Sau khi ‘lên giường’, nếu là kẻ sở khanh thì không làm 3 việc này

Phụ nữ yêu 19/05/2021 06:17

Đàn ông yêu thật lòng sau khi "đã tỏ đường đi lối về" sẽ có những hành động mang tính trách nhiệm với cô gái mình yêu. Anh sẽ cho cô thấy được tương lai hạnh phúc bằng những việc làm sau của mình.

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ chắc chắn sẽ làm điều này cho người con gái mình yêu sau khi vượt qua “giới hạn”, đàn ông Sở Khanh sẽ không bao giờ làm được.

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Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn trân trọng người con gái mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Càng quan tâm, chăm sóc và yêu thương bạn hơn

Khi yêu, đàn ông có thể dùng trăm phương nghìn kế để chinh phục, để chiếm được cảm tình của cô gái mình yêu. Họ sẵn lòng chạy đến bên bạn ngay giữa đêm chỉ vì nghe bạn nói “em đang bị sốt”, chàng liên tục tạo nên những cơ hội để được gặp bạn và thường xuyên chuẩn bị những bất ngờ thú vị.

Đàn ông kỳ công như thế, cốt là để đối phương tin tưởng rằng mình yêu cô ấy, rằng tình cảm họ dành cho cô gái ấy là chân thành. Khi đã tin, đã yêu, đã xem đối phương là một nửa của đời mình các cô gái sẽ chẳng ngần ngại dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn.

Thế nhưng, phải chờ đến sau khi vượt quá “giới hạn” thì chị em mới biết rõ đàn ông yêu chân thành đến nhường nào. Nếu chàng càng quan tâm, chăm sóc và nuông chiều bạn nhiều hơn, trung thực trong mối quan hệ thì anh ấy cực nghiêm túc.

Ngược lại, nếu chàng không quan tâm đến cảm xúc của bạn, thường xuyên nói dối thì đàn ông sẽ vô tâm đến tàn nhẫn. Đây chính là dấu hiệu nhận biết đàn ông trăng hoa, bạn đừng khờ dại tin yêu kẻo khổ một đời.

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Chàng tự hào về bạn, về người con gái mình hết mực thương yêu và chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu bạn với gia đình, người thân

Một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ xem việc lên giường với phụ nữ là đích đến của tình yêu. Hôn nhân, với lời thề nguyện, với sự công nhận của pháp luật, kết hợp của hai bên gia đình, được ở bên người mình yêu thương mới là điều chàng muốn có nhất.

Thế nên, chẳng cần đối phương đề cập đến thì đàn ông yêu thật lòng đã chủ động đưa bạn về ra mắt gia đình, gặp gỡ bạn bè thân thiết của mình.

Chàng tự hào về bạn, về người con gái mình hết mực thương yêu và chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm chốn đông người.

Trong khi đấy, đàn ông trăng hoa sẽ giấu kín chuyện tình cảm của cả hai, lần lữa việc công khai người yêu. Thực chất, họ làm thế vì không hề xem bạn là người yêu, chờ chơi chán chàng sẽ “quất ngựa truy phong”.

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Sau khi đã 'lên giường' với bạn, anh ấy sẽ lên kế hoạch cho tương lai của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị tài chính cho kế hoạch tương lai

Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là sau khi đã "lên giường" với bạn, anh ấy sẽ lên kế hoạch cho tương lai của cả hai. Chàng chăm chỉ làm việc, chuẩn bị tài chính và vun đắp tình cảm để cả hai ngày càng gắn kết bền chặt, để cô gái mình yêu không thấp thỏm lo sợ bị bỏ rơi hay “vắt chanh bỏ vỏ”.

Nỗ lực ấy được thể hiện qua việc chàng biết cách nhường nhịn mỗi khi cãi nhau, luôn chủ động làm lành trước và không tiêu xài hoang phí như trước.

Tất nhiên, anh ấy cũng chẳng ngần ngại tiết lộ với bạn mức thu nhập, số dư trong tài khoản. Bởi lẽ, chàng muốn bạn hiểu rằng, tất cả những gì anh ấy đang có sau này sẽ là của cả hai.

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, khi muốn gắn bó dài lâu chàng mới làm 3 điều này cho bạn sau khi "lên giường", đàn ông trăng hoa sẽ không bao giờ nhắc đến. 

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