Sau khi lên giường, chỉ đàn ông yêu thật lòng mới có thể làm được 4 điều này cho bạn

Phụ nữ yêu 29/11/2020 06:19

Sau những giây phút thăng hoa, đàn ông yêu thật lòng sẽ chủ động làm 4 điều này cho bạn mà không cần phải nhắc nhở.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, yêu nhiều hay ít bạn chỉ cần dựa vào những biểu hiện nhỏ nhặt này khi ở trên giường là đủ. 

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Sự chu đáo, nhạy cảm ấy chính là minh chứng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Massage cho bạn

Sau một ngày làm việc căng thẳng, sau những giây phút cuồng nhiệt trên giường phụ nữ ắt sẽ có phần mệt mỏi. Một người đàn ông thông minh, tinh tế sẽ nhận ra điều ấy và chủ động massage cho bạn dù không cần bạn mở lời.

Sự chu đáo, nhạy cảm ấy chính là minh chứng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt đang cháy bùng trong trái tim anh ấy. 

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Đàn ông yêu chân thành sẽ ôm lấy bạn vào lòng mà thủ thỉ lời yêu - Ảnh minh họa: Internet

Trò chuyện với bạn

Đàn ông vô tâm sau khi đã thỏa mãn sẽ bỏ mặc bạn tình nằm trơ trọi trên giường. Không một lời hỏi han, không một câu yêu thương, họ sẽ ôm chầm lấy chiếc điện thoại để tiếp tục trận game dang dở hay chat chit với bạn bè.

Ngược lại, đàn ông yêu chân thành sẽ ôm lấy bạn vào lòng mà thủ thỉ lời yêu, mà hỏi bạn rằng “em có hạnh phúc không”. 

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Nếu chàng ôm từ phía sau, vòng tay đan qua eo và ôm bạn thật chặt thì xin chúc mừng, bạn đã là nữ hoàng trong lòng anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Ôm bạn khi ngủ

Trước người phụ nữ mình yêu đàn ông luôn cố gắng làm mọi điều để có thể bảo vệ bạn trước mọi hiểm nguy, những điều không hay. Anh ấy muốn bản thân luôn là cây tùng cây bách để bạn tựa nương, có thể an tâm trao thân gửi phận cả đời.

Đây là lý do vì sao khi đi ngủ chàng sẽ vô thức ôm lấy bạn thật chặt. Nếu chàng ôm từ phía sau, vòng tay đan qua eo thì xin chúc mừng, bạn đã là nữ hoàng trong lòng anh ấy. 

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Nếu mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm chàng luôn đắp chăn cho bạn thì dám chắc, bạn chính là người phụ nữ cuối cùng anh ấy yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đắp chăn cho bạn

Tình yêu không chỉ đơn giản là câu nói “anh yêu em” mà còn là sự ân cần hỏi han, quan tâm săn sóc dành cho nhau từ những điều giản dị nhất. Việc nhắc nhở bạn đừng thức quá khuya, luôn chờ bạn lên giường đi ngủ cùng chính là cách chàng thể hiện tình yêu.

Đặc biệt, nếu mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm chàng luôn đắp chăn cho bạn, sờ tay lên trán xem bạn có bị ốm hay không, hôn lên môi bạn dịu dàng thì dám chắc, bạn chính là người phụ nữ cuối cùng anh ấy yêu. 

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