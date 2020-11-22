Muốn chồng chăm làm việc nhà, chủ động đỡ đần vợ chị em chỉ cần áp dụng 4 tuyệt chiêu này

Phụ nữ lấy chồng, đừng dại chứng minh bản thân đảm đang, tháo vát bằng cách ôm hết việc nhà vào người. Bạn càng giành lấy, càng cho chồng thảnh thơi sung sướng ngay từ ngày đầu thì về sau anh ấy càng lười nhác, ỷ lại.

Chỉ cần áp dụng những tuyệt chiêu này của phụ nữ thông minh bạn sẽ trị dứt điểm chứng lười nhác, vô tâm của chồng, cực hiệu quả.

Muốn chồng chủ động làm việc nhà phụ nữ hãy không ngừng khen ngợi khi anh ấy làm điều gì đấy giúp bạn. Những câu “anh nấu món này ngon quá”, “rau anh luộc xanh mướt này”, “sao anh tài thế”… sẽ khiến chàng sướng rơn và không ngần ngại xắn tay áo nấu cho vợ con những bữa cơm hay giặt quần áo cho cả gia đình.

Phân chia công việc bình đẳng, thậm chí để chồng làm nhiều việc nhà hơn là điều bạn cần thẳng thắn ngay từ ngày đầu.

Dám chắc, chồng dù lười đến mấy khi nghe vợ khen ngợi, khích lệ ắt sẽ biết san sẻ, chăm chỉ làm việc nhà hơn.

Việc chỉ trích sẽ khiến đàn ông tự ái, không bao giờ có hứng thú làm bất cứ việc nhà nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Tránh cằn nhằn, chỉ trích

Nếu chồng nấu ăn còn vụng về, quét nhà chưa sạch, không giũ quần áo khi phơi thì vợ khôn ngoan cũng đừng dại lèm bèm, la mắng. Bạn chỉ cần nhỏ nhẹ hướng dẫn bạn đời cách làm đúng, những mẹo nhỏ mà bạn biết để chồng dần làm quen thì ắt chàng sẽ tiến bộ dần.

Việc chỉ trích “có mỗi việc đấy anh cũng làm không xong”, “anh để đấy đi, chẳng giúp được gì chỉ bày ra là giỏi” sẽ khiến đàn ông tự ái, không bao giờ có hứng thú làm bất cứ việc nhà nào nữa.

Để chồng hướng dẫn con cái cách gấp quần áo, rửa chén bát, nhặt rau sẽ giúp chàng có cảm giác mình là người hùng trong mắt con - Ảnh minh họa: Internet

4. Làm νiệc nhà cùng anh ấy

Thay vì để chồng làm việc nhà một mình, bạn hãy sắp xếp thời gian để cả gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nấu ăn hay phơi quần áo. Cảm giác có người luôn bên cạnh, cùng làm mọi thứ sẽ giúp anh ấy hứng khởi hơn rất nhiều.

Đặc biệt, việc để chồng hướng dẫn con cái cách gấp quần áo, rửa chén bát, nhặt rau sẽ giúp chàng có cảm giác mình là người hùng trong mắt con. Thế nên, càng ngày chồng sẽ càng thuần thục, không cần vợ hướng dẫn vẫn có thể tự làm mọi thứ.

Vợ khôn chỉ cần áp dụng 4 tuyệt chiêu này thì chồng gia trưởng, vô tâm đến mấy cũng chủ động cùng vợ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Nhờ thế, cuộc sống hôn nhân sẽ càng ấm êm viên mãn.