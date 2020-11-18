Vợ dại dột làm 3 điều này đừng trách vì sao chồng chán ghét, dù không cặp bồ cũng chẳng muốn về nhà

Phụ nữ yêu 18/11/2020 15:25

Nếu không ngừng ngay 3 điều điên rồ này, phụ nữ nông cạn đừng trách vì sao dù xinh đẹp giỏi giang chồng vẫn chán ngán, ngày càng nguội lạnh.

Dưới đây chính là 3 hành động phụ nữ nông cạn vẫn làm mỗi ngày nên chồng chán chồng chê, dù không ham mê gái lạ cũng chẳng muốn về nhà.  

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Nếu là phụ nữ thông minh bạn hãy nhớ, cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là khiến chồng phải giữ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát quá đà

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng yêu người đàn ông của mình, cũng muốn anh ấy chung thủy với mình cả đời. Thế nhưng, chị em đừng vì quá yêu, quá sợ mất chồng mà giữ khư khư, mà ra sức kiểm soát anh ấy. Bạn càng làm như thế đàn ông càng thấy tù túng, bức xúc và chán nản đến mức tuyệt vọng như cảnh “chim lồng, cá chậu”.

Nếu là phụ nữ thông minh bạn hãy nhớ, cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là khiến chồng phải giữ vợ. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chăm chỉ làm đẹp, dưỡng da thật xinh, ăn mặc gợi cảm và luôn xịt nước hoa thơm phức mỗi khi ra đường thì dám chắc chàng sẽ càng cưng yêu chiều chuộng, nghiện vợ không rời. 

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Nếu đã kết hôn bạn cần học cách trưởng thành, biết cách dung hòa cuộc sống lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

Thích nhắc lại chuyện cũ

Đàn ông vẫn thường than phiền rằng vợ quá lắm lời, nói quá nhiều. Thế nhưng, thực chất thứ mà đàn ông khó chịu chính là việc vợ cứ nhắc mãi về những điều đã qua, lèm bèm mãi về một vấn đề. Nếu anh ấy mắc phải một lỗi lầm nào đấy, bạn chỉ nên giải quyết triệt để một lần rồi thôi. Nếu đã tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ thì tuyệt nhiên đừng lôi ra đay nghiến khi giận hờn.

Phụ nữ có quyền thù lâu nhớ dai, chẳng ai bắt bạn phải bao dung tất cả, thánh thiện như thiên thần. Tuy nhiên, nếu đã kết hôn bạn cần học cách trưởng thành, biết cách dung hòa cuộc sống lứa đôi. Nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân, không đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu về những gì họ đang chịu đựng khi nhận lấy sự sỉ vả thì đàn ông chán vợ là điều dễ hiểu. 

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Đàn ông càng ghét hơn nếu mỗi khi cãi nhau vợ lại xách vali bỏ về nhà ngoại, cốt để chồng xuống nước đến rước về dù người có lỗi là họ - Ảnh minh họa: Internet

Lớn tiếng chửi bới, ném đồ đạc khi cãi nhau

Vợ chồng chung sống sẽ khó tránh những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Khi ấy, hai bạn cần học cách giữ bình tĩnh, ngồi lại nói với nhau về những vướng mắc trong lòng và đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.

Đàn ông sợ nhất chính là người vợ nông cạn, mỗi khi giận hờn lại quắc mắt chửi bới, to tiếng gào thét và ném đồ đạc trong nhà. Họ mệt mỏi với người vợ không chịu nói lý lẽ, làm chồng xấu mặt với hàng xóm láng giềng. Đàn ông càng ghét hơn nếu mỗi khi cãi nhau vợ lại xách vali bỏ về nhà ngoại, cốt để chồng xuống nước đến rước về dù người có lỗi là họ.

Nếu không vứt ngay 3 thói xấu này ra khỏi nhà, phụ nữ đừng trách vì sao chồng chán chồng chê, sớm muộn gia đình cũng tan nát.

Nếu chưa làm được 4 điều này phụ nữ chớ dại lấy chồng kẻo hối tiếc cả đời!

Nếu chưa làm được 4 điều này phụ nữ chớ dại lấy chồng kẻo hối tiếc cả đời!

Dưới đây chính là 4 điều phụ nữ thông minh nhất định phải làm trước khi lấy chồng, nếu chưa làm được đừng vội kết hôn kẻo hối tiếc một đời.

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Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng cách giữ chồng cuộc sống hôn nhân

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