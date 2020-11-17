Nếu chưa làm được 4 điều này phụ nữ chớ dại lấy chồng kẻo hối tiếc cả đời!

Phụ nữ đừng vì sợ ế, sợ quá lứa lỡ thì mà yêu vội cưới bừa một người đàn ông chỉ để có chồng, để làm vừa lòng mẹ cha, để hàng xóm láng giềng không soi mói. Hãy nhớ, lấy nhầm chồng chính là sai lầm khiến đời bạn nát tan, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục trần gian.

Để không phải thốt lên 2 từ “giá như”, phụ nữ thông minh nhất định phải làm cho bằng được 4 điều này trước khi kết hôn.

Dù là phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn bạn cũng đừng dại lấy chồng khi chưa từng tiếp xúc với bố mẹ chồng tương lai, chưa từng đến nhà đối phương. Việc đến nhà gặp gỡ không chỉ là thủ tục ra mắt, mà còn là cách để bạn hiểu thêm về hoàn cảnh sống, tính cách của bố mẹ người yêu và người nhà của anh ta.

Hãy chắc rằng bạn đã có một tình yêu cuồng nhiệt, hãy yêu hết lòng với những rung cảm của trái tim. Để dù sau đó có chia tay, có đau khổ đoạn trường thì bạn cũng đã được nếm trải dư vị của tình yêu, của những xúc cảm không dối lừa.

Đây chính là điều vô cùng quan trọng, giúp bạn hình dung rõ nét về cuộc sống hôn nhân mai này khi cả hai nên vợ thành chồng. Nếu mẹ chồng cay nghiệt, cha chồng gia trưởng, anh chị em của anh ấy tính cách không đàng hoàng thì bạn chia tay vẫn kịp.

Sự nhàn nhã, vô tư và vui vẻ của thời thanh xuân sẽ rất khác với những chuyến du lịch lách cách chồng con theo cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Du lịch cùng bạn thân

Cuộc sống hôn nhân không chỉ đặt lên vai người phụ nữ nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn chiếm quá nhiều thời gian của họ. Đi làm tất bật về lại phải nai lưng làm việc nhà, vùi đầu trong bếp để nấu cơm, dọn dẹp… đến khi xong việc đã là quá khuya. Đến cả thời gian chăm sóc bản thân còn không có thì lấy đâu ra thời gian để du lịch.

Vậy nên, ngay từ khi còn độc thân bạn hãy tận dụng thời gian để du lịch cùng bạn thân, để cả hai cùng có những trải nghiệm quý giá. Sự nhàn nhã, vô tư và vui vẻ của thời thanh xuân sẽ rất khác với những chuyến du lịch lách cách chồng con theo cùng.

Nếu không tranh thủ lúc chưa vướng bận để dành thời gian cho gia đình, không quan tâm, chăm sóc ở bên mẹ cha thì sau khi kết hôn bạn sẽ càng bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

4. Dành thời gian cho gia đình

Thuở độc thân phụ nữ thường nổi loạn, thường thích làm những gì mình muốn mà bất chấp lời cha mẹ khuyên can. Họ tự cho mình quyền được ngông cuồng, bất cần mà không hề biết rằng đấng sinh thành đã lo lắng, bất an như thế nào.

Họ quên mất rằng, quỹ thời gian của cha mẹ là hữu hạn. Nếu không tranh thủ lúc chưa vướng bận để dành thời gian cho gia đình, không quan tâm, chăm sóc ở bên mẹ cha thì sau khi kết hôn bạn sẽ càng bận rộn, “lực bất tòng tâm”.

Chỉ cần làm được 4 điều này trước khi kết hôn phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hối tiếc, càng không phải ray rứt khôn nguôi về những gì mình đã bỏ lỡ.