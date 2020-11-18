Phát hiện chồng ngoại tình, dù có đánh chết phụ nữ cũng phải nói được 4 câu này.

Không phải đánh ghen hay tung hê tất cả, đây mới là điều phụ nữ nên làm khi phát hiện chồng ngoại tình , không hơn không kém.

Phát hiện chồng bội bạc, cởi đồ ăn nằm với đàn bàn bà khác phụ nữ nào cũng đớn đau thương tổn. Thế nhưng, việc đầu tiên bạn cần làm chính là nhắc cho chồng nhớ rằng anh ta là người đã có gia đình. Một khi đã phản bội vợ để tòm tem bên ngoài thì về tình, về lý chàng đều sai.

Đây là điều hiển nhiên, bởi bạn là người vợ danh chính ngôn thuận được cha mẹ chồng sang nhà hỏi cưới, là người cùng ký vào giấy đăng ký kết hôn với chồng. Nói đúng hơn, bạn chính là người vợ hợp pháp của chồng.

Câu nói “tôi là vợ anh” không chỉ là lời tuyên ngôn, mà còn là cái tát vào kẻ thứ ba, ả đàn bà đang tâm chen chân vào hôn nhân của người khác. Đặc biệt, bạn đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân bởi bạn chẳng làm gì sai cả, người sai chính là đôi gian phu dâm phụ kia.

Đàn ông thay lòng không xứng đáng nhận được quyền nuôi con, càng không xứng có được bạn thêm ngày nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

“Con tôi sẽ nuôi”

Phụ nữ có thể lấy nhầm chồng, có thể trao tin yêu cho gã đàn ông tệ bạc nhưng đừng tuyệt vọng bởi bên bạn luôn có con cái. Đấy chính là người sẽ yêu thương bạn vô điều kiện, bên bạn những khi khốn khó và là điểm tựa tinh thần vững chắc khi bạn bước vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân.

Nếu không thể thứ tha cho tội lỗi mà chồng đã gây ra, phụ nữ nhất định phải giành cho bằng được quyền nuôi con. Đừng để con bạn được nuôi dạy với gã đàn ông trăng hoa, cũng đừng để con trẻ phải thiếu đi hơi ấm của tình mẫu tử.

Hãy nhớ, đàn ông thay lòng không xứng đáng nhận được quyền nuôi con, càng không xứng có được bạn thêm ngày nào nữa.

Chia đôi tài sản, đòi tiền trợ cấp nuôi con chính là điều phụ nữ thông minh đòi hỏi trước khi kéo vali rời khỏi cuộc hôn nhân dối trá - Ảnh minh họa: Internet

“Chúng ta chia đôi tài sản”

Phụ nữ đừng vì một phút bốc đồng mà tuyên bố để lại tất cả tài sản cho chồng sau khi ly hôn. Sai lầm này không chỉ khiến chồng tệ bạc và ả nhân tình hả hê mà còn tự đẩy chính mình vào những khó khăn, cơ cực và những thua thiệt.

Người xưa có câu “của chồng công vợ”, tài sản được hình thành sau khi kết hôn chính là tài sản chung. Vậy thì, hà cớ gì bạn phải vứt bỏ những thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Chia đôi tài sản, đòi tiền trợ cấp nuôi con chính là điều phụ nữ thông minh đòi hỏi trước khi kéo vali rời khỏi cuộc hôn nhân dối trá.

Phụ nữ càng bản lĩnh, hành xử khôn ngoan hậu ly hôn sẽ càng khiến đàn ông nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

“Tôi sẽ không nói xấu anh với con”

Dù có gan ngoại tình, dám làm điều sai trái sau lưng vợ con nhưng đàn ông nào cũng sĩ diện, sợ bị đánh giá. Họ càng sợ hơn nếu con cái biết cha là gã đàn ông tệ bạc, cắm sừng vợ, đẩy con vào cảnh nhà tan cửa nát.

Nếu phụ nữ khờ dại ra sức kể xấu chồng với con cái thì phụ nữ thông minh không như thế. Hết tình cạn nghĩa, dù đã không còn vấn vương người chồng đã từng đầu ấp tay gối nhưng cô ấy hiểu rằng anh ta mãi mãi vẫn là cha của con mình.

Trước mặt con, họ không bao giờ nói xấu cha của chúng, càng không cấm đoán cha con thăm gặp nhau. Phụ nữ càng bản lĩnh, hành xử khôn ngoan hậu ly hôn sẽ càng khiến đàn ông nể trọng.