điều đàn ông chỉ làm cho người phụ nữ mình yêu thật lòng, phụ nữ khác đừng mơ có được

Phụ nữ yêu 20/11/2020 17:19

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình chàng mới tình nguyện làm 5 điều này cho bạn, phụ nữ khác dù muốn cũng không được.

Đây là 5 điều đàn ông yêu thật lòng sẽ tình nguyện làm cho người phụ nữ của mình, không cần nhắc nhở, không cần đòi hỏi. 

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Chàng chứng minh 'chủ quyền', tự hào vì có người phụ nữ như bạn kề cận nên chẳng ngần ngại thông báo với cả thế giới việc cả hai đang hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn tự hào giới thiệu “đây là người yêu của tôi”

Đàn ông trăng hoa khi vô tình gặp gỡ bạn bè ngoài đường họ sẽ giấu kín mối quan hệ vì sợ bại lộ chuyện mình đang qua lại với nhiều phụ nữ cùng lúc.

Đàn ông yêu chân thành không như thế, vì chỉ có mỗi bạn nên càng sẽ trả lời ngay “đây là người yêu của tôi” khi bạn bè hỏi “đây là ai”. Chàng đánh dấu “chủ quyền”, tự hào vì có người phụ nữ như bạn kề cận nên chẳng ngần ngại thông báo với cả thế giới việc cả hai đang hẹn hò.

2. Quan tâm những điều nhỏ nhặt

Nếu nghĩ đàn ông tặng nhiều quà đắt tiền, muốn gì cũng được chiều theo nghĩa là anh ấy yêu bạn chân thành thì phụ nữ đã nhầm. Vật chất, tiền bạc có thể là phương tiện thể hiện tình cảm, nhưng không thể sánh bằng những cử chỉ nhỏ nhặt, những sự quan tâm chân thành.

Đàn ông hời hợt sau khi nghe bạn nói “em đói bụng quá” sẽ bảo bạn tự đi mua thức ăn, trong khi đó đàn ông yêu thật lòng sẽ đặt thức ăn giao tận nhà, thậm chí chàng sẽ mua món bạn thích mang đến ngay trong đêm. 

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Việc nắm lấy tay người phụ nữ mình yêu còn là cách chàng ngầm bảo rằng 'anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và chở che cho em' - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn nắm tay bạn chốn đông người

Vì yêu, vì đang hạnh phúc nên đàn ông chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm chốn đông người. Chàng nắm lấy tay bạn không rời, đặt lên môi bạn nụ hôn nồng nàn hay ôm lấy bạn không rời mà chẳng ngại ngùng.

Hơn cả, việc nắm lấy tay người phụ nữ mình yêu còn là cách chàng ngầm bảo rằng “anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và chở che cho em”.

4. Mật khẩu ngân hàng liên quan đến bạn

Đàn ông dù khô khan, cứng nhắc là thế nhưng khi yêu chàng rất dịu dàng, ngọt ngào. Anh ấy chủ động chuyển mọi mật khẩu của mình về những thông tin liên quan đến sinh nhật, ngày đầu tiên nhận lời yêu, số điện thoại của bạn.

Nếu đang yêu người đàn ông như thế chị em hãy mừng thầm, bởi chàng đã xem bạn là chân ái đời mình, là người phụ nữ cuối cùng anh ấy yêu. 

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Việc dùng ảnh người phụ nữ mình yêu, hoặc ảnh cả hai chụp cùng làm ảnh nền là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

5. Dùng ảnh bạn làm ảnh nền điện thoại

Nếu chưa thực sự xem bạn là người phụ nữ mình yêu, nếu vẫn còn “đứng núi này trông núi nọ” đàn ông sẽ chẳng dại dùng ảnh của bạn để làm ảnh nền điện thoại.

Việc dùng ảnh người phụ nữ mình yêu, hoặc ảnh cả hai chụp cùng làm ảnh nền là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng, có chối cũng không được.

4 phẩm chất ở phụ nữ 40 khiến đàn ông mê mẩn cả đời, nửa bước không rời!

4 phẩm chất ở phụ nữ 40 khiến đàn ông mê mẩn cả đời, nửa bước không rời!

Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người, nhờ 4 tuyệt chiêu này nên phụ nữ 40 chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ.

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