4 phẩm chất ở phụ nữ 40 khiến đàn ông mê mẩn cả đời, nửa bước không rời!

Phụ nữ yêu 20/11/2020 16:15

Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người, nhờ 4 tuyệt chiêu này nên phụ nữ 40 chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ.

Chẳng còn son sắc như phụ nữ 20, không còn thanh xuân như phụ nữ 30 nhưng phụ nữ 40 vẫn khiến đàn ông say đắm không rời, nguyện dành cả đời thương yêu chiều chuộng chính là nhờ 4 điều này.  

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Chẳng cần phô diễn đường cong, không cần lồng lộn chốn đông người thì phụ nữ 40 vẫn quyến rũ chết người - Ảnh minh họa: Internet

1. Vẻ ngoài đằm thắm, ôn nhu

Những cô nàng tuổi đôi mươi thường cố gắng để bản thân trông thật hấp dẫn, cuốn hút và nổi bật giữa đám đông. Họ không ngần ngại trang điểm thật đậm, ăn mặc kiệm vải để thu hút sự chú ý của đàn ông. Thế nhưng, đấy chính là sự hấp dẫn về ngoại hình, không hề là sự hấp dẫn đến từ nội hàm.

Hiểu được điều ấy nên phụ nữ tuổi 40 luôn biết chừng mực trong ăn mặc, điểm trang và các hành xử. Cô ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng và những bộ trang phục thanh lịch, phù hợp hoàn cảnh.

Nhờ thế, chẳng cần phô diễn đường cong, không cần lồng lộn thì phụ nữ U40 vẫn quyến rũ chết người, đàn ông nào cũng đắm say mê mệt. 

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Trò chuyện với người phụ nữ có nội hàm, yêu người phụ nữ tinh tế luôn thú vị - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ 40 có kinh nghiệm sống

Chính vì đã từng trải qua không ít thăng trầm, đã nếm đủ hỷ nộ ái ố nên phụ nữ ngưỡng 40 có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Nàng có đủ sự điềm đạm, chín chắn, hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và biết cách đối nhân xử thế nên “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”.

Đây là lý do vì sao dù ong bướm vây quanh, bao nhiêu gái trẻ sẵn sàng sà vào lòng thì đàn ông vẫn chỉ mê đắm phụ nữ 40. Trò chuyện với người phụ nữ có nội hàm, yêu người phụ nữ tinh tế luôn thú vị, hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc phải nuông chiều thói đỏng đảnh của những cô nàng nông cạn. 

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 Thành công trong sự nghiệp còn là đặc điểm khiến đàn ông nể trọng, thán phục người phụ nữ quyến rũ này - Ảnh minh họa: Internet

3. Làm chủ tài chính

Phụ nữ bước vào ngưỡng 40 thường đã có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Nàng đã tìm được công việc mình yêu thích để mỗi ngày đi làm đều là sự hứng khởi, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hơn cả, thành công trong sự nghiệp còn là đặc điểm khiến đàn ông nể trọng, thán phục người phụ nữ quyến rũ này.

Đặc biệt, khi yêu phụ nữ làm chủ tài chính đàn ông không hề lo sợ mình bị “đào mỏ”, lợi dụng tiền bạc. Chuyện tình cảm nhờ thế mà vô tư, thoải mái hơn rất nhiều. 

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Anh ấy sẽ không bị áp lực việc phải ra sức làm cây tùng cây bách để bạn tựa nương - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết cách chăm sóc bản thân

Không ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, không thức quá khuya, không uống nhiều rượu bia chính là bí quyết giúp phụ nữ khôn ngoan luôn khỏe mạnh. Yêu thương bản thân không chỉ là việc bạn chăm đắp mặt nạ, mua mỹ phẩm dưỡng da, mặc quần áo đẹp mà còn ở việc bạn chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Người phụ nữ biết trân trọng chính mình, sống tự lập luôn cho đàn ông sự tin tưởng. Anh ấy sẽ không bị áp lực việc phải ra sức làm cây tùng cây bách để bạn tựa nương, cũng không phải giải quyết những hờn giận vụn vặt trong mối quan hệ của cả hai.

6 điều phụ nữ 30 phải ghi lòng tạc dạ để luôn xinh đẹp rạng ngời, trẻ mãi không già

6 điều phụ nữ 30 phải ghi lòng tạc dạ để luôn xinh đẹp rạng ngời, trẻ mãi không già

Muốn hạnh phúc an yên, cả đời suôn sẻ, cuộc sống viên mãn như ý phụ nữ 30 hãy khắc cốt ghi tâm 6 điều dưới đây, không hơn không kém.

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